Зеленський прибув до Хорватії: Обговорить із партнерами реалізацію "Формули миру". ФОТОрепортаж

У середу, 9 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Хорватії для участі у третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа".

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Прибув до Хорватії для зустрічі з Премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа", - зазначив він.

Зеленський повідомив, що із Пленковичем говоритиме про продовження оборонної співпраці, реабілітацію наших воїнів, які були поранені на передовій, а також про відбудову України.

"На саміті у форматі "Україна плюс 12 країн" обговоримо міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації Формули миру, наше спільне з партнерами реагування на безпекові виклики, а також взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО", - додав президент.

