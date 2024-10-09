Зеленський запровадив санкції проти 90 зрадників та майже 60 підприємств російського ОПК

Президент Володимир Зеленський увів у дію два рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про застосування санкцій щодо 90 фізичних та 61 юридичної особи.

Про це голова держави заявив у відеозверненні напередодні увечері, повідомляється на офіційному сайті президента.

"Застосовано два нових пакети санкцій. Щодо тих, хто зрадив Україну, також щодо військового виробництва в Росії – тих юридичних і фізичних осіб, які працюють на терор. І наші, українські, санкції, наш тиск на ворога ми будемо й надалі робити синхронним з усіма у світі, хто так само, як і українці, хоче справжнього миру", – заявив Зеленський.

Зокрема, указом №697/2024 від 8 жовтня президент увів у дію рішення РНБО про застосування строком на 10 років персональних санкцій щодо 57 юридичних осіб з Росії та Китаю.

Серед них – російська держкорпорація "Ростєх", "Об'єднана авіабудівна корпорація","Московська збройова компанія", дочірні структури "ВСМПО Авісма", "КамАЗу" та інші.

Іншим указом №698/2024 від 8 жовтня президент запровадив пакети санкцій строком на 10 років проти 90 фізичних осіб – громадян України, РФ та Кіпру, а також чотирьох кіпрських компаній.

