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Новости Видео Война
13 104 30

Полтора десятка ликвидированных оккупантов валяются на тропе близ Липцев на Харьковщине

Оператор дронов подразделения "Острые козырьки" снял полтора десятка тел ликвидированных оккупантов, которые валяются на тропе вблизи Липцев на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор, опубликованного в соцсетях видео, отмечает, что тропа ведет к позициям оккупантов и находится под полным контролем украинских дронов.

"Маршрут россиян для захода на свои боевые позиции. Харьковская обл., подступы к Липцам. И так выглядят все их маршруты. Трудно сказать о том, что их мотивирует идти этими дорожками но уверен, что без "заград отрядов" здесь не обходится", - говорится в комментарии к видео.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Удар кассетной ракетой ATACMS по полигону с личным составом ВС РФ на Запорожье. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19613) Харьковщина (5577) уничтожение (7183)


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Топ комментарии
+25
«Переговори з окупантами на твоїй землі
можуть тривати не довше автоматної черги»

(с) Василь Кук
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16.10.2024 10:35
+14
Там до моєї дачі декілька кілометрів.. Потім ще цю хробачню прикапувати.. Тьху!
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16.10.2024 10:47
+13
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16.10.2024 11:08
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Свинособача тропа...
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16.10.2024 10:32 Ответить
Останнього пересмажили. Хробачкам не буде що їсти...
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16.10.2024 10:34 Ответить
«Переговори з окупантами на твоїй землі
можуть тривати не довше автоматної черги»

(с) Василь Кук
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16.10.2024 10:35 Ответить
Уже начали гнить, даже собаки не погрызли, а мухам уже холодно.
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16.10.2024 10:37 Ответить
Бойові українські мікроби довершать справу...
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16.10.2024 10:39 Ответить
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16.10.2024 13:19 Ответить
Забіг в один кінець у кросівочках - красіво
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16.10.2024 10:47 Ответить
Там до моєї дачі декілька кілометрів.. Потім ще цю хробачню прикапувати.. Тьху!
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16.10.2024 10:47 Ответить
ну не знаю. Хіба що плануєш на старості сапером стати.
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16.10.2024 11:06 Ответить
І це теж. Карочє, 40 років праці коту під хвіст.. В тому році восени їздив, раму на веранді виправив, вікна пливкою закрив. Переночував "под звукі канонади".. Тоді було ще далеченько. А зараз по прямій до ЛБЗ кілометра 3. З нашого боку.
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16.10.2024 11:17 Ответить
там буде так засрано мінами, що з обійстя хєр видеш. Сенсу у тій дачі вже не буде.
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16.10.2024 11:46 Ответить
То так. Ще у 22-му році після звільнення Липців дядько з сусіднього кооперативу знайшов у малині штук 20 лепестків. Купкою лежали. Саперів викликав. А другий на городі могилу хробачу надибав.
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16.10.2024 16:10 Ответить
ну а зараз взагалі не у ліс, ні на Водобуд. Хіба що приїхати по дорозі, картоплю посадити на городі, і назад.
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16.10.2024 18:18 Ответить
Не вздумайте нічого і нікого прикопувати !!!
Залізо може бути вибухове, а трупи тре обов"язково назад на РФ здавати.
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16.10.2024 12:50 Ответить
На добривах зекономиш - це кацапське бидло наскрізь з гною зроблене, мразота ! Мерзенно канешно, але земелька буде дуже родюча !
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16.10.2024 19:45 Ответить
А харашо ж валяються, чорт забирай!
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16.10.2024 11:01 Ответить
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16.10.2024 11:08 Ответить
холопы безродные, идиоты-кацапы ни на что своё, собственное, не краденное-отнятое, не способны:
- ни жизнь прожить, ни поле перейти..
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16.10.2024 11:19 Ответить
І чого було лізти до сусіда?........
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16.10.2024 11:22 Ответить
це ж треба так понапиватися.. як свині - обісцяні й обригані...
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16.10.2024 11:35 Ответить
Там моцик "Ендуро", ось його жалко. Хробаків - підарів, ніт.!
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16.10.2024 11:41 Ответить
Чудовий натюрморт. Авторам цього дива - подяка. Бережить себе.
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16.10.2024 11:49 Ответить
Крок узяти корейцiв буде свідчити про новий рівень відчаю Кацапстану , оскільки вiн"й надалі зазнає значних втрат на полі бою" у війні проти України.
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16.10.2024 11:57 Ответить
Узяти можна, Але де ж їх узяти, коли їх там немає...
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16.10.2024 13:21 Ответить
Дуже протоптана стежка,чи на моциках виїздили.
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16.10.2024 12:03 Ответить
Теж звернув на це увагу.мабуть з боків заміновано.
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16.10.2024 19:14 Ответить
бедные Липцы! засрали украинскую землю пи...ры!
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16.10.2024 12:07 Ответить
Притомний муз. супровід, а не весела музичка. Респект.
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16.10.2024 12:47 Ответить
Дохлые руzские - хорошие руzские. А живые на украинской земле они не нужны !
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16.10.2024 19:40 Ответить
 
 