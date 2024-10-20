На Харьковском направлении за сутки 8 боестолкновений в районах Волчанска и Старицы, потери врага составляют 125 военных, - ОТГ "Харьков"

За прошедшие сутки произошло 8 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Старица. российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 3 КАБов. Нанесли 33 удара дронами-камикадзе. Осуществили 279 обстрелов позиций защитников Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составляют 125 россиян, из них безвозвратные - 33, санитарные - 92.

Также на этом направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 43 единицы вооружения и военной техники, в частности:

танк;

5 автомобилей;

1 единицу спецтехники;

36 БпЛА.

Уничтожено:

58 укрытий для личного состава;

1 место хранения боекомплекта.

Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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