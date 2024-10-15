Бойова робота розрахунку мобільної РСЗВ "RAK-SA-12" прикордонної бригади "Помста": "Бах-бах! Ти чуєш це? Рай для ушей!". ВIДЕО

Прикордонники із бригади "Помста" опублікували відеозапис із фрагментами бойової роботи розрахунку РСЗВ "RAK-SA-12" хорватського виробництва.

Як поовідомляє Цензор.НЕТ, на записі бійці роблять кілька залпів із різних позицій. Хорватська РСЗВ встановлена на американський позашляховик "Humvee".

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"РСЗВ RAK-SA-12 прикордонної бригади "Помста" проводить для ворога "курси екстреної евакуації" на Краматорському, Куп’янському напрямках і в Серебрянському лісі. Уроки – жорсткі, але ефективні", - пишуть прикордонники у дописі до запису.

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Для довідки:

РСЗВ RAK-SA-12 - реактивна система залпового вогню RAK-12 розроблена на початку 1990-х хорватською компанією Madlerd на основі значно полегшеної югославської РСЗВ M-63 Plamen. Оновлена реактивна система призначена для ураження живої сили й техніки супротивника, яка розміщена по великих площах на дистанціях від 800 до 8500 метрів. Невелика вага, відносно велика дальність ведення вогню та велика могутність боєприпасів RAK-SA-12 забезпечують мобільність та можливість виконання завдань на різних типах місцевості та в будь-яких метеорологічних умовах. Невелика вага установки також дозволяє її транспортування легким колісним транспортом, також її можна встановити на платформу позашляховика або легкої вантажівки. Пускова установка може використовувати такі типи реактивних снарядів калібру 128 мм: М63, М91, а також їхні модифікації. Маса вибухової речовини в спорядженому боєприпасі становить 2,5 кг. Розрахунок пускової установки складається із п’яти бійців. Час переведення пускової установки з транспортного до бойового становить 1 хвилину 30 секунд, назад з бойового до транспортного – 1 хвилину.

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