Дрон-камікадзе атакує російського загарбника, поки той стоїть один серед поля. ВIДЕО
Бійці ударних БпАК "Ахіллес" 92-ої окремої штурмової бригади імені Івана Сірка за підтримки десантників 77-ої окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ліквідували двох російських загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
"Один із окупантів стояв посеред поля, задумавшись, і став легкою ціллю для FPV-дрона, який точно влучив йому в голову. Другий окупант намагався втекти, але його наздогнали дроном і знищили прямо на місці", - додали у публікації.
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