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Иностранцы смогут служить на офицерских должностях в ВСУ: Зеленский подписал закон

Зеленський підписав закон про дозвіл іноземцям служити на офіцерських посадах

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет иностранцам и лицам без гражданства служить по контракту на офицерских должностях в Вооруженных силах Украины.

Об этом говорится в карточке законопроекта №12023 на сайте Верховной Рады Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Закон предлагает разрешить иностранцам и людям без гражданства подписывать контракты не только с ВСУ, но и с Нацгвардией и Госспецслужбой транспорта. Для этого им надо будет пройти специальную проверку, которую будет проводить Центр рекрутинга иностранцев (пока он еще не создан).

Читайте также: Рада разрешила иностранцам служить в ВСУ, Госспецтрансе и Нацгвардии на офицерских должностях

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что необходимость совершенствования законодательства возникла в связи со сложной оперативной обстановкой, сложившейся на линии боевого соприкосновения и требует значительного увеличения численности боевого состава ВСУ и других военных формирований.

Отметим, что ранее иностранцы могли служить в украинской армии только на рядовых и сержантских должностях.

Напомним, что 10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект, по которому иностранцам и лицами без гражданства разрешено проходить службу в Вооруженных силах Украины, Госспецтрансе и Нацгвардии по контракту на офицерских должностях.

Смотрите также: Бойцы-иностранцы из 28-й ОМБр вместе с украинскими побратимами отбивают атаку вражеской штурмовой группы вблизи Торецка. ВИДЕО боя

Автор: 

Зеленский Владимир (20922) иностранец (496) офицер (146) подписание (75) ВСУ (6703)


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Топ комментарии
+8
Єдине в йьому нововведенні те, що іноземещь з офіцерським званням буде носити погон не тому, що він має офіцерське звання в US Marine Corps, SAS, чи колумбійському спецназі. А тому що номінально він тепер офіцер і в ЗСУ .
**********
Абсолютно нема різниці. Це приблизно, як іноземцям дають УБД чи український військовий квиток. Чисто на пам'ять. Не більше.
Усі побратими - усі робимо одну й ту ж роботу.
Наприклад, іспаномовні в своєму колективі самі просувають найбільш досвідченного бійця в сержанти (колись в мемуарах це розкажу - там були смішні і не дуже історії).
Ще, наприклад, якщо поживший боєць був майстер-сержантом на полігоні SAS, пів життя на війні - в нього є чому повчитися. Він і вчить. І пофіг абсолютно яке в нього звання.
****
Спогад - в 22-му опинився в п***рєзі серед американських морських котиків під командуванням сержанта британського SAS. Тоді мої побратими загинули. Той ще спогад. А після стали реально друзями.

На війні ми усі досить тонко відчуваємо, хто чого вартий. Пофіг звання та пофіг національність.
Поважають тебе побратими, береш відповідальність - ти командир.
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26.10.2024 20:01 Ответить
+6
відставні пілоти США (інших країн НАТО) стануть офіцерами ЗСУ?
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26.10.2024 20:24 Ответить
+5
пілотів ф-16 ласкаво просимо
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26.10.2024 20:24 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Для цього їм треба буде пройти спеціальну перевірку, яку проводитиме Центр рекрутингу іноземців (наразі він ще не створений). -А смисл тоді в цьому законі? Черговий піар?
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26.10.2024 19:35 Ответить
пілотів ф-16 ласкаво просимо
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26.10.2024 20:24 Ответить
Аби щось ляпнути)
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26.10.2024 20:51 Ответить
чому ти проти?
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27.10.2024 04:59 Ответить
Бо ти просто ляпнув не в тему, аби тільки лайки зібрати на хайповій темі про Ф-16.
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27.10.2024 05:00 Ответить
Бо ти просто не в темі, тому що, формується нормативно-правова база по Ф-16 і іншій складній техніці, яка вже вчора має бути на фронті, шкода що влада біжить позаду потягу.
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27.10.2024 05:12 Ответить
Перечитай ще раз мій комент. І не тупи, пліз.
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27.10.2024 05:16 Ответить
У чому сенс цього Закону? В Україні мало солдатів з досвідом, готових стати офіцерами?
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26.10.2024 19:43 Ответить
смысл закона в управлении, если будет больше ин легионов, ими нужно управлять, фронт большой, бригад много. Или Вы на своём ломаном британском будете общаться?
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26.10.2024 19:51 Ответить
Ви маєте рацію. Про це я не думав. Але потрібно таке уточнення в закон. Іноземний офіцер, який відправляє українців у бій, навряд чи хороша ідея.
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26.10.2024 20:01 Ответить
Ніякої рації він не має. Управління фронтом ніяк не постраждає, а може ще виїграє. Забагато довбо...в управляють фронтом і подивиться що виходить. Іноземці хоч відповідальні у своїй більшості.
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26.10.2024 20:30 Ответить
никогда не был на линии, но думаю что Вы там больше предоставлены сами себе, чем кому-то, особенно если этот кто-то находится просто на рации в бункере.
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27.10.2024 17:49 Ответить
Це вічна проблема. В любому випадку в ЗСУ треба англо та іспаномовних українців.
Пригадую, я ще під себе брав МТЗ, а в роті 50% іспаномовні.
Гуггл транслейт.
2 роки разом, а досі окрім "буенос тардес", амігос та каброн ніхєра не вивчив. Моя помилка. Виправлюсь ))
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26.10.2024 20:06 Ответить
Єдине в йьому нововведенні те, що іноземещь з офіцерським званням буде носити погон не тому, що він має офіцерське звання в US Marine Corps, SAS, чи колумбійському спецназі. А тому що номінально він тепер офіцер і в ЗСУ .
**********
Абсолютно нема різниці. Це приблизно, як іноземцям дають УБД чи український військовий квиток. Чисто на пам'ять. Не більше.
Усі побратими - усі робимо одну й ту ж роботу.
Наприклад, іспаномовні в своєму колективі самі просувають найбільш досвідченного бійця в сержанти (колись в мемуарах це розкажу - там були смішні і не дуже історії).
Ще, наприклад, якщо поживший боєць був майстер-сержантом на полігоні SAS, пів життя на війні - в нього є чому повчитися. Він і вчить. І пофіг абсолютно яке в нього звання.
****
Спогад - в 22-му опинився в п***рєзі серед американських морських котиків під командуванням сержанта британського SAS. Тоді мої побратими загинули. Той ще спогад. А після стали реально друзями.

На війні ми усі досить тонко відчуваємо, хто чого вартий. Пофіг звання та пофіг національність.
Поважають тебе побратими, береш відповідальність - ти командир.
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26.10.2024 20:01 Ответить
Дуже вірний Ваш коментар, с задоволенням почитаю Ваші мемуари, ну якщо вижеву.
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26.10.2024 20:38 Ответить
Якщо МИ виживемо. Тому що повертаюся назад. Хоч ще тоді стерся. А хто окрім нас? Лише таким як ми - вінтажним газогенераторам (старі пердуни - не комільфо)))
Там окремий цирк на дроті.
Повернутися в свою бойову частину не так просто.
Ще в останній понеділок списався зі своїм комбатом. Вже Генштаб на контакті з моїм РТЦК.
Не можуть визначитися - як це правильно зробити.
Моє звання - солдат.
Просто за 50, та вже не гідно вийде, якщо через ті усі ВЛК та БЗВП.
Нє шоб приїхати в Констаху, написати заяву, в/ч повідомляє мій РТЦК щоб зняли з обліку - і все.
Ніфіга.
Понавидумовували нових законів...
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26.10.2024 20:48 Ответить
Сцяний бардак!
А про яку Констаху йде мова, ту що біля дружковки?
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26.10.2024 21:08 Ответить
А яка ще є? Та хєр усім. В Славіку висаджусь, туди ще баули з снарягою відправлю на НП - хай звідти забирають )))
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26.10.2024 21:12 Ответить
+)))
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26.10.2024 21:14 Ответить
Я бачив приклади, коли ставлять перед фактом, тоді їм легше думається, ну як все оформити)))
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26.10.2024 21:16 Ответить
Так... Але вже такого вислухав.. Схемщики.
Провести мене по документам по якомусь резбату. Той резбат мене переведе до нас.
Питаю - друзі, а ви точно не облажаєтеся?
Якщо старий Ексель опиниться в Десні на полігоні з бусифікованими новобранцями - це буде номер. І якщо мене запруть кудись окрім Карпатської Січі - ну нафіг, відразу в СЗЧ.
===
Там зараз купа і правових колізій, і купа незрозумілих вкидів (наприклад, що тих, кому за 50 - в бойові частини вже не беруть).
В ТЦК не знають, як правильно робити.
А я тут як та тігра в клітці на зібраній снарязі.
====
Короче - унікальна ситуація. Просто, парадоксальна.
Звільнився рік тому. Рівно рік.
З пораненнями, купою контузій. Але за сімейними.
Набрид той "економічєскій фронт" (робити тут поки що нехєр) - вирішив повернутися.
Там мої друзі. Побратими.
Хоча, насправді, з тих, з ким були в 22-му в Вірнопіллі - залишилося 5 чоловік.
Моє життя там. З ними.
================================
Якби ж то менше було ухилянтів, а більше чоловіків, що мислять як ми.
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26.10.2024 21:30 Ответить
Все може бути. Дуже складний шлях. Відношення стопудово десь прої...ся.
А може то і судьба. Хоч хтось раскаже про наших загиблих побратимів, вічна їм пам'ять.
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26.10.2024 21:42 Ответить
Щодо відношення - там все 4.5.0. Зайвого писати не буду.
По життю лінивий розгільдяй, але коли на тебе дивляться - там без варіантів. Тому й вийшов з мене такий собі вічний старшина та граючий тренер. Не головний сержант, не замкомроти, не ком. взводу (оф. звання все одно нема). Просто такий собі "привид батька Гамлєта". Що в брудному простирадлі з'являється кругом, і якому більше всіх треба.
=====
О!!! Згадав!!! Прикольно. У бійця номер затвору АК не відповідає номеру ствольної коробки.
Вгадай з 3-х раз, чия це проблема після війни? Ротного.
А втрачена зброя...
А стілько всього було.
====
Це лише тільки зараз думаю - о, класно, другий раз зайду в ту саму річку.
Знаю, що ні.
Просто, так треба.
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26.10.2024 21:55 Ответить
У мене зброя пі...ка віджата, тобто нічого не висить)))
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26.10.2024 22:20 Ответить
Стоп, раз-два. Братику. Читай нижче. Шось відписався тобі, але під іншим коментом. Зберігай все, що отримав. Тобі навіть за шомпол поп'ють крові. За той брезентовий ремінь теж.
І разом робіть все, щоб не затягувати з рапортами по пройобаній зброї.
Службові розслідування, тралі-валі. Це важливо.
Інакше хєр ще після війни звільнимося - будемо папірці тонами писати.
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26.10.2024 23:01 Ответить
Я в курсі брате)
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26.10.2024 23:09 Ответить
++
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26.10.2024 23:11 Ответить
Я нижче відписався.
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26.10.2024 23:22 Ответить
Щодо прикладів - я ж обережний. Дам ще декілька днів - хай розбираються. Щоб не вийшло так, що приїду. І буду там як доброволець куї пинати ))
============
Нє, ну як хто хоче - донатьте мені на зарплату, буду робити що вмію - наярювати кругами та вирішувати проблеми кожного бійця. Від зайвої пари шкарпеток до бойових розпоряджень. І тут зненацька в бліндаж падає Ексель. Буенос ночес, германос.. Не чекали, а ми приперлися! З батареями водою, хавчиком та сигаретами.
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26.10.2024 21:38 Ответить
Бале! А тобі у відповідь так: мучас грасіас авасотрес портодо, аміго)))
У мене колись учебка була в Іспанії) щось запам'ятав.
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26.10.2024 21:46 Ответить
Старлінк з німецьким айпішніком. Вірно? В менне вічно бюули голандські та польські.
Теж, пригадую, сиджу в розваленому приміщенні. Буржуйка гріє, генератор дирчить. Старлінк.
Ноутбук.
Цензор.
Коментую.
.............
Мені пишуть шо я діванний воїн ))
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26.10.2024 21:45 Ответить
Те ж саме! Дофіга лайна щось зараз літає, фіг висунесся, ось і відпочиваю на цензорі.
Мене теж вже викрили)
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26.10.2024 21:50 Ответить
Мій сектор під Констахою. Ти їх давно бачив. Там пи...да(((
Холодний Яр.
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26.10.2024 21:54 Ответить
Бережи себе, братику. Дуже скоро десь пересічемося в черзі на НП або в магазині. Стопудово - не опізнаємося. Але ми свої.
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26.10.2024 22:08 Ответить
Точно пересічемося брате) нє пока!
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26.10.2024 22:13 Ответить
Нажав, здуру стер здоровенну текстовку )))
Отжеж, безрукий. Але, по стрічці активності бачу, що прочитав та ще й дописав за трофейну.
==========
На РАО здай штатну. Якщо не можна здати - розбери та сховай в баулі.
Коли звільняєшся -тобі не підпишуть обхідний лист навіть якщо в твоєму АК нема штатного радянського брезентового реміню.
Все треба зберігати (додому відправляти - як варіант). А собі обвішуєш як хочеш.
===============

Саня, розумієш, як його? З іноземцями? Американці взагалі ******* мінятися бойовою зброєю.
І шукай потім - хто з ким помінявся і чому затвори не поміняли, факінг стьюпедс????
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26.10.2024 22:36 Ответить
Прікол в тому що на мені висить тільки два комплекти літньої форми, баул, рюкзак і флягу,- все інше або підарське, або сам купував.
В десні мабуть думали що нам каски та броню іспанці нададуть, у бригаді дивувалися чому з учебкі і пустий, у підрозділі дивувались, чому в штабі бригади нічого не дали..... Спочатку хлопці зібрали хоч щось, потім вже "оброс"" майном.
Отак і вийшло
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26.10.2024 23:19 Ответить
Зимове теж сам купую. На побратимах деяких 500-800к висить. Всі поранені неодноразово, а евакуюють тебе а не твоє майно. А іноді відкатитись треба ну дуже терміново. Ну ти розумієш.
Краще у нашої держави нічого не брати.
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26.10.2024 23:28 Ответить
відставні пілоти США (інших країн НАТО) стануть офіцерами ЗСУ?
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26.10.2024 20:24 Ответить
Це вже пропонувалось і що.
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26.10.2024 20:32 Ответить
Тепер пропозиція оформлена де-юре. Залишилось лише законтрактувати кадри.
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26.10.2024 20:38 Ответить
Гарно, якщо б все вийшло.
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26.10.2024 20:47 Ответить
Ті іноземні офіцери побачать який бардак розвели зелені то з жахом повтікають
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26.10.2024 20:32 Ответить
Ти впевнений, що довб...би серед офіцерського состава прихильники зеленського?
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26.10.2024 20:34 Ответить
не пройшло і трьох років Великої Визвольної Війни...
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26.10.2024 21:24 Ответить
Впевнений, що мова йде про іноземних пілотів. Було б непогано, якби їх на землі прикривали іноземні офіцери з новітньою далекобійною ППО.
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26.10.2024 21:29 Ответить
Да они и сейчас служат в полный рост, на кожаных диванах с планшетами в Киеве, потягивая Кьянти командуют.
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26.10.2024 21:54 Ответить
Звучить непогано але у Зе клоунів все через дупу і в реальності виявиться що цими охфіцерами можуть стати "хорощиє рускіє", думаю це і була мета цього закону.
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27.10.2024 00:19 Ответить
Русня вже тута
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27.10.2024 05:37 Ответить
 
 