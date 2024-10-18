УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10647 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
4 040 1

Бійці бригади НГУ "Хартія" знищили КАБ-500 на Харківщині. ВIДЕО

Сапери бригади Національної гвардії "Хартія" знищили на Харківщині російську керовану авіабомбу вагою 500 кг., яку окупанти скинули на Липці.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Одна з авіабомб, яку окупанти нещодавно скинули на с. Липці, на щастя, не здетонувала. У разі вибуху радіус розльоту уламків міг би сягати понад 1 км. 

Транспортувати бомбу для знищення неможливо. Тож сапери "Хартії" переконалися, що в радіусі ураження відсутні люди, які могли постраждати і провели контрольований підрив КАБу на місці.

Також дивіться: Півтора десятка ліквідованих окупантів валяються на стежці поблизу Липців на Харківщині. ВIДЕО 18+

Автор: 

Харківщина (6054) Національна гвардія (1564) КАБ (383)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да... Хлопцям шана!
показати весь коментар
19.10.2024 00:12 Відповісти
 
 