Удар кассетной ракетой ATACMS по полигону с личным составом ВС РФ на Запорожье. ВИДЕО
Выявлено и атаковано место обучения россиян. Воины ВСУ уничтожили личный состав врага на полигоне ударом, вероятно, ракетой ATACMS.
Видео боевой работы наших защитников обнародовали в соцсети, передает Цензор.НЕТ.
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+43 Скептичний Песиміст
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+16 Александр Чуднивец #474549
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видайте хлопцям кешем і вони принесуть вам 3 000 скальпів
Більш безглуздого використання, треба ще подумати.
У тому ж Криму краще б вдарили по ТЕЦ, обленерго, нафтобазам, мости,
кацапи неодноразово скуліли що Україна може зробити брудну бомбу і підірвати її на кримському перешийку.
Подумайте про це.
От дурачье. Деньги амерские жалеют
ванєк баби єщьо норожають, безплатно, як кошки
Ну и порадовала злость путинских ботов в адрес Зели
так, що там з планом, який пишеться вже п'ять років?
зазернути в очко?
припинити стріляти?
десь посередені?