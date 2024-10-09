Зеленський прибув до Хорватії: Обговорить із партнерами реалізацію "Формули миру". ФОТОрепортаж
У середу, 9 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Хорватії для участі у третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа".
Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Прибув до Хорватії для зустрічі з Премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті "Україна – Південно-Східна Європа", - зазначив він.
Зеленський повідомив, що із Пленковичем говоритиме про продовження оборонної співпраці, реабілітацію наших воїнів, які були поранені на передовій, а також про відбудову України.
"На саміті у форматі "Україна плюс 12 країн" обговоримо міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації Формули миру, наше спільне з партнерами реагування на безпекові виклики, а також взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО", - додав президент.
Бо походу основні Західні гравці вже явно втратили інтерес до цієї мульки.
Теперка фсьо буде харашо?
"Прастілі, атпустілі і забилі", що і слід було очікувати. 🤬
Он всегда сваливает
А отдуваются лучшие бригады
И у них там такая жопа
По вине Верховного
Не понимаю - почему военные это терпят!!!!!!!!???????????????
Там "формула мира" или таки "план победы" ?!