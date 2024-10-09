Зеленский сегодня посетит Хорватию: Примет участие в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа"
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 9 октября, прибудет с визитом в Хорватию, где примет участие в саммите с балканскими странами.
Об этом сообщает Index, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что встреча состоится в городе Дубровник.
Цель встречи - продемонстрировать солидарность и поддержку стран юго-восточной Европы Украине, которая уже два с половиной года противостоит российской агрессии.
Издание добавляет, что мероприятие организовал Зеленский совместно с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
Кто будет присутствовать на саммите?
Это уже третий саммит в таком формате: первый состоялся в Афинах в августе 2022 года, а второй - в феврале 2024 года в Тиране.
По словам источника в хорватском правительстве, ожидается, что вместе с Зеленским и Пленковичем во встрече примут участие высокопоставленные чиновники из 12 балканских стран, в том числе три главы государств, пять премьер-министров и четыре министра иностранных дел.
На саммите будут присутствовать президент Словении Наташа Пирц Мусар, президент Черногории Яков Милатович, президент Косово Веса Османи, а также премьер-министры Греции, Болгарии, Албании, Северной Македонии и Боснии и Герцеговины.
Ожидается, что на полях конференции в Дубровнике Пленкович и Зеленский подпишут соглашение о сотрудничестве между Хорватией и Украиной, которое формализует действующую деятельность между двумя странами, в частности, в сфере гуманитарной помощи, разминирования и расследования военных преступлений.
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Стабіліздєц, радше.
Втім, це за планом. Для того Сирського й поставили.