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Рада дозволила іноземцям служити в ЗСУ, Держспецтрансі та Нацгвардії на офіцерських посадах

Іноземці можуть служити на офіцерських посадах

10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, за яким іноземцям та особами без громадянства дозволено проходити службу в Збройних силах України,  Держспецтрансі та Нацгвардії за контрактом на офіцерських посадах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис міністра оборони Рустема Умєрова у телеграмі.

"За 2 з половиною роки війни проти російської агресії ми побачили чимало іноземців, які доєдналися до Сил оборони і довели свою спроможність ефективно виконувати складні завдання на полі бою.

Сьогодні Верховна Рада України ухвалила важливий закон, розроблений Міністерством оборони, який відкриває шлях до збільшення кількості іноземців, які проходитимуть службу за контрактом на посадах офіцерського складу у ЗСУ, Держспецтрансі та Нацгвардії", -  написав Умєров.

Як зазначив очільник Міноборони, раніше іноземці могли служити лише на рядових та сержантських посадах, але новий закон посилює кадровий потенціал нашого війська.

Читайте також: Рада підтримала законопроєкт, яким дозволяється брати іноземців на військову службу за контрактом

Також про народний депутат Ярослав Железняк у телеграмі повідомив про ухвалення законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України". За  законопроєкт №12023 проголосували 276 народних депутатів.

Також читайте: Рада підтримала в цілому законопроєкт щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які захищають Україну

Автор: 

іноземець (393) офіцер (99) Національна гвардія (1564) Держспецтрансслужба (14) ЗСУ (7642)


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А коли, на державному рівні, дозволять касапа брати у рабство ??
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10.10.2024 16:45 Відповісти
нда... налоги быстрее поднимали)
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10.10.2024 16:55 Відповісти
А пилотами тоже можно ?
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10.10.2024 17:05 Відповісти
Давайте німців на митницю, американців суддями, австріяк лікарями у медзаклади, британців ректорами у виші, депутатів з країн Скандинавії у Раду, а в ЗСУ томагавки з ядерними боєголовками і це є наш план Перемоги.
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10.10.2024 17:34 Відповісти
Ще б на політичні посади призначили інощемних фахівців, бо в нас гнила мерзотна мафія, яка думає лише про те, щоб якомога більше урвати від кормушки
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10.10.2024 17:40 Відповісти
Уже есть. Арахамии, Умэровы, Дилдобеки в полиции одни которые в ресторанах рассказывают что они апасные люди. Мы уже выполнили квоту на нацменшин. можно смело в Европу теперь 🤣
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11.10.2024 00:41 Відповісти
 
 