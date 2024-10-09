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Новости
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Зеленский сегодня посетит Хорватию: Примет участие в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа"

Зеленський здійснить візит до Хорватії 9 жовтня

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 октября, прибудет с визитом в Хорватию, где примет участие в саммите с балканскими странами.

Об этом сообщает Index, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что встреча состоится в городе Дубровник.

Цель встречи - продемонстрировать солидарность и поддержку стран юго-восточной Европы Украине, которая уже два с половиной года противостоит российской агрессии.

Издание добавляет, что мероприятие организовал Зеленский совместно с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

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Кто будет присутствовать на саммите?

Это уже третий саммит в таком формате: первый состоялся в Афинах в августе 2022 года, а второй - в феврале 2024 года в Тиране.

По словам источника в хорватском правительстве, ожидается, что вместе с Зеленским и Пленковичем во встрече примут участие высокопоставленные чиновники из 12 балканских стран, в том числе три главы государств, пять премьер-министров и четыре министра иностранных дел.

На саммите будут присутствовать президент Словении Наташа Пирц Мусар, президент Черногории Яков Милатович, президент Косово Веса Османи, а также премьер-министры Греции, Болгарии, Албании, Северной Македонии и Боснии и Герцеговины.

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Ожидается, что на полях конференции в Дубровнике Пленкович и Зеленский подпишут соглашение о сотрудничестве между Хорватией и Украиной, которое формализует действующую деятельность между двумя странами, в частности, в сфере гуманитарной помощи, разминирования и расследования военных преступлений.

Автор: 

визит (3101) Зеленский Владимир (20720) Хорватия (268)


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Топ комментарии
+5
... Бархатний сезон!... На морі класно!...
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09.10.2024 11:28
+4
Може ще у Албанію замість Раммштайну, завітати. А потім у ларьок за пивом.
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09.10.2024 11:29
+4
Дурне поїхало в чергове турне. Хоча дурне дома сидить, бо невиїзне, наголосувало
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09.10.2024 11:42
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Коли вже насобачився іхати - то можна і в Загреб - може на шось спосудиться
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09.10.2024 11:26 Ответить
... Бархатний сезон!... На морі класно!...
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09.10.2024 11:28 Ответить
Може ще у Албанію замість Раммштайну, завітати. А потім у ларьок за пивом.
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09.10.2024 11:29 Ответить
А по відеозвʼязку не можна саміт такий відвідати обовʼязково палити солярку витрачати наші гроші ?
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09.10.2024 11:32 Ответить
Дурне поїхало в чергове турне. Хоча дурне дома сидить, бо невиїзне, наголосувало
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09.10.2024 11:42 Ответить
В Хорватії зараз гарно
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09.10.2024 11:43 Ответить
нє, на чьо?! бархатний сезон на адріатиці спливає, на курщині суцільний тріумф навколо якогось сраного райцентру, на донбасі - стабілізація й вирівнювання у купі... **** нє аттянутца?
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09.10.2024 11:46 Ответить
>> на донбасі - стабілізація й вирівнювання...

Стабіліздєц, радше.

Втім, це за планом. Для того Сирського й поставили.
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09.10.2024 12:39 Ответить
Дубровник, Хорватія

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09.10.2024 11:48 Ответить
ну і що там воно скаже... бовдур гнусавий, в Хорватії ловити нічого, це відстійна країна яка сама себе прокормити не може. Я був в Хорватії, це був не кращий мій відпочинок. До речі, море супер, а все інше гівно.
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09.10.2024 11:55 Ответить
Одні саміти потужні та порожні
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09.10.2024 12:09 Ответить
Шо ви тут критикуєте!! Шоумен на роботі!!
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09.10.2024 13:05 Ответить
 
 