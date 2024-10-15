Прикордонники встановили близько 30 мін, на яких підірвалися дві БМП і танк противника. ВIДЕО

Напередодні масованого наступу ворога на Куп’янському напрямку, сапери 4-ої прикордонної комендатури швидкого реагування встановили близько 30 мін, на яких пізніше підірвалися дві БМП та танк противника.

За словами прикордонників, цей успіх зірвав плани ворога і не дозволив йому просунутися до українських позицій.

Відео бойової роботи оприлюднила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

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