Остановлена попытка врага захватить переправу через р. Оскол на Купянщине: ликвидировано более 20 оккупантов, уничтожено 8 БМП и 3 танка, - Нацгвардия. ВИДЕО
На Купянском направлении войска РФ пытались захватить переправу через реку Оскол и расширять свое наступление на левом берегу.
Об этом сообщил в телеграмм-канале командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко, информирует Цензор.НЕТ.
"Рывок бронетехники с пехотой в том направлении был отбит совместными усилиями батальона ударных БпЛА "Ахиллес" совместно с гвардейцами бригады "Буревій" и пограничниками бригады "Помста", а также десантниками 77-й ОАэМБр", - отметил командующий.
Также отмечается, что всего было уничтожено 8 БМП и 3 танка, поражено 6 БМП. Ликвидирован 21-й оккупант, еще 26 ранены.
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wadpas
показать весь комментарий20.10.2024 11:44 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Муля #591261
показать весь комментарий20.10.2024 11:57 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Микола Січень #486030
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