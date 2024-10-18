Бойцы бригады НГУ "Хартия" уничтожили КАБ-500 на Харьковщине. ВИДЕО
Саперы бригады Национальной гвардии "Хартия" уничтожили на Харьковщине российскую управляемую авиабомбу весом 500 кг, которую оккупанты сбросили на Липцы.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Одна из авиабомб, которую оккупанты недавно сбросили на с. Липцы, к счастью, не сдетонировала. В случае взрыва радиус разлета обломков мог бы достигать более 1 км.
Транспортировать бомбу для уничтожения невозможно. Поэтому саперы "Хартии" убедились, что в радиусе поражения отсутствуют люди, которые могли пострадать и провели контролируемый подрыв КАБа на месте.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий19.10.2024 00:12 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
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