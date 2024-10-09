Україна та Хорватія підписали Угоду про довгострокову підтримку та співробітництво, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський зустрівся із прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.
За словами Зеленського, сторони обговорили оборонну допомогу та співпрацю, гуманітарне розмінування, реабілітацію українських дітей та поранених воїнів, відбудову України та європейську інтеграцію.
"Також сьогодні підписали Угоду про довгострокову підтримку та співробітництво між нашими державами. Разом розвиватимемо співпрацю між нашими ОПК. Хорватія продовжить надавати обладнання й ділитися знаннями з гуманітарного розмінування", - додав президент.
Нагадаємо, 9 жовтня 2024 року Володимир Зеленський відвідує Хорватію із робочим візитом.
