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На Харьковском направлении за сутки 8 боестолкновений в районах Волчанска и Старицы, потери врага составляют 125 военных, - ОТГ "Харьков"

За добу на Харківщині 8 боєзіткнень

За прошедшие сутки произошло 8 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Старица. российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 3 КАБов. Нанесли 33 удара дронами-камикадзе. Осуществили 279 обстрелов позиций защитников Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составляют 125 россиян, из них безвозвратные - 33, санитарные - 92.

Также на этом направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 43 единицы вооружения и военной техники, в частности:

  • танк;
  • 5 автомобилей;
  • 1 единицу спецтехники;
  • 36 БпЛА.

Уничтожено:

  • 58 укрытий для личного состава;
  • 1 место хранения боекомплекта.

Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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