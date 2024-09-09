Лучший способ нарастить военную помощь Украине – покупать оружие у украинских производителей, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров покупать оружие для украинских воинов у украинских производителей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.
"Лучший способ нарастить военную помощь Украине сейчас - покупать оружие для наших воинов у украинских производителей. Наша оборонная промышленность развивается быстрым темпом и может производить значительно больше при дополнительных инвестициях. Это также быстрее и дешевле для наших партнеров", - говорится в сообщении.
Он также подчеркнул, что каждый доллар или евро, вложенный сегодня в украинское оружие для украинских воинов, является лучшей инвестицией в долгосрочную евроатлантическую стабильность.
"Некоторые партнеры уже закупают у наших производителей. Призываем их увеличить инвестиции, а других - последовать примеру", - добавил министр.
Пожалуйста, подождите...
Тільки не мінськ
... про мінськ же куйло ниє, що його абманули, а за стамбул вчепився і не відбускає
То ж не помиліться, оман та стамбул - ОК. Мінськ - не ОК.
А хто і як їх буде обирати?
Тобто, ви просто ляпнули дурницю, яку неможливо виконати.
Чи ви сподіваєтеся, що єрмак без виборів призначить "из авторитетных, умных и патриотичных людей"?
Пишіть, якщо що...
Можна краще так
Купити зброю у українських виробників
І не передавати її, а їхати в Україну, брати цю зброю і воювати нею проти русні.
Шах і мат...
блин , колись Україна мала потужні воєнні заводи П.Я
Вважаю що усіх президентів і премьерів треба розкуркулити і посадити до вʼязниць .
до речі , якась цука розгромила великий завод оптики Арсенал і усі мовчать
а взагалі голожопих москалів до влади не треба обирати . Їм важно брюхо набити , а не ВЕЛИКА УКРАЇНА,
тому голосуємо за націоналистів
НИХТО НЕ ПИШЕ ІСТОРИЮ , як руйнували заводи і вбивали інженерну еліту України ці кляті москалі. Наприклад гибель конструкторів АН в Ірані .
метод аварій літаків у раши отработан роками . Теж нихто не веде перечень странних аварій з літаками з відомими людьми ,
міністр оборони??
Що Україна виробляє дійсно потрібне та масово ?
Наш товарищ.
ДМЗ листопрокат.
Броневой лист в Мариуполе катали. Сталь для корпусов подводных лодок (сам катал) в Донецке.
В ******, на снежнянском машзаводе лопатки для авиатурбин.
Ща коксующихся углей в Украине нет, а значит нет черной металлургии. Нет электроэнергии. В двадцатом был преодолён рубеж. 50% производство электроэнергии от 90-стого года. Тяжелая промышленность всё. После войны нас ждет судьба большой Словакии. Чисто аграрная страна. Вне конкуренции с остальными. Отсутствие газа - отсутствие дешевых удобрений. И импортная солярка.
щоб показати вірність зебанді??
Ещё раз такую ***** скажешь и можеть отправляться всед за кулебой.
Чтоб такое...где ПРОФФЕСИОНАЛЬНЫЕ кадры ?