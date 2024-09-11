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Новости Помощь Украине
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Хорватия предоставляет Украине новый пакет военной помощи и 5 млн. евро на восстановление энергетики

Хорватія надасть Україні новий пакет військової допомоги та 5 млн євро на відновлення енергетики

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил о новом пакете военной помощи Украине во время своего визита в Киев, 11 сентября. Также Загреб выделяет 5 млн евро на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Об этом говорится на сайте президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время встречи с премьером Хорватии президент Владимир Зеленский поблагодарил его за личное участие в четвертом саммите международной Крымской платформы и открытии Мемориала памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Кроме этого, украинский лидер отметил поддержку со стороны Хорватии в противостоянии российской агрессии и выразил благодарность за объявленный во время визита 11-й пакет военной помощи.

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Сейчас содержимое этого пакета помощи не раскрывается.

Также Хорватия дополнительно выделяет 5 млн евро украинской энергетической инфраструктуре.

Кроме этого, Зеленский и Пленкович обсудили движение Украины в ЕС и НАТО, поддержку украинских беженцев в Хорватии и сотрудничество в разминировании.

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Зеленский Владимир (20348) помощь (7798) Хорватия (266) Пленкович Андрей (33)


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"Викінула в пропасть"...

Галущенко ще стотищ гігават атомних станцій набудує.
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11.09.2024 18:51 Ответить
5 млн євро на відновлення енергетики???
Посміховисько. І на чверть футболіста рижому "енергетику" не хватить.
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11.09.2024 19:08 Ответить
 
 