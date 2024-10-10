Рада дозволила іноземцям служити в ЗСУ, Держспецтрансі та Нацгвардії на офіцерських посадах

10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, за яким іноземцям та особами без громадянства дозволено проходити службу в Збройних силах України, Держспецтрансі та Нацгвардії за контрактом на офіцерських посадах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис міністра оборони Рустема Умєрова у телеграмі.

"За 2 з половиною роки війни проти російської агресії ми побачили чимало іноземців, які доєдналися до Сил оборони і довели свою спроможність ефективно виконувати складні завдання на полі бою.



Сьогодні Верховна Рада України ухвалила важливий закон, розроблений Міністерством оборони, який відкриває шлях до збільшення кількості іноземців, які проходитимуть службу за контрактом на посадах офіцерського складу у ЗСУ, Держспецтрансі та Нацгвардії", - написав Умєров.



Як зазначив очільник Міноборони, раніше іноземці могли служити лише на рядових та сержантських посадах, але новий закон посилює кадровий потенціал нашого війська.

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Також про народний депутат Ярослав Железняк у телеграмі повідомив про ухвалення законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України". За законопроєкт №12023 проголосували 276 народних депутатів.

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