Бійці бригади НГУ "Хартія" знищили КАБ-500 на Харківщині. ВIДЕО

Сапери бригади Національної гвардії "Хартія" знищили на Харківщині російську керовану авіабомбу вагою 500 кг., яку окупанти скинули на Липці.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Одна з авіабомб, яку окупанти нещодавно скинули на с. Липці, на щастя, не здетонувала. У разі вибуху радіус розльоту уламків міг би сягати понад 1 км.

Транспортувати бомбу для знищення неможливо. Тож сапери "Хартії" переконалися, що в радіусі ураження відсутні люди, які могли постраждати і провели контрольований підрив КАБу на місці.

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