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Нацгвардійці відбили ворожий штурм та знищили три БМП на Харківському напрямку. ВIДЕО

На Харківському напрямку бійці 3-ої бригади оперативного призначення "Спартан" імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України відбили ворожий штурм.

Росіяни вчергове намагалися просунутися до українських позицій. По противнику військові "Спартану" відпрацювали артилерією, ударними дронами, колективним озброєнням. Російський штурм видався коротким і прогнозовано невдалим.

Ворог поніс втрати пораненими і вбитими, також було знищено три БМП, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники ліквідували ворожий мінометний розрахунок та знищили вантажівку противника. ВIДЕО

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штурм (245) знищення (7492) Національна гвардія (1564) БМП (414)


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Файно, козаки....!!! Файно!
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15.10.2024 17:58 Відповісти
Чергова гарна робота-черговий респект...
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15.10.2024 17:58 Відповісти
Добре..
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15.10.2024 18:25 Відповісти
У яблучко.
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15.10.2024 18:28 Відповісти
Повідомляєтьсяч, що знищення ворожої колони мало місце на території пітьми у Бєлгородській області.

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15.10.2024 19:32 Відповісти
оце добре а то я вже подумав що у нас і харківський напрямок вже появився
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15.10.2024 20:43 Відповісти
Рашистську колону Сили оборони України розбили артилерійським вогнем і дронами на дорозі північніше н.п. Журавльовка. Після цього супротивник у відповідь застосував РСЗВ по території Журавльовського лісу, на захід від Журавльовки, розраховуючи накрити нашу ДРГ з дронщиками.
Координати удару 50.306117, 36.297927.
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15.10.2024 22:00 Відповісти
 
 