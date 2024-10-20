На Харківському напрямку за добу 8 боєзіткнень у районах Вовчанська та Стариці, втрати ворога становлять 125 військових, - ОТУ "Харків"

Протягом минулої доби відбулося 8 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 3 КАБів. Завдали 33 удари дронами-камікадзе. Здійснили 279 обстрілів позицій захисників України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу становлять 125 росіян, з них безповоротні - 33, санітарні – 92.

Також на цьому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 43 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

танк;

5 автомобілів;

1 одиницю спецтехніки;

36 БпЛА.

Знищено:

58 укриттів для особового складу;

1 місце зберігання боєкомплекту.

Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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