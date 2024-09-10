Зеленский представил Сибигу коллективу МИД: В этом году Украине нужен второй результативный Саммит мира
Президент Владимир Зеленский представил коллективу Министерства иностранных дел Украины новоназначенного главу ведомства Андрея Сибигу.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
По словам главы государства, стандартом для дипломатических работников Украины за рубежом должно быть глубокое понимание страны пребывания. Еще одним приоритетом Зеленский назвал увеличение внимания к отношениям со странами - соседями Украины.
"Мы понимаем, как сложно продолжается политический процесс, например, сейчас в Польше. Особенно, что там вскоре начнется новый избирательный процесс. Понимаем ситуацию в Венгрии, Словакии, в Молдове, в Румынии. Все это требует деликатности, настойчивости и защиты украинских интересов, а также наших общих интересов с соседями", - подчеркнул Зеленский.
Президент также отметил, что Украину должны слышать и знать во всех регионах мира. Для этого уже много сделано, но нужно еще больше. В частности, он акцентировал на усилении работы в Латинской Америке, Африке, странах Азии.
Важнейшим вопросом являются насущные потребности фронта и обеспечение устойчивости всего государства. Оборонные пакеты, которые объявляются, должны поставляться максимально оперативно.
"Наши партнеры должны знать каждую нашу потребность и каждую возможность нашего с ними сотрудничества. Обеспечение фронта, совместное оборонное производство, восстановление в Украине, усиление санкций против России и использование российских активов ради украинской защиты, поддержка наших сообществ за рубежом - это должно быть направлениями постоянной работы каждого украинского дипломата", - сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что в этом году Украине нужен второй результативный Саммит мира.
"Все должны понимать, что мир для Украины и справедливое окончание этой войны является не просто исторической миссией, но ежедневной и очень кропотливой работой. Я уверен, что Украина способна выполнить такую работу - победить в этой войне и обеспечить мир", - отметил Зеленский.
Напоминаем, Верховная Рада 5 сентября назначила Андрея Сибигу главой МИД Украины вместо Дмитрия Кулебы.
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Можливо ішаку і потрібен т.з. саміт, але Україні ні. Протерміноване чмо хоче вирішити без думки суспільства. Безтолковий ішак і український народ - різні категорії.
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