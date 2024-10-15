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Дрон-камікадзе атакує російського загарбника, поки той стоїть один серед поля. ВIДЕО

Бійці ударних БпАК "Ахіллес" 92-ої окремої штурмової бригади імені Івана Сірка за підтримки десантників 77-ої окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ліквідували двох російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Один із окупантів стояв посеред поля, задумавшись, і став легкою ціллю для FPV-дрона, який точно влучив йому в голову. Другий окупант намагався втекти, але його наздогнали дроном і знищили прямо на місці", - додали у публікації.

Також дивіться: Десантники 79 бригади ліквідували 25 окупантів, 30 - поранили, а також знищили 4 одиниці важкої бронетехніки. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17755) ліквідація (4052) 92 окрема штурмова бригада (256) 77 ОАБ (31)


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Наркомани живуть не довго, але яскраво.
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15.10.2024 21:36 Відповісти
strike!
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15.10.2024 21:36 Відповісти
Стою одін срєді равніни голой... (с)
Нє, вже не стою!
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15.10.2024 22:03 Відповісти
Не слышны в мозгу даже шорохи, всё там замерло навсегда...
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15.10.2024 22:09 Відповісти
А чо ходять по городу!...
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15.10.2024 22:28 Відповісти
Таких самі кацапи іменують "бігунками-смертниками"... Саме такі "бігуни" доставляють воду, харчі та ********** на передові позиції...
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15.10.2024 22:45 Відповісти
а міг би бігати від воєнкомату у своєму Водкінську чи Чухломі. Там хоч двісті грамів тротилу у голову не прилетіло би.
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16.10.2024 01:48 Відповісти
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16.10.2024 05:07 Відповісти
Аполлон ...
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16.10.2024 19:44 Відповісти
 
 