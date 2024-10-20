На сході ворог штурмує малими піхотними групами у цілодобовому режимі, проте просування у Торецьку та у районі Часового Яру немає, - ОТУ "Луганськ"

Окупантів вдається стримувати у районі Часового Яру. Не має ворог просуванні і в Торецьку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі марафону "Суспільне Новини" розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

Ворог намагається просуватися попри колосальні втрати. У зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" ситуація залишається складною.

"На Сіверському напрямку вчора працювала авіація. На Краматорському напрямку відбулося 3 боєзіткнення. На Торецькому напрямку відбулося 4 боєзіткнення, також працювала авіація", - сказала вона.

Та додала, що на Краматорському і Торецькому напрямках тактика ворога лишається незмінною - штурмові дії малими піхотними групами.

"Не можна говорити про зміну тактики кардинально, тому що ворог застосовує, особливо на Краматорському і Торецькому напрямках, тактику малих штурмових груп. Ця тактика виявилась ефективною, тому що вони не жаліють живу силу і кидають штурмові групи просто цілодобово, нескінченно й уже доволі давно, намагаючись прорвати нашу оборону", - розповіла військова.

Утім, попри всі зусилля російських окупантів, Силам оборони вдається ефективно стримувати ворога.

"У самому Торецьку, попри те, що там дуже складна ситуація, місто майже знищене, ми стримуємо ворога. Ворог вже давно не може просунутися в Торецьку. Якщо говорити про Краматорський напрямок, зокрема район Часового Яру, там вони теж застосовують тактику, подібну до тієї, яку вони застосовують на Торецькому напрямку. Там ситуація така, що ворог перебігає через канал, також застосовуючи малі штурмові групи, оскільки техніка там не може пройти. Ми їх блокуємо і знищуємо", - додала Бобовнікова.

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