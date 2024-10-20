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Остановлена ​​попытка врага захватить переправу через р. Оскол на Купянщине: ликвидировано более 20 оккупантов, уничтожено 8 БМП и 3 танка, - Нацгвардия. ВИДЕО

На Купянском направлении войска РФ пытались захватить переправу через реку Оскол и расширять свое наступление на левом берегу.

Об этом сообщил в телеграмм-канале командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко, информирует Цензор.НЕТ.

"Рывок бронетехники с пехотой в том направлении был отбит совместными усилиями батальона ударных БпЛА "Ахиллес" совместно с гвардейцами бригады "Буревій" и пограничниками бригады "Помста", а также десантниками 77-й ОАэМБр", - отметил командующий.

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Также отмечается, что всего было уничтожено 8 БМП и 3 танка, поражено 6 БМП. Ликвидирован 21-й оккупант, еще 26 ранены.

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (4311) Национальная гвардия (2159) Пивненко Александр (23) Купянск (679)


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Красені! Розібрали на підході!!
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20.10.2024 11:44 Ответить
Кацапи переправу не захопили, але вийшли до залізниці,звідки через дачі до Оскола 500 метрів!
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20.10.2024 11:57 Ответить
Добре..
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20.10.2024 12:12 Ответить
 
 