Десантники 79 бригади ліквідували 25 окупантів, 30 - поранили, а також знищили 4 одиниці важкої бронетехніки. ВIДЕО 18+

Воїни 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили спробу російських загарбників прорвати українську оборону на Курахівському напрямку фронту.

У районі села Костянтинівка на Донеччині під час відбиття атаки наші десантники спалили 2 бойові броньовані машини з піхотою і підбили 2 танки. Також знищили 2 багі. 25 окупантів було ліквідовано, ще 30 - поранено.

Відео бойової роботи бійці оприлюднили на своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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