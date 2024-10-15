Прикордонники встановили близько 30 мін, на яких підірвалися дві БМП і танк противника. ВIДЕО
Напередодні масованого наступу ворога на Куп’янському напрямку, сапери 4-ої прикордонної комендатури швидкого реагування встановили близько 30 мін, на яких пізніше підірвалися дві БМП та танк противника.
За словами прикордонників, цей успіх зірвав плани ворога і не дозволив йому просунутися до українських позицій.
Відео бойової роботи оприлюднила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якби не зима, то й літо було б довше....
невже хтось і справді думає що 300 000 армію нелюдів зупинили б 30 мін . Давайте в прямому ефірі показово розстрілюємо 30 мін. Пантонів, інженерних військ, десанту з гелікоптерів, десанту з літаків, штурмових і диверсійних груп не існує в природі у цих виродків..... зупинили б на 30 хвилин.