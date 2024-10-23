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Бойцы-иностранцы из 28-й ОМБр вместе с украинскими побратимами отбивают атаку вражеской штурмовой группы вблизи Торецка. ВИДЕО боя

Бойцы-иностранцы из 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода отбили атаку вражеской штурмовой группы вблизи Торецка в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами боя.

"Иностранные добровольцы 28-й ОМБр с иронией отмечают: "Организовали так, что пид#ров даже жалко". Оккупанты безуспешно пытаются взять Торецк с фланга, штурмуя украинские позиции малыми группами и надеясь на численное преимущество. На кадрах отчетливо видно, как ведется активный бой с украинской стороны: постоянные обстрелы из гранатометов и автоматов. Бойцы уверенно держат оборону из окопов. Поддержка с воздуха значительно усиливает позицию - дроны точно добивают противника", - отмечает в комментарии автор публикации.

Также смотрите: Вражеский расчет ПТРК в полном составе летит высоко в воздухе после атаки украинского дрона. ВИДЕО

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иностранец (496) добровольцы (1183) Торецк (498) 28 отдельная механизированная бригада (189) бой (182)


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23.10.2024 14:26 Ответить
Бобер курва я пердолю
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23.10.2024 14:29 Ответить
Після перемоги ці файні хлопці вдома трохи підкорегують мармизи польським блокувальникам українського кордону.
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23.10.2024 15:02 Ответить
А хтось бігає від ТЦК, прокурорів та суддів попереду себе шле, до Польщі втік.
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23.10.2024 15:20 Ответить
Перемога буде тільки тоді, коли усі піхотинці будуть мати таке прикриття від артилерії та з повітря 🙏
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23.10.2024 15:53 Ответить
Єще Польська не згінела
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23.10.2024 16:23 Ответить
Їм би на підсиленя інвалідівпрокурорів разом з суддями,в сусідній окоп,ото б кацапи з глузду двинулись від воплів,аудіовійська, треба тільки заставити завчити фразу "Без паніки.З вірою в Україну та мир"або "Не накручуйте себе!"

https://www.president.gov.ua/videos/bez-paniki-z-viroyu-v-********-ta-mir-prezident-volodimir-ze-1981



7:35

https://www.president.gov.ua/videos/bez-paniki-z-viroyu-v-********-ta-mir-prezident-volodimir-ze-1981

Без паніки. З вірою в Україну та мир

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23.10.2024 19:18 Ответить
Шо там шкодувати гоблінів, як що вони самі себе не шкодують.
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23.10.2024 20:44 Ответить
 
 