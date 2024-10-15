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Прикордонники ліквідували ворожий мінометний розрахунок та знищили вантажівку противника. ВIДЕО

Прикордонники знищили ворожий мінометний розрахунок та вантажівку противника. Окупанти вдарили по українських позиціях з міномета на північному напрямку і намагалися втекти. Але прикордонники ліквідували ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6119) знищення (7492)


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потрібні великі безпілотні дрони - бачу ціль, одразу стріляю...
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15.10.2024 16:51 Відповісти
0.28 - побігли до авто після "прильоту"
там в тому авто, мабуть, горілку везли або спирт...
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15.10.2024 17:23 Відповісти
Ну і де ліквідований розрахунок ? Щось для ліквідованих вони занадто швидко бігають .
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16.10.2024 02:28 Відповісти
 
 