Півтора десятка ліквідованих окупантів валяються на стежці поблизу Липців на Харківщині. ВIДЕО 18+

Оператор дронів підрозділу "Гострі картузи" зафільмував півтора десятка тіл ліквідованих окупантів, які валяються на стежці поблизу Липців на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор, опублікованого у соцмережах відео, зазначає, що стежка веде до позицій окупантів і перебуває під повним контролем українських дронів.

"Маршрут росіян для заходу на свої бойові позиції. Харківська обл., підступ до Липців. І так виглядають всі їхні маршрути. Важко сказати про те, що їх мотивує йти цими доріжками але впевнений, що без "заград отрядов" тут не обходиться", - йдеться у коментарі до відео.

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