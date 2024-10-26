Иностранцы смогут служить на офицерских должностях в ВСУ: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет иностранцам и лицам без гражданства служить по контракту на офицерских должностях в Вооруженных силах Украины.

Об этом говорится в карточке законопроекта №12023 на сайте Верховной Рады Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Закон предлагает разрешить иностранцам и людям без гражданства подписывать контракты не только с ВСУ, но и с Нацгвардией и Госспецслужбой транспорта. Для этого им надо будет пройти специальную проверку, которую будет проводить Центр рекрутинга иностранцев (пока он еще не создан).

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что необходимость совершенствования законодательства возникла в связи со сложной оперативной обстановкой, сложившейся на линии боевого соприкосновения и требует значительного увеличения численности боевого состава ВСУ и других военных формирований.

Отметим, что ранее иностранцы могли служить в украинской армии только на рядовых и сержантских должностях.

Напомним, что 10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект, по которому иностранцам и лицами без гражданства разрешено проходить службу в Вооруженных силах Украины, Госспецтрансе и Нацгвардии по контракту на офицерских должностях.

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