Рада разрешила иностранцам служить в ВСУ, Госспецтрансе и Нацгвардии на офицерских должностях

10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект, по которому иностранцам и лицами без гражданства разрешено проходить службу в Вооруженных силах Украины, Госспецтрансе и Нацгвардии по контракту на офицерских должностях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение министра обороны Рустема Умерова в телеграме.

"За 2.5 года войны против российской агрессии мы увидели немало иностранцев, которые присоединились к Силам обороны и доказали свою способность эффективно выполнять сложные задачи на поле боя.



Сегодня Верховная Рада Украины приняла важный закон, разработанный Министерством обороны, который открывает путь к увеличению количества иностранцев, которые будут проходить службу по контракту на должностях офицерского состава в ВСУ, Госспецтрансе и Нацгвардии", - написал Умеров.



Как отметил глава Минобороны, ранее иностранцы могли служить только на рядовых и сержантских должностях, но новый закон усиливает кадровый потенциал нашей армии.

Читайте также: Рада поддержала законопроект, которым разрешается брать иностранцев на военную службу по контракту

Также народный депутат Ярослав Железняк в телеграме сообщил о принятии законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины". За законопроект №12023 проголосовали 276 народных депутатов.

Также читайте: Рада поддержала в целом законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, которые защищают Украину