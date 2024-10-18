Бійці бригади НГУ "Хартія" знищили КАБ-500 на Харківщині. ВIДЕО
Сапери бригади Національної гвардії "Хартія" знищили на Харківщині російську керовану авіабомбу вагою 500 кг., яку окупанти скинули на Липці.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Одна з авіабомб, яку окупанти нещодавно скинули на с. Липці, на щастя, не здетонувала. У разі вибуху радіус розльоту уламків міг би сягати понад 1 км.
Транспортувати бомбу для знищення неможливо. Тож сапери "Хартії" переконалися, що в радіусі ураження відсутні люди, які могли постраждати і провели контрольований підрив КАБу на місці.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар19.10.2024 00:12 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
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