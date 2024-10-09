УКР
Зеленський прибув до Хорватії: Обговорить із партнерами реалізацію "Формули миру". ФОТОрепортаж

У середу, 9 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Хорватії для участі у третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа".

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Прибув до Хорватії для зустрічі з Премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа", - зазначив він. 

Зеленський прибув із візитом до Хорватії 9 жовтня

Зеленський повідомив, що із Пленковичем говоритиме про продовження оборонної співпраці, реабілітацію наших воїнів, які були поранені на передовій, а також про відбудову України.

"На саміті у форматі "Україна плюс 12 країн" обговоримо міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації Формули миру, наше спільне з партнерами реагування на безпекові виклики, а також взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО", - додав президент. 

Зеленський прибув із візитом до Хорватії 9 жовтня
А крім назви, у цій формулі щось є? 😁

Бо походу основні Західні гравці вже явно втратили інтерес до цієї мульки.
09.10.2024 12:50 Відповісти
Когда у украинского президента ЖОПА на фронте
Он всегда сваливает
А отдуваются лучшие бригады
И у них там такая жопа
По вине Верховного
Не понимаю - почему военные это терпят!!!!!!!!???????????????
09.10.2024 13:37 Відповісти
Зеленський прибув до Хорватії

Теперка фсьо буде харашо?
09.10.2024 12:58 Відповісти
здається в його формулі дофіга невідомих котангєнсов
09.10.2024 12:49 Відповісти
А крім назви, у цій формулі щось є? 😁

Бо походу основні Західні гравці вже явно втратили інтерес до цієї мульки.
09.10.2024 12:50 Відповісти
Зеленський мав би виступити в універі Хорватії. Уся надія на молодь, бо чомусь пенси обрали проросійського президента Хорватії
09.10.2024 12:53 Відповісти
А коли він нам презентує "формулу миру"?
09.10.2024 12:56 Відповісти
Зеленський прибув до Хорватії

Теперка фсьо буде харашо?
09.10.2024 12:58 Відповісти
У нього-так!
09.10.2024 13:38 Відповісти
Всё в гудок уходит
09.10.2024 13:03 Відповісти
До Вашої уваги, свиноматка з динири, яка раділа обстрілам Києва. Вже вільно вештається по столиці.

"Прастілі, атпустілі і забилі", що і слід було очікувати. 🤬
09.10.2024 13:06 Відповісти
А где подружка?
09.10.2024 13:07 Відповісти
а оно приЗедент - а не президент...
09.10.2024 13:10 Відповісти
**********
09.10.2024 14:42 Відповісти
у цього йолопа то безпекові угоди то формула миру....
09.10.2024 13:12 Відповісти
якшо Україна впаде в лапи узкого міра, то Хорватія стане однією із натупних кандидатів на зникнення.
09.10.2024 13:19 Відповісти
Когда у украинского президента ЖОПА на фронте
Он всегда сваливает
А отдуваются лучшие бригады
И у них там такая жопа
По вине Верховного
Не понимаю - почему военные это терпят!!!!!!!!???????????????
09.10.2024 13:37 Відповісти
Я окончательно сбит с толку.
Там "формула мира" или таки "план победы" ?!
09.10.2024 13:47 Відповісти
Найпотужнішому подобається за кордоном
09.10.2024 16:27 Відповісти
 
 