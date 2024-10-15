Прикордонники ліквідували ворожий мінометний розрахунок та знищили вантажівку противника. ВIДЕО
Прикордонники знищили ворожий мінометний розрахунок та вантажівку противника. Окупанти вдарили по українських позиціях з міномета на північному напрямку і намагалися втекти. Але прикордонники ліквідували ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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там в тому авто, мабуть, горілку везли або спирт...