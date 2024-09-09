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оружие (10029) Сибига (219)

Лучший способ нарастить военную помощь Украине – покупать оружие у украинских производителей, - Сибига

Сибіга закликав партнерів купувати зброю в українських виробників

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров покупать оружие для украинских воинов у украинских производителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.

"Лучший способ нарастить военную помощь Украине сейчас - покупать оружие для наших воинов у украинских производителей. Наша оборонная промышленность развивается быстрым темпом и может производить значительно больше при дополнительных инвестициях. Это также быстрее и дешевле для наших партнеров", - говорится в сообщении.

Также читайте: Международное право позволяет Украине бить по законным военным целям РФ, - Сибига

Он также подчеркнул, что каждый доллар или евро, вложенный сегодня в украинское оружие для украинских воинов, является лучшей инвестицией в долгосрочную евроатлантическую стабильность.

"Некоторые партнеры уже закупают у наших производителей. Призываем их увеличить инвестиции, а других - последовать примеру", - добавил министр.

Читайте: Сибига после падения российских дронов в Румынии и Латвии призвал союзников сбивать цели над Украиной: Действуйте сейчас
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Топ комментарии
+18
Лучший способ - это убрать вас от власти, передав полномочия комитету национального спасения из авторитетных, умных и патриотичных людей. Но вы на это не пойдете, вы как Янык и его шлюхи - будете держаться за власть зубами и до последнего.
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09.09.2024 12:59
+6
Він що, Оманські договорняки не читав? Куди дивится Єрмак?
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09.09.2024 12:57
+4
а чому він у зеленій формі??
щоб показати вірність зебанді??
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09.09.2024 13:10
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Він що, Оманські договорняки не читав? Куди дивится Єрмак?
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09.09.2024 12:57 Ответить
Текст Оманських ніхто не бачив. Текст Стамбульських - бачили.
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09.09.2024 13:07 Ответить
Про Оман вже все давно зрозуміло. Роззброєння армії, розмінуання кордонів, капітуляція, фільтрація-массові розстріли, депортація тих хто вижив, заселення бувшої України тунгусами і мордвінами.
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09.09.2024 13:12 Ответить
Можна ще стамбул
Тільки не мінськ
... про мінськ же куйло ниє, що його абманули, а за стамбул вчепився і не відбускає
То ж не помиліться, оман та стамбул - ОК. Мінськ - не ОК.
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09.09.2024 13:19 Ответить
90% ноющих и рассказывающих про Минские протоколы даже не читали их. Они пересказывают то, что им сказали "авторитеты" из телевизора.
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09.09.2024 13:22 Ответить
То скажи про це д'єрмаку! Можеш його взяти за ''шкірку'' і потикати в потрібному напрямку пикою. Народ дозволить!
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09.09.2024 12:58 Ответить
Лучший способ - это убрать вас от власти, передав полномочия комитету национального спасения из авторитетных, умных и патриотичных людей. Но вы на это не пойдете, вы как Янык и его шлюхи - будете держаться за власть зубами и до последнего.
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09.09.2024 12:59 Ответить
"из авторитетных, умных и патриотичных людей".

А хто і як їх буде обирати?
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09.09.2024 13:04 Ответить
А выборы разрешены во время войны?
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09.09.2024 13:15 Ответить
Звісно, що заборонені. Тому і питаю.

Тобто, ви просто ляпнули дурницю, яку неможливо виконати.

Чи ви сподіваєтеся, що єрмак без виборів призначить "из авторитетных, умных и патриотичных людей"?
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09.09.2024 14:14 Ответить
А причем здесь степлер в гимнастерке к выборам? Он вообще кто согласно законов и Конституции? Пусть валит в небытие вместе со своим подельником. У нас есть авторитетные ученые и общественные деятели, интеллект нации, авторитет которых не вызывает сомнений ни у кого, кроме откровенной швали. Как тот-же покойный Игорь Юхновский. Они и должны выбирать.
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09.09.2024 14:41 Ответить
А какіє разніци захочуть какіх разніц вибрати туди. У вас є протиотрута від цього?
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09.09.2024 17:30 Ответить
А кто сказал про всенародные выборы? Еще одни выборы, подобные 2019 или 2010, Украине не переживет.
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09.09.2024 19:04 Ответить
Отже, знову повертаємося до початку - хто буде обрати і як саме? Хто обере таких, як Юхновський, а не таких, як подоляк?
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09.09.2024 19:36 Ответить
Вы бы еще читали внимательно. Меньше вопросов бы возникало. Ответ выше уже написан.
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10.09.2024 00:02 Ответить
Вище бачив лише мрії без жодної конкретики.
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10.09.2024 08:45 Ответить
Понятно. Читать внимательно наверное мешает религия. Нравятся мне люди которые сами себе что-то придумают и сами с собой потом спорят. Удачи в этом нелегком деле.
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10.09.2024 09:00 Ответить
А яку державну посаду займає той Єрмак?
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09.09.2024 14:44 Ответить
Пан Єрмак - керівник президента України.
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09.09.2024 14:57 Ответить
Яку саме державну посаду займає ваш пан єрмак?
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09.09.2024 15:22 Ответить
Ще пан Єрмак завгосп іноземних справ, а також за сумісництвом регент.
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09.09.2024 15:35 Ответить
Якщо немає кому, то я можу вибрати.
Пишіть, якщо що...
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09.09.2024 13:33 Ответить
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09.09.2024 13:36 Ответить
А єрмак каже, що він вже давно кого треба вибрав. Зверніться до нього, щоб він вашу думку врахував.
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09.09.2024 14:18 Ответить
Хто такий єрмак??
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09.09.2024 16:43 Ответить
Той, хто не дасть обрати "из авторитетных, умных и патриотичных людей".
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09.09.2024 17:31 Ответить
Купувати і? Далі що з купленою робити? Чому новоспечений голова МЗС патякає на тему ВПК?
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09.09.2024 13:01 Ответить
"купувати зброю для українських воїнів в українських виробників"
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09.09.2024 13:04 Ответить
Купленную передавать ЗСУ, тем сам развивать промышленность и создавать рабочие места, а шо не так?
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09.09.2024 13:07 Ответить
Доречі
Можна краще так
Купити зброю у українських виробників
І не передавати її, а їхати в Україну, брати цю зброю і воювати нею проти русні.
Шах і мат...
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09.09.2024 13:11 Ответить
Это вы Шольцу или Макрону?
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09.09.2024 13:19 Ответить
Мелоні
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09.09.2024 13:32 Ответить
Мелони - физдообразная, не мужик.
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09.09.2024 13:39 Ответить
Блин... Это сюр какой-то. А качество проверять у них можно? Или просто денег давать?
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09.09.2024 13:04 Ответить
А що в українських виробників зброю не купують ?
блин , колись Україна мала потужні воєнні заводи П.Я
Вважаю що усіх президентів і премьерів треба розкуркулити і посадити до вʼязниць .
до речі , якась цука розгромила великий завод оптики Арсенал і усі мовчать
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09.09.2024 13:04 Ответить
Она загружена на 30 - 40 %.
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09.09.2024 13:08 Ответить
Ну так 30-40% треба покупати теж - економити валюту. А коли гонять гроши за кордон і частину собі коханим на рахунки- це неподобство треба закінчувати .
а взагалі голожопих москалів до влади не треба обирати . Їм важно брюхо набити , а не ВЕЛИКА УКРАЇНА,

тому голосуємо за націоналистів
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09.09.2024 13:12 Ответить
30-40 и покупается, на большее нет денег, а на те деньги которые выделяют на оружие для Украины ПАРТНЕРЫ (США, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, АНГЛИЯ и т.д.) они они закупают у СВОИХ производителей. Вот Сыбига и предлагает им вложить часть выделяемых денег в закупки украинского оружия.
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09.09.2024 13:28 Ответить
зеденок москаль? Никогда бы не подумал.
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09.09.2024 13:36 Ответить
Ця оптика використовувалась даже у космічній галузі. Колись давним давно конструктори арсеналу поїхали на Байконур і там усі загинули від вибуху ракети.
НИХТО НЕ ПИШЕ ІСТОРИЮ , як руйнували заводи і вбивали інженерну еліту України ці кляті москалі. Наприклад гибель конструкторів АН в Ірані .
метод аварій літаків у раши отработан роками . Теж нихто не веде перечень странних аварій з літаками з відомими людьми ,
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09.09.2024 13:09 Ответить
Краіни Балтіі вже купують - може ше хтось підтягнеться
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09.09.2024 13:04 Ответить
це хто??
міністр оборони??
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09.09.2024 13:08 Ответить
Разговаривать с руководством других стран о ЛЮБЫХ вопросах, в том числе и об оружии входит в компетенцию
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09.09.2024 13:43 Ответить
Министр иностранных дел советует военным где и что покупать. Министр обороны выполняет функции министра иностранных дел, разъезжая по странам-партнёрам с дебильными инициативами. И над ними стоит ху#ловский агент Дерьмак и дирижирует этими дегенератами, чтобы ещё больше скомпрометировать Украину вместе с членограем.
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09.09.2024 13:08 Ответить
А що купувати? Може набої, снаряди 155 мм, БТРи, танки" Оплот", бмп ,ЗРК, балістичні ракети.....????
Що Україна виробляє дійсно потрібне та масово ?
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09.09.2024 13:09 Ответить
Балістичні ракети може виробляти, ЗРК може виробляти, танки і БТРи може виробляти, стрілецьку зброю може виробляти, БПЛА можемо виробляти. Нажаль з серпня 2019 ніяких замовленб нема. Всі гроші уходять в асфальт і на майськи шашлички.
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09.09.2024 13:18 Ответить
Побачив фото -1 танк " Оплот" з кулеметом у чохлі. Кажуть так і воює.
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09.09.2024 13:33 Ответить
Блін, ну вже ж обсмоктана тема. В Україні на зберіганні була купа танків. Відремонтувати їх і напхати новим обладнанням і за ціною одного "Оплота" отримаєш штук 10 модернізованих. Але і це Зєля зарубав з приходом до влади.
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09.09.2024 13:36 Ответить
Може все з того, що ти перерахував.
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09.09.2024 13:22 Ответить
Я не питав що МОЖЕ. Я питав що виробляє.
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09.09.2024 13:35 Ответить
Все, крім танків Оплот. бо Харків дуже близько до кордону...
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09.09.2024 17:25 Ответить
Где ща лист катают?
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09.09.2024 17:31 Ответить
Бронесталь? Я дві тільки знаю, Метінвест і МСК-Україна.
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09.09.2024 17:40 Ответить
Мариуполь вычеркнули? Мой пост ниже.
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09.09.2024 18:19 Ответить
Ну да ,вычеркнул...
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09.09.2024 18:49 Ответить
+++
Наш товарищ.
ДМЗ листопрокат.
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09.09.2024 19:19 Ответить
Них..я. тока дроны собирать, из импортных комплектующих. Может летнюю форму шить из импортируемой ткани.
Броневой лист в Мариуполе катали. Сталь для корпусов подводных лодок (сам катал) в Донецке.
В ******, на снежнянском машзаводе лопатки для авиатурбин.
Ща коксующихся углей в Украине нет, а значит нет черной металлургии. Нет электроэнергии. В двадцатом был преодолён рубеж. 50% производство электроэнергии от 90-стого года. Тяжелая промышленность всё. После войны нас ждет судьба большой Словакии. Чисто аграрная страна. Вне конкуренции с остальными. Отсутствие газа - отсутствие дешевых удобрений. И импортная солярка.
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09.09.2024 17:30 Ответить
а чому він у зеленій формі??
щоб показати вірність зебанді??
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09.09.2024 13:10 Ответить
Дошло как до верблюда.
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09.09.2024 13:14 Ответить
Це точно міністр закордонних справ? Не міністр оборони? Не міністр промисловості? Не міністр фінансів?
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09.09.2024 13:34 Ответить
Наш военпром загружен на 30-40 % своей мощности, на большее нет финансирования. А на те деньги которые выделяют на оружие для Украины ПАРТНЕРЫ (США, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, АНГЛИЯ и т.д.) они они закупают у СВОИХ производителей. Вот Сыбига и предлагает им вложить часть выделяемых денег в закупки украинского оружия.
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09.09.2024 13:34 Ответить
Буде такі страшні для Зельоних мессиджі запускати, не довго втримається на посаді.
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09.09.2024 14:02 Ответить
"Лучший способ нарастить военную помощь Украине - покупать оружие у украинских производителей, - Сибига" - ЧЕГО ?!?!?! Сибига твоё дело не укро-производителей ПИАРить, а ДОБЫВАТЬ западное ОРУЖИЕ и мировую ПОДДЕРЖКУ Украины.
Ещё раз такую ***** скажешь и можеть отправляться всед за кулебой.
Чтоб такое...где ПРОФФЕСИОНАЛЬНЫЕ кадры ?
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09.09.2024 14:54 Ответить
 
 