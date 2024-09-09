Лучший способ нарастить военную помощь Украине – покупать оружие у украинских производителей, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров покупать оружие для украинских воинов у украинских производителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.

"Лучший способ нарастить военную помощь Украине сейчас - покупать оружие для наших воинов у украинских производителей. Наша оборонная промышленность развивается быстрым темпом и может производить значительно больше при дополнительных инвестициях. Это также быстрее и дешевле для наших партнеров", - говорится в сообщении.

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Он также подчеркнул, что каждый доллар или евро, вложенный сегодня в украинское оружие для украинских воинов, является лучшей инвестицией в долгосрочную евроатлантическую стабильность.

"Некоторые партнеры уже закупают у наших производителей. Призываем их увеличить инвестиции, а других - последовать примеру", - добавил министр.

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