Євросоюз затвердив новий санкційний режим проти Росії

Рада Європейського Союзу затвердила новий режим санкцій щодо Росії за дестабілізацію проти ЄС та його держав-членів.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, передає Європейська правда.

Новий механізм дозволить Євросоюзу спрямовувати санкції проти фізичних і юридичних осіб, залучених до дій і політики уряду РФ, які підривають фундаментальні цінності ЄС та його держав-членів, їхню безпеку, незалежність і цілісність, а також міжнародних організацій і третіх країн.

Зазначається, що тепер ЄС зможе протистояти різним гібридним загрозам, таким як: підрив виборчих процесів і функціонування демократичних інституцій; загрози і саботаж економічної діяльності, послуг, що становлять суспільний інтерес, або критичної інфраструктури; використання скоординованої дезінформації, маніпулювання іноземною інформацією та втручання; зловмисна кібердіяльність, використання мігрантів як інструмента тощо.

Це рішення є частиною відповіді ЄС на кампанію гібридної діяльності Росії, яка останнім часом посилилася за рахунок нових операцій на європейській території, додали в Раді ЄС.

Відповідно до нового режиму, проти підсанкційних осіб застосовуватимуть заморозку активів, а громадянам і компаніям ЄС буде заборонено надавати їм кошти.

Крім того, на фізичних осіб буде накладено заборону на поїздки, яка не дасть змоги їм в'їжджати або проїжджати транзитом через територію ЄС.

Раніше спецпредставник ЄС із питання дотримання санкцій Девід О'Салліван заявив, що нові санкції Євросоюзу можуть бути націлені на фінансові установи, які дозволяють Росії оплачувати імпорт товарів з країн Азії, які агресор використовує для війни в Україні.

За його словами, Євросоюз вже вжив заходів, щоб обмежити можливості для Москви обходити санкції через країни Центральної Азії, і зменшення цих потоків стало очевидним внаслідок дипломатичних зусиль у співпраці з Казахстаном, Узбекистаном, Вірменією та іншими країнами. Однак складнішим завданням є зупинення схожих потоків у Південно-Східній Азії, де країни є виробниками, а не просто транзитними станціями.