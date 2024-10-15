Нацгвардійці відбили ворожий штурм та знищили три БМП на Харківському напрямку. ВIДЕО

На Харківському напрямку бійці 3-ої бригади оперативного призначення "Спартан" імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України відбили ворожий штурм.

Росіяни вчергове намагалися просунутися до українських позицій. По противнику військові "Спартану" відпрацювали артилерією, ударними дронами, колективним озброєнням. Російський штурм видався коротким і прогнозовано невдалим.

Ворог поніс втрати пораненими і вбитими, також було знищено три БМП, повідомляє Цензор.НЕТ.

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