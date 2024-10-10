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Рада разрешила иностранцам служить в ВСУ, Госспецтрансе и Нацгвардии на офицерских должностях

Іноземці можуть служити на офіцерських посадах

10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект, по которому иностранцам и лицами без гражданства разрешено проходить службу в Вооруженных силах Украины, Госспецтрансе и Нацгвардии по контракту на офицерских должностях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение министра обороны Рустема Умерова в телеграме.

"За 2.5 года войны против российской агрессии мы увидели немало иностранцев, которые присоединились к Силам обороны и доказали свою способность эффективно выполнять сложные задачи на поле боя.

Сегодня Верховная Рада Украины приняла важный закон, разработанный Министерством обороны, который открывает путь к увеличению количества иностранцев, которые будут проходить службу по контракту на должностях офицерского состава в ВСУ, Госспецтрансе и Нацгвардии", - написал Умеров.

Как отметил глава Минобороны, ранее иностранцы могли служить только на рядовых и сержантских должностях, но новый закон усиливает кадровый потенциал нашей армии.

Читайте также: Рада поддержала законопроект, которым разрешается брать иностранцев на военную службу по контракту

Также народный депутат Ярослав Железняк в телеграме сообщил о принятии законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины". За законопроект №12023 проголосовали 276 народных депутатов.

Также читайте: Рада поддержала в целом законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, которые защищают Украину

Автор: 

иностранец (495) офицер (146) Национальная гвардия (2152) Госспецтрансслужба (10) ВСУ (6665)


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А коли, на державному рівні, дозволять касапа брати у рабство ??
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10.10.2024 16:45 Ответить
нда... налоги быстрее поднимали)
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10.10.2024 16:55 Ответить
А пилотами тоже можно ?
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10.10.2024 17:05 Ответить
Давайте німців на митницю, американців суддями, австріяк лікарями у медзаклади, британців ректорами у виші, депутатів з країн Скандинавії у Раду, а в ЗСУ томагавки з ядерними боєголовками і це є наш план Перемоги.
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10.10.2024 17:34 Ответить
Ще б на політичні посади призначили інощемних фахівців, бо в нас гнила мерзотна мафія, яка думає лише про те, щоб якомога більше урвати від кормушки
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10.10.2024 17:40 Ответить
Уже есть. Арахамии, Умэровы, Дилдобеки в полиции одни которые в ресторанах рассказывают что они апасные люди. Мы уже выполнили квоту на нацменшин. можно смело в Европу теперь 🤣
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11.10.2024 00:41 Ответить
 
 