Полтора десятка ликвидированных оккупантов валяются на тропе близ Липцев на Харьковщине

Оператор дронов подразделения "Острые козырьки" снял полтора десятка тел ликвидированных оккупантов, которые валяются на тропе вблизи Липцев на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор, опубликованного в соцсетях видео, отмечает, что тропа ведет к позициям оккупантов и находится под полным контролем украинских дронов.

"Маршрут россиян для захода на свои боевые позиции. Харьковская обл., подступы к Липцам. И так выглядят все их маршруты. Трудно сказать о том, что их мотивирует идти этими дорожками но уверен, что без "заград отрядов" здесь не обходится", - говорится в комментарии к видео.

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