Хорватія підтримує вступу України до ЄС і НАТО, - прем’єр Пленкович

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив повну підтримку прагненням України вступити до ЄС і НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наша спільна декларація, яку ми ухвалимо сьогодні, фіксує нашу рішучість і підтримку України в низці сфер. Наш регіон знає шрами війни, але сьогодні прагне до співпраці. Деякі з країн є членами ЄС, а деякі перебувають на шляху до членства. Хорватія особливо рада підтримати Україну на її шляху до ЄС", - сказав Пленкович під час вступного слова на саміті "Україна - Південно-Східна Європа" в Дубровнику.

За словами прем'єра, Хорватія повністю підтримує Україну в її вступі до ЄС разом із Молдовою, а також Боснією і Герцеговиною, і розглядає це як важливу частину динаміки розширення ЄС.

"Європейська структура - це майбутнє, яке гарантує мир і процвітання, якими частини нашого континенту насолоджувалися десятиліттями. Хорватія користується цими привілеями та зобов'язаннями членства в ЄС сьогодні, і ми сповнені рішучості поділитися своїм досвідом з Україною та іншими країнами", - сказав Пленкович.

Читайте також: Україна та Хорватія підписали Угоду про довгострокову підтримку та співробітництво, - Зеленський. ВIДЕО

Окремо він наголосив на складності проведення всеосяжних реформ, ведучи війну, і тому висловив захоплення Україною, "схвалюючи результати, яких Київ досяг на сьогодні".

"І ми продовжимо підтримувати Україну на її шляху до членства в НАТО, особливо після візиту нового генерального секретаря Рютте до Києва кілька днів тому", - заявив Пленкович. За його словами, російська агресія проти України – "це атака на суверенне право кожної держави обирати свій власний політичний шлях і партнерів, наріжний камінь стабільності в Європі після холодної війни".

"Підтримка України в її захисті від російської агресії - це не просто питання солідарності з нацією, яка бореться за своє виживання. Це також являє собою найважливіший геополітичний інтерес та інтерес у сфері безпеки для всіх нас", - сказав прем'єр Хорватії.

Також читайте: Президент Хорватії Міланович виступив проти участі армії своєї країни в місії НАТО з підтримки України

Хорватія (309) членство в НАТО (1766) членство в ЄС (1358) Пленкович Андрій (41)
