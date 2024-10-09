Зеленський сьогодні відвідає Хорватію: Візьме участь у саміті "Україна - Південно-Східна Європа"

Президент України Володимир Зеленський у середу, 9 жовтня, прибуде з візитом до Хорватії, де візьме участь у саміті з балканськими країнами.

Про це повідомляє Index, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зустріч відбудеться у місті Дубровник.

Мета зустрічі – продемонструвати солідарність і підтримку країн південно-східної Європи Україні, яка вже два з половиною роки протистоїть російській агресії.

Видання додає, що захід організував Зеленський спільно з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Хорватії Міланович виступив проти участі армії своєї країни в місії НАТО з підтримки України

Хто буде присутнім на саміті?

Це вже третій саміт у такому форматі: перший відбувся в Афінах у серпні 2022 року, а другий - у лютому 2024 року в Тирані.

За словами джерела в хорватському уряді, очікується, що разом із Зеленським і Пленковичем у зустрічі візьмуть участь високопосадовці з 12 балканських країн, зокрема три глави держав, п'ять прем'єр-міністрів і чотири міністри закордонних справ.

На саміті будуть присутні президентка Словенії Наташа Пірц Мусар, президентка Чорногорії Яків Мілатовіч, президентка Косова Вьоса Османі, а також прем'єр-міністри Греції, Болгарії, Албанії, Північної Македонії та Боснії і Герцеговини.

Читайте також: Зеленський запровадив санкції проти 90 зрадників та майже 60 підприємств російського ОПК

Очікується, що на полях конференції в Дубровнику Пленкович і Зеленський підпишуть угоду про співпрацю між Хорватією та Україною, яка формалізує чинну діяльність між двома країнами, зокрема, у сфері гуманітарної допомоги, розмінування та розслідування воєнних злочинів.