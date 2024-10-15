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Новини Відео Війна
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Десантники 79 бригади ліквідували 25 окупантів, 30 - поранили, а також знищили 4 одиниці важкої бронетехніки. ВIДЕО 18+

Воїни 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили спробу російських загарбників прорвати українську оборону на Курахівському напрямку фронту.

У районі села Костянтинівка на Донеччині під час відбиття атаки наші десантники спалили 2 бойові броньовані машини з піхотою і підбили 2 танки. Також знищили 2 багі. 25 окупантів було ліквідовано, ще 30 - поранено.

Відео бойової роботи бійці оприлюднили на своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці Нацполіції спільно з побратимами ліквідували десант ворожих штурмовиків на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7492) 79 окрема десантно-штурмова бригада (202)


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Топ коментарі
+31
Дякувати, не передякувати моїм десантникам з Миколаїва. Ну, а якшо серьозно, то таких бригад у ЗСУ не дуже багато - смертельні профі, українськи вовки без жалю до рашистів. Бо с...ка зелена скорочувала та знищувала саме ось такі бригади з 19 року. Саме гнида здала Миколавївських Морпіхів Бригади № 36(це котрі вийшли з криму у 14 ,не всі - бо 80% були кримчани та зрадили присязі) і саме Миколаївці пішли служити і підняли бригаду на новий рівень та не зрадили присязі у Маріуполі. Саме Миколаїв стоїть на першому місці по військово полонених. Їбаште десантники тих рашистів і за своїх побратимів з 36, які більше 2 років терплять тортури у концтаборах та отримали по 30 років рашистької тюрми.
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15.10.2024 20:50
+20
лапті зовсім позбавлені розуму... мразота йде вбивати за жменьку копійок, які не так вже й проблематично заробити. Але працювати **** не вміє і не хоче, проте сподіваєтсья на вдачу... ну а вдача - вона така, як співав персонаж ХВільму біле сонце пустелі - для кого-то добрая, а кому іначє... не фартануло...
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15.10.2024 20:47
+17
А той що руки підняв догори в кінці відео - він просив пробачення за гріхи??? перед тим як йому Україна оплатила квиток на концерт кабздона....
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15.10.2024 20:40
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А той що руки підняв догори в кінці відео - він просив пробачення за гріхи??? перед тим як йому Україна оплатила квиток на концерт кабздона....
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15.10.2024 20:40 Відповісти
лапті зовсім позбавлені розуму... мразота йде вбивати за жменьку копійок, які не так вже й проблематично заробити. Але працювати **** не вміє і не хоче, проте сподіваєтсья на вдачу... ну а вдача - вона така, як співав персонаж ХВільму біле сонце пустелі - для кого-то добрая, а кому іначє... не фартануло...
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15.10.2024 20:47 Відповісти
йому точно не....
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15.10.2024 20:49 Відповісти
Я не знаю, кому ще платять 30 тисяч долларів за підпис на папері. А життя їх все одно нічого не варте, вони це знають. Хтось хоче виплатити кредити, в які влізли усією сім'єю. Хтось думає, що реально радную расєю спасаєт
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15.10.2024 21:23 Відповісти
нууу, тут мабуть гроші як доповнення. а головне - це те, що вони ненавидять українців і хочуть їх вбивати.
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16.10.2024 01:51 Відповісти
путен памагиииииииии
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16.10.2024 20:27 Відповісти
Он говорил, спасиба что ему воздалось по заслугам
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15.10.2024 21:10 Відповісти
Дякувати, не передякувати моїм десантникам з Миколаїва. Ну, а якшо серьозно, то таких бригад у ЗСУ не дуже багато - смертельні профі, українськи вовки без жалю до рашистів. Бо с...ка зелена скорочувала та знищувала саме ось такі бригади з 19 року. Саме гнида здала Миколавївських Морпіхів Бригади № 36(це котрі вийшли з криму у 14 ,не всі - бо 80% були кримчани та зрадили присязі) і саме Миколаївці пішли служити і підняли бригаду на новий рівень та не зрадили присязі у Маріуполі. Саме Миколаїв стоїть на першому місці по військово полонених. Їбаште десантники тих рашистів і за своїх побратимів з 36, які більше 2 років терплять тортури у концтаборах та отримали по 30 років рашистької тюрми.
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15.10.2024 20:50 Відповісти
Миколаївська область є однією з лідерів в Україні за кількістю мобілізованих громадян. Миколаїв - місто героїв! Компанія наперсточників, на чолі з Зеленськім, повинна відповісти за всі свої злочинні дії.
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16.10.2024 10:06 Відповісти
Клас.Тільки давно хотів запитати,а чому в українських операторів дронів мовою інтерфейсу є "рускій язик"?(((
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15.10.2024 21:03 Відповісти
Все дуже просто - хто є виробник тих дрончиків. Ти, у швейцарії звісно про це навіть не здогадуєшься. Якби ти зміг побачити ту техніку котру постачає до ЗСУ гетьман Порох, то таких запитань у тебе не було б.
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15.10.2024 21:34 Відповісти
Можливо за мої донати)
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15.10.2024 21:45 Відповісти
І за мої. Але мені пох, якою мовою нищать рашистів.
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15.10.2024 21:53 Відповісти
О це дуже важливе запитання , яке потребує серйозного розслідування. Іншим проблем на фронті немає
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15.10.2024 21:45 Відповісти
Хіба я про розслідування питав(((
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15.10.2024 21:50 Відповісти
А фашисты все ползут и ползут... Скоро Купянск захватят потом Харьков. Это и есть план Победы Зеленского??
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15.10.2024 21:42 Відповісти
Вы забыли добавить , что после Харькова опять возьмут Киев, но только уже в ноябре, и до конца декабря вийдут на польскую границу.
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15.10.2024 21:47 Відповісти
Кто-то улышал, что говорил последний?
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16.10.2024 10:08 Відповісти
То он трындел в космос, мол, все люди - братья, все бабы - сестры... Моря, пустыни, Звезды - все меж собов раадня-а...
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16.10.2024 16:07 Відповісти
 
 