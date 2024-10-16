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Новини Відео Війна
13 104 30

Півтора десятка ліквідованих окупантів валяються на стежці поблизу Липців на Харківщині. ВIДЕО 18+

Оператор дронів підрозділу "Гострі картузи" зафільмував півтора десятка тіл ліквідованих окупантів, які валяються на стежці поблизу Липців на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор, опублікованого у соцмережах відео, зазначає, що стежка веде до позицій окупантів і перебуває під повним контролем українських дронів.

"Маршрут росіян для заходу на свої бойові позиції. Харківська обл., підступ до Липців. І так виглядають всі їхні маршрути. Важко сказати про те, що їх мотивує йти цими доріжками але впевнений, що без "заград отрядов" тут не обходиться", - йдеться у коментарі до відео.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Автор: 

армія рф (17755) Харківщина (6054) знищення (7492)


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Топ коментарі
+25
«Переговори з окупантами на твоїй землі
можуть тривати не довше автоматної черги»

(с) Василь Кук
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16.10.2024 10:35
+14
Там до моєї дачі декілька кілометрів.. Потім ще цю хробачню прикапувати.. Тьху!
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16.10.2024 10:47
+13
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16.10.2024 11:08
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Свинособача тропа...
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16.10.2024 10:32 Відповісти
Останнього пересмажили. Хробачкам не буде що їсти...
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16.10.2024 10:34 Відповісти
«Переговори з окупантами на твоїй землі
можуть тривати не довше автоматної черги»

(с) Василь Кук
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16.10.2024 10:35 Відповісти
Уже начали гнить, даже собаки не погрызли, а мухам уже холодно.
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16.10.2024 10:37 Відповісти
Бойові українські мікроби довершать справу...
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16.10.2024 10:39 Відповісти
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16.10.2024 13:19 Відповісти
Забіг в один кінець у кросівочках - красіво
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16.10.2024 10:47 Відповісти
Там до моєї дачі декілька кілометрів.. Потім ще цю хробачню прикапувати.. Тьху!
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16.10.2024 10:47 Відповісти
ну не знаю. Хіба що плануєш на старості сапером стати.
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16.10.2024 11:06 Відповісти
І це теж. Карочє, 40 років праці коту під хвіст.. В тому році восени їздив, раму на веранді виправив, вікна пливкою закрив. Переночував "под звукі канонади".. Тоді було ще далеченько. А зараз по прямій до ЛБЗ кілометра 3. З нашого боку.
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16.10.2024 11:17 Відповісти
там буде так засрано мінами, що з обійстя хєр видеш. Сенсу у тій дачі вже не буде.
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16.10.2024 11:46 Відповісти
То так. Ще у 22-му році після звільнення Липців дядько з сусіднього кооперативу знайшов у малині штук 20 лепестків. Купкою лежали. Саперів викликав. А другий на городі могилу хробачу надибав.
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16.10.2024 16:10 Відповісти
ну а зараз взагалі не у ліс, ні на Водобуд. Хіба що приїхати по дорозі, картоплю посадити на городі, і назад.
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16.10.2024 18:18 Відповісти
Не вздумайте нічого і нікого прикопувати !!!
Залізо може бути вибухове, а трупи тре обов"язково назад на РФ здавати.
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16.10.2024 12:50 Відповісти
На добривах зекономиш - це кацапське бидло наскрізь з гною зроблене, мразота ! Мерзенно канешно, але земелька буде дуже родюча !
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16.10.2024 19:45 Відповісти
А харашо ж валяються, чорт забирай!
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16.10.2024 11:01 Відповісти
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16.10.2024 11:08 Відповісти
холопы безродные, идиоты-кацапы ни на что своё, собственное, не краденное-отнятое, не способны:
- ни жизнь прожить, ни поле перейти..
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16.10.2024 11:19 Відповісти
І чого було лізти до сусіда?........
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16.10.2024 11:22 Відповісти
це ж треба так понапиватися.. як свині - обісцяні й обригані...
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16.10.2024 11:35 Відповісти
Там моцик "Ендуро", ось його жалко. Хробаків - підарів, ніт.!
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16.10.2024 11:41 Відповісти
Чудовий натюрморт. Авторам цього дива - подяка. Бережить себе.
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16.10.2024 11:49 Відповісти
Крок узяти корейцiв буде свідчити про новий рівень відчаю Кацапстану , оскільки вiн"й надалі зазнає значних втрат на полі бою" у війні проти України.
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16.10.2024 11:57 Відповісти
Узяти можна, Але де ж їх узяти, коли їх там немає...
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16.10.2024 13:21 Відповісти
Дуже протоптана стежка,чи на моциках виїздили.
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16.10.2024 12:03 Відповісти
Теж звернув на це увагу.мабуть з боків заміновано.
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16.10.2024 19:14 Відповісти
бедные Липцы! засрали украинскую землю пи...ры!
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16.10.2024 12:07 Відповісти
Притомний муз. супровід, а не весела музичка. Респект.
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16.10.2024 12:47 Відповісти
Дохлые руzские - хорошие руzские. А живые на украинской земле они не нужны !
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16.10.2024 19:40 Відповісти
 
 