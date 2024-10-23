УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13581 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
9 570 8

Бійці-іноземці із 28-ї ОМБр разом із українськими побратимами відбивають атаку ворожої штурмової групи поблизу Торецька. ВIДЕО бою

Бійці-іноземці із 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу відбили атаку ворожої штурмової групи поблизу Торецька на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментами бою.

"Іноземні добровольці 28-й ОМБр з іронією відзначають: "Організували так, що навіть під#рів шкода". Окупанти безуспішно намагаються взяти Торецьк із флангу, штурмуючи українські позиції малими групами та сподіваючись на чисельну перевагу. На кадрах виразно видно, як ведеться активний бій із українського боку: постійні обстріли з гранатометів та автоматів. Бійці впевнено тримають оборону з окопів. Підтримка з повітря значно підсилює позицію - дрони точно добивають супротивника", - зазначає у коментарі автор публікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На сході ворог штурмує малими піхотними групами у цілодобовому режимі, проте просування у Торецьку та у районі Часового Яру немає, - ОТУ "Луганськ"

Автор: 

іноземець (394) добровольці (935) Торецьк (507) 28 окрема механізована бригада (190) бій (181)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці!!! Дякуємо!!! Дякуємо!!!!
показати весь коментар
23.10.2024 14:26 Відповісти
Бобер курва я пердолю
показати весь коментар
23.10.2024 14:29 Відповісти
Після перемоги ці файні хлопці вдома трохи підкорегують мармизи польським блокувальникам українського кордону.
показати весь коментар
23.10.2024 15:02 Відповісти
А хтось бігає від ТЦК, прокурорів та суддів попереду себе шле, до Польщі втік.
показати весь коментар
23.10.2024 15:20 Відповісти
Перемога буде тільки тоді, коли усі піхотинці будуть мати таке прикриття від артилерії та з повітря 🙏
показати весь коментар
23.10.2024 15:53 Відповісти
Єще Польська не згінела
показати весь коментар
23.10.2024 16:23 Відповісти
Їм би на підсиленя інвалідівпрокурорів разом з суддями,в сусідній окоп,ото б кацапи з глузду двинулись від воплів,аудіовійська, треба тільки заставити завчити фразу "Без паніки.З вірою в Україну та мир"або "Не накручуйте себе!"

https://www.president.gov.ua/videos/bez-paniki-z-viroyu-v-********-ta-mir-prezident-volodimir-ze-1981



7:35

https://www.president.gov.ua/videos/bez-paniki-z-viroyu-v-********-ta-mir-prezident-volodimir-ze-1981

Без паніки. З вірою в Україну та мир

показати весь коментар
23.10.2024 19:18 Відповісти
Шо там шкодувати гоблінів, як що вони самі себе не шкодують.
показати весь коментар
23.10.2024 20:44 Відповісти
 
 