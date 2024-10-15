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Бійці Нацполіції спільно з побратимами ліквідували десант ворожих штурмовиків на Донеччині. ВIДЕО

У селі Михайлівка Донецької області бійці полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" спільно з побратимами із суміжних підрозділів зупинили штурм окупантів позицій Сил безпеки та оборони України.

Поки суміжники знищували техніку ворога, оператори дронів-камікадзе та артилеристи полку "Цунамі" знищили десант ворожих штурмовиків, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Нацгвардійці відбили ворожий штурм та знищили три БМП на Харківському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

штурм (245) знищення (7492)


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Топ коментарі
+7
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15.10.2024 18:25
+3
Так, полк входить до складу бригади.
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15.10.2024 18:57
+2
Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» (ОШБ НПУ «Лють») - це воєнізований підрозділ Департаменту поліції особливого призначення.
2 лютого 2023 року бригаду було створено на базі двох полків спецпризначення «Сафарі» та «Цунамі», батальйону патрульної поліції особливого призначення «Луганськ-1».
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15.10.2024 18:50
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15.10.2024 18:25 Відповісти
"...бійці полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" спільно з ...." - полк входить до складу бригади? А може я не зрозумів? Хтось пояснить?
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15.10.2024 18:26 Відповісти
Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» (ОШБ НПУ «Лють») - це воєнізований підрозділ Департаменту поліції особливого призначення.
2 лютого 2023 року бригаду було створено на базі двох полків спецпризначення «Сафарі» та «Цунамі», батальйону патрульної поліції особливого призначення «Луганськ-1».
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15.10.2024 18:50 Відповісти
дякую
не знав....
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15.10.2024 19:39 Відповісти
Так, полк входить до складу бригади.
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15.10.2024 18:57 Відповісти
а як це поєднується із Статутами? Чи це тільки поліція так може?
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15.10.2024 19:41 Відповісти
Тобто? З відділеннь складаються взводи, з взводів - роти, з рот - батальони, з батальонів - полки, з полків - бригади. Бувають виключення, але зазвичай так.
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15.10.2024 20:57 Відповісти
Бригада (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. brigata - загін, військо) - тактичне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F військове з'єднання в усіх видах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 збройних сил , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA родах військ .

До складу бригади зазвичай входить від трьох до шести батальйонів з підрозділами підтримки.
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15.10.2024 22:14 Відповісти
"Полк за складом займає проміжне місце між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD батальйоном і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0) бригадою "
За класифікацією нато батальон має код OF-4, полк - OF-5, бригада - OF-6.
У склад бригади можуть входити як полки, так і батальони.
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15.10.2024 22:56 Відповісти
Нацполіція ? Ну якщо ви не знали то в Бригаду Лють брали і цивільнихз судимістю
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15.10.2024 19:22 Відповісти
Не треба **** і ти, в Лють не брали навіть осіб в яких була 130 та (керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння)
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16.10.2024 10:37 Відповісти
 
 