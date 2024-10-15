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Прикордонники встановили близько 30 мін, на яких підірвалися дві БМП і танк противника. ВIДЕО

Напередодні масованого наступу ворога на Куп’янському напрямку, сапери 4-ої прикордонної комендатури швидкого реагування встановили близько 30 мін, на яких пізніше підірвалися дві БМП та танк противника.

За словами прикордонників, цей успіх зірвав плани ворога і не дозволив йому просунутися до українських позицій.

Відео бойової роботи оприлюднила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6119) знищення (7492)


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15.10.2024 22:44 Відповісти
А сколько бы взорвалось тогда, в феврале 22 г на Чонгаре? Если бы хотя бы эти 30 мин не выкопали??? Может и правда когда либо настанет время, когда именно эти действия, чьи приказы конкретно, имена, должности итд будут известны, расследованы и показаны в СМИ, на ТВ, в сети. Самый сложный и больной вопрос так и остаётся не отвеченый! Ведь большего предательства мы не знали за всю 33 летнюю историю последнюю нашу.
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15.10.2024 22:50 Відповісти
Это бы орков на тех направлениях не остановило, они пёрли преимуществом, А предательство, это слив ЯО ( третьего по величине, а именно 1500 боеголовок) на "сладкую конфетку" "Сракопешдского меморандума"
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16.10.2024 08:55 Відповісти
Если бы да каби .... Знав би де впав, той солому підстилив....
Якби не зима, то й літо було б довше....

невже хтось і справді думає що 300 000 армію нелюдів зупинили б 30 мін . Давайте в прямому ефірі показово розстрілюємо 30 мін. Пантонів, інженерних військ, десанту з гелікоптерів, десанту з літаків, штурмових і диверсійних груп не існує в природі у цих виродків..... зупинили б на 30 хвилин.
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16.10.2024 19:43 Відповісти
 
 