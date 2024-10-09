УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5216 відвідувачів онлайн
Новини
872 14

Зеленський сьогодні відвідає Хорватію: Візьме участь у саміті "Україна - Південно-Східна Європа"

Зеленський здійснить візит до Хорватії 9 жовтня

Президент України Володимир Зеленський у середу, 9 жовтня, прибуде з візитом до Хорватії, де візьме участь у саміті з балканськими країнами.

Про це повідомляє Index, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зустріч відбудеться у місті Дубровник.

Мета зустрічі – продемонструвати солідарність і підтримку країн південно-східної Європи Україні, яка вже два з половиною роки протистоїть російській агресії.

Видання додає, що захід організував Зеленський спільно з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Хорватії Міланович виступив проти участі армії своєї країни в місії НАТО з підтримки України 

Хто буде присутнім на саміті?

Це вже третій саміт у такому форматі: перший відбувся в Афінах у серпні 2022 року, а другий - у лютому 2024 року в Тирані.

За словами джерела в хорватському уряді, очікується, що разом із Зеленським і Пленковичем у зустрічі візьмуть участь високопосадовці з 12 балканських країн, зокрема три глави держав, п'ять прем'єр-міністрів і чотири міністри закордонних справ.

На саміті будуть присутні президентка Словенії Наташа Пірц Мусар, президентка Чорногорії Яків Мілатовіч, президентка Косова Вьоса Османі, а також прем'єр-міністри Греції, Болгарії, Албанії, Північної Македонії та Боснії і Герцеговини.

Читайте також: Зеленський запровадив санкції проти 90 зрадників та майже 60 підприємств російського ОПК 

Очікується, що на полях конференції в Дубровнику Пленкович і Зеленський підпишуть угоду про співпрацю між Хорватією та Україною, яка формалізує чинну діяльність між двома країнами, зокрема, у сфері гуманітарної допомоги, розмінування та розслідування воєнних злочинів.

Автор: 

візит (1655) Зеленський Володимир (25253) Хорватія (309)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
... Бархатний сезон!... На морі класно!...
показати весь коментар
09.10.2024 11:28 Відповісти
+4
Може ще у Албанію замість Раммштайну, завітати. А потім у ларьок за пивом.
показати весь коментар
09.10.2024 11:29 Відповісти
+4
Дурне поїхало в чергове турне. Хоча дурне дома сидить, бо невиїзне, наголосувало
показати весь коментар
09.10.2024 11:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли вже насобачився іхати - то можна і в Загреб - може на шось спосудиться
показати весь коментар
09.10.2024 11:26 Відповісти
... Бархатний сезон!... На морі класно!...
показати весь коментар
09.10.2024 11:28 Відповісти
Може ще у Албанію замість Раммштайну, завітати. А потім у ларьок за пивом.
показати весь коментар
09.10.2024 11:29 Відповісти
А по відеозвʼязку не можна саміт такий відвідати обовʼязково палити солярку витрачати наші гроші ?
показати весь коментар
09.10.2024 11:32 Відповісти
Дурне поїхало в чергове турне. Хоча дурне дома сидить, бо невиїзне, наголосувало
показати весь коментар
09.10.2024 11:42 Відповісти
В Хорватії зараз гарно
показати весь коментар
09.10.2024 11:43 Відповісти
нє, на чьо?! бархатний сезон на адріатиці спливає, на курщині суцільний тріумф навколо якогось сраного райцентру, на донбасі - стабілізація й вирівнювання у купі... **** нє аттянутца?
показати весь коментар
09.10.2024 11:46 Відповісти
>> на донбасі - стабілізація й вирівнювання...

Стабіліздєц, радше.

Втім, це за планом. Для того Сирського й поставили.
показати весь коментар
09.10.2024 12:39 Відповісти
Дубровник, Хорватія

показати весь коментар
09.10.2024 11:48 Відповісти
ну і що там воно скаже... бовдур гнусавий, в Хорватії ловити нічого, це відстійна країна яка сама себе прокормити не може. Я був в Хорватії, це був не кращий мій відпочинок. До речі, море супер, а все інше гівно.
показати весь коментар
09.10.2024 11:55 Відповісти
Одні саміти потужні та порожні
показати весь коментар
09.10.2024 12:09 Відповісти
Шо ви тут критикуєте!! Шоумен на роботі!!
показати весь коментар
09.10.2024 13:05 Відповісти
 
 