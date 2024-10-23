Бойцы-иностранцы из 28-й ОМБр вместе с украинскими побратимами отбивают атаку вражеской штурмовой группы вблизи Торецка. ВИДЕО боя
Бойцы-иностранцы из 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода отбили атаку вражеской штурмовой группы вблизи Торецка в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами боя.
"Иностранные добровольцы 28-й ОМБр с иронией отмечают: "Организовали так, что пид#ров даже жалко". Оккупанты безуспешно пытаются взять Торецк с фланга, штурмуя украинские позиции малыми группами и надеясь на численное преимущество. На кадрах отчетливо видно, как ведется активный бой с украинской стороны: постоянные обстрелы из гранатометов и автоматов. Бойцы уверенно держат оборону из окопов. Поддержка с воздуха значительно усиливает позицию - дроны точно добивают противника", - отмечает в комментарии автор публикации.
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https://www.president.gov.ua/videos/bez-paniki-z-viroyu-v-********-ta-mir-prezident-volodimir-ze-1981
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