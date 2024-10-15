Пограничники установили около 30 мин, на которых подорвались две БМП и танк противника. ВИДЕО

Накануне массированного наступления врага на Купянском направлении саперы 4-й пограничной комендатуры быстрого реагирования установили около 30 мин, на которых позже подорвались две БМП и танк противника.

По словам пограничников, этот успех сорвал планы врага и не позволил ему продвинуться к украинским позициям.

Видео боевой работы обнародовала Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Дрон-камикадзе атакует российского захватчика, пока тот стоит один среди поля. ВИДЕО