Хорватия предоставляет Украине новый пакет военной помощи и 5 млн. евро на восстановление энергетики

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил о новом пакете военной помощи Украине во время своего визита в Киев, 11 сентября. Также Загреб выделяет 5 млн евро на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Об этом говорится на сайте президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время встречи с премьером Хорватии президент Владимир Зеленский поблагодарил его за личное участие в четвертом саммите международной Крымской платформы и открытии Мемориала памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Кроме этого, украинский лидер отметил поддержку со стороны Хорватии в противостоянии российской агрессии и выразил благодарность за объявленный во время визита 11-й пакет военной помощи.

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Сейчас содержимое этого пакета помощи не раскрывается.

Также Хорватия дополнительно выделяет 5 млн евро украинской энергетической инфраструктуре.

Кроме этого, Зеленский и Пленкович обсудили движение Украины в ЕС и НАТО, поддержку украинских беженцев в Хорватии и сотрудничество в разминировании.

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