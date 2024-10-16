Півтора десятка ліквідованих окупантів валяються на стежці поблизу Липців на Харківщині. ВIДЕО 18+
Оператор дронів підрозділу "Гострі картузи" зафільмував півтора десятка тіл ліквідованих окупантів, які валяються на стежці поблизу Липців на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор, опублікованого у соцмережах відео, зазначає, що стежка веде до позицій окупантів і перебуває під повним контролем українських дронів.
"Маршрут росіян для заходу на свої бойові позиції. Харківська обл., підступ до Липців. І так виглядають всі їхні маршрути. Важко сказати про те, що їх мотивує йти цими доріжками але впевнений, що без "заград отрядов" тут не обходиться", - йдеться у коментарі до відео.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+25 Олександр Дніпро
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+14 kharkov1000
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+13 YU ST
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можуть тривати не довше автоматної черги»
(с) Василь Кук
Залізо може бути вибухове, а трупи тре обов"язково назад на РФ здавати.
- ни жизнь прожить, ни поле перейти..