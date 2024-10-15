Пограничники установили около 30 мин, на которых подорвались две БМП и танк противника. ВИДЕО
Накануне массированного наступления врага на Купянском направлении саперы 4-й пограничной комендатуры быстрого реагирования установили около 30 мин, на которых позже подорвались две БМП и танк противника.
По словам пограничников, этот успех сорвал планы врага и не позволил ему продвинуться к украинским позициям.
Видео боевой работы обнародовала Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
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Якби не зима, то й літо було б довше....
невже хтось і справді думає що 300 000 армію нелюдів зупинили б 30 мін . Давайте в прямому ефірі показово розстрілюємо 30 мін. Пантонів, інженерних військ, десанту з гелікоптерів, десанту з літаків, штурмових і диверсійних груп не існує в природі у цих виродків..... зупинили б на 30 хвилин.