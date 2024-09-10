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Зеленский представил Сибигу коллективу МИД: В этом году Украине нужен второй результативный Саммит мира

зеленський,сибіга

Президент Владимир Зеленский представил коллективу Министерства иностранных дел Украины новоназначенного главу ведомства Андрея Сибигу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

По словам главы государства, стандартом для дипломатических работников Украины за рубежом должно быть глубокое понимание страны пребывания. Еще одним приоритетом Зеленский назвал увеличение внимания к отношениям со странами - соседями Украины.

"Мы понимаем, как сложно продолжается политический процесс, например, сейчас в Польше. Особенно, что там вскоре начнется новый избирательный процесс. Понимаем ситуацию в Венгрии, Словакии, в Молдове, в Румынии. Все это требует деликатности, настойчивости и защиты украинских интересов, а также наших общих интересов с соседями", - подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что Украину должны слышать и знать во всех регионах мира. Для этого уже много сделано, но нужно еще больше. В частности, он акцентировал на усилении работы в Латинской Америке, Африке, странах Азии.

Читайте также: Сибига рассказал о первых кадровых решениях на посту главы МИД: Послы не могут быть оторваны от реалий войны

Важнейшим вопросом являются насущные потребности фронта и обеспечение устойчивости всего государства. Оборонные пакеты, которые объявляются, должны поставляться максимально оперативно.

"Наши партнеры должны знать каждую нашу потребность и каждую возможность нашего с ними сотрудничества. Обеспечение фронта, совместное оборонное производство, восстановление в Украине, усиление санкций против России и использование российских активов ради украинской защиты, поддержка наших сообществ за рубежом - это должно быть направлениями постоянной работы каждого украинского дипломата", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в этом году Украине нужен второй результативный Саммит мира.

"Все должны понимать, что мир для Украины и справедливое окончание этой войны является не просто исторической миссией, но ежедневной и очень кропотливой работой. Я уверен, что Украина способна выполнить такую работу - победить в этой войне и обеспечить мир", - отметил Зеленский.

Читайте также: Лучший способ нарастить военную помощь Украине – покупать оружие у украинских производителей, - Сибига

Напоминаем, Верховная Рада 5 сентября назначила Андрея Сибигу главой МИД Украины вместо Дмитрия Кулебы.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) МИД (6948) Сибига Андрей (396) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+7
"Рекомендований самим Єрмаком, тому прошу поважати".
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10.09.2024 19:55
+5
А перший результативний? Зійшлися потранділи розбіглися!
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10.09.2024 19:48
+5
Тоб-то Кулебу викинули як використаний контрацептив.
Тримайте новий з ЗЕєРмак присмаком.
Цей присмак з новою назвою "сибіга"...
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10.09.2024 19:51
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10.09.2024 19:41 Ответить
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10.09.2024 20:53 Ответить
А перший результативний? Зійшлися потранділи розбіглися!
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10.09.2024 19:48 Ответить
Тоб-то Кулебу викинули як використаний контрацептив.
Тримайте новий з ЗЕєРмак присмаком.
Цей присмак з новою назвою "сибіга"...
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10.09.2024 19:51 Ответить
То називається приплили . Нас повинні знати в Африці , Латинській Америці , Мікронезії , Океанії , тому що в Європі і Північній Америці ми вже найух не потрібні.
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10.09.2024 19:52 Ответить
"Рекомендований самим Єрмаком, тому прошу поважати".
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10.09.2024 19:55 Ответить
Такий самий як перший?
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10.09.2024 20:06 Ответить
і одєт нє по формє - в чорному сюртуку замість замизьганої ЗЄльоной тєльняшкі
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10.09.2024 20:55 Ответить
так а перший про що був і що дав
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10.09.2024 20:07 Ответить
Та ти хоч десять самітів миру проведи результат буде нульовий ,допоки рашиський виродок не зупинить цю війну ,а це може повпливати лише три фактори ,перший це завдати таких втрат що б ворог зрозумів що Україна йому не по зубах,друге це економічне виснаження економіки росії що призвиде до нестабільності і зубожіння і третє це внутрішні проблеми на росії наприклад здохне путін почнется нестабільність в регіонах та національних окраїнах. А так краще подумай як зупинити ворога на Донбасі.
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10.09.2024 20:21 Ответить
Сибіга типова зеленкувата гидота - ще не всиг прийняти обов"язки як поспішив обісрати свого попередника.
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10.09.2024 20:28 Ответить
всі вже забули, але кажуть, що будо паттужно
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10.09.2024 20:57 Ответить
Зеленський призначив https://bastion.tv/zelenskij-priznachiv-svoyim-radnikom-rosijskogo-propagandista_n65145 своїм радником російського пропагандиста
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10.09.2024 21:44 Ответить
Цікаво, як довго він пропрацює!
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10.09.2024 20:30 Ответить


Можливо ішаку і потрібен т.з. саміт, але Україні ні. Протерміноване чмо хоче вирішити без думки суспільства. Безтолковий ішак і український народ - різні категорії.
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10.09.2024 20:38 Ответить
А можна почути чим був результативний перший?
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10.09.2024 21:18 Ответить
ЗЕ потрібен другий Саміт миру
для нових відосіків
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10.09.2024 21:59 Ответить
Від голосу гундоса, який нагадує каркання ворони на купі сміття, стає нудно, а його марні ідеї типу саміту миру, без призми сарказму, не сприймаються.
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10.09.2024 22:25 Ответить
И клоуны и цирк не уехал.
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10.09.2024 23:13 Ответить
Хочу спитати,за чий рахунок цей банкет? Перший безуспішний нічому не навчив?
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11.09.2024 06:29 Ответить
 
 