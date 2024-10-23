Бійці-іноземці із 28-ї ОМБр разом із українськими побратимами відбивають атаку ворожої штурмової групи поблизу Торецька. ВIДЕО бою

Бійці-іноземці із 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу відбили атаку ворожої штурмової групи поблизу Торецька на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментами бою.

"Іноземні добровольці 28-й ОМБр з іронією відзначають: "Організували так, що навіть під#рів шкода". Окупанти безуспішно намагаються взяти Торецьк із флангу, штурмуючи українські позиції малими групами та сподіваючись на чисельну перевагу. На кадрах виразно видно, як ведеться активний бій із українського боку: постійні обстріли з гранатометів та автоматів. Бійці впевнено тримають оборону з окопів. Підтримка з повітря значно підсилює позицію - дрони точно добивають супротивника", - зазначає у коментарі автор публікації.

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