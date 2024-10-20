На Харьковском направлении за сутки 8 боестолкновений в районах Волчанска и Старицы, потери врага составляют 125 военных, - ОТГ "Харьков"
За прошедшие сутки произошло 8 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Старица. российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 3 КАБов. Нанесли 33 удара дронами-камикадзе. Осуществили 279 обстрелов позиций защитников Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".
Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага за минувшие сутки составляют 125 россиян, из них безвозвратные - 33, санитарные - 92.
Также на этом направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 43 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- танк;
- 5 автомобилей;
- 1 единицу спецтехники;
- 36 БпЛА.
Уничтожено:
- 58 укрытий для личного состава;
- 1 место хранения боекомплекта.
Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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