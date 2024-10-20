На Харківському напрямку за добу 8 боєзіткнень у районах Вовчанська та Стариці, втрати ворога становлять 125 військових, - ОТУ "Харків"
Протягом минулої доби відбулося 8 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 3 КАБів. Завдали 33 удари дронами-камікадзе. Здійснили 279 обстрілів позицій захисників України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".
Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
Втрати ворога за минулу добу становлять 125 росіян, з них безповоротні - 33, санітарні – 92.
Також на цьому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 43 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:
- танк;
- 5 автомобілів;
- 1 одиницю спецтехніки;
- 36 БпЛА.
Знищено:
- 58 укриттів для особового складу;
- 1 місце зберігання боєкомплекту.
Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
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