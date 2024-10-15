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Пограничники установили около 30 мин, на которых подорвались две БМП и танк противника. ВИДЕО

Накануне массированного наступления врага на Купянском направлении саперы 4-й пограничной комендатуры быстрого реагирования установили около 30 мин, на которых позже подорвались две БМП и танк противника.

По словам пограничников, этот успех сорвал планы врага и не позволил ему продвинуться к украинским позициям.

Видео боевой работы обнародовала Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6561) уничтожение (7176)


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15.10.2024 22:44 Ответить
А сколько бы взорвалось тогда, в феврале 22 г на Чонгаре? Если бы хотя бы эти 30 мин не выкопали??? Может и правда когда либо настанет время, когда именно эти действия, чьи приказы конкретно, имена, должности итд будут известны, расследованы и показаны в СМИ, на ТВ, в сети. Самый сложный и больной вопрос так и остаётся не отвеченый! Ведь большего предательства мы не знали за всю 33 летнюю историю последнюю нашу.
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15.10.2024 22:50 Ответить
Это бы орков на тех направлениях не остановило, они пёрли преимуществом, А предательство, это слив ЯО ( третьего по величине, а именно 1500 боеголовок) на "сладкую конфетку" "Сракопешдского меморандума"
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16.10.2024 08:55 Ответить
Если бы да каби .... Знав би де впав, той солому підстилив....
Якби не зима, то й літо було б довше....

невже хтось і справді думає що 300 000 армію нелюдів зупинили б 30 мін . Давайте в прямому ефірі показово розстрілюємо 30 мін. Пантонів, інженерних військ, десанту з гелікоптерів, десанту з літаків, штурмових і диверсійних груп не існує в природі у цих виродків..... зупинили б на 30 хвилин.
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16.10.2024 19:43 Ответить
 
 