Бійці Нацполіції спільно з побратимами ліквідували десант ворожих штурмовиків на Донеччині. ВIДЕО
У селі Михайлівка Донецької області бійці полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" спільно з побратимами із суміжних підрозділів зупинили штурм окупантів позицій Сил безпеки та оборони України.
Поки суміжники знищували техніку ворога, оператори дронів-камікадзе та артилеристи полку "Цунамі" знищили десант ворожих штурмовиків, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+7 Владтмир Пометун
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+3 Tierre
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+2 Set #593173
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2 лютого 2023 року бригаду було створено на базі двох полків спецпризначення «Сафарі» та «Цунамі», батальйону патрульної поліції особливого призначення «Луганськ-1».
не знав....
До складу бригади зазвичай входить від трьох до шести батальйонів з підрозділами підтримки.
За класифікацією нато батальон має код OF-4, полк - OF-5, бригада - OF-6.
У склад бригади можуть входити як полки, так і батальони.