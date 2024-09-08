Международное право позволяет Украине бить по законным военным целям РФ, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны-союзники разрешить Украине наносить ответные удары западным оружием по целям на территории России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.

"Страна, которая защищается от агрессии, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, не может быть ограничена в своей защите. Международное право позволяет Украине наносить удары по законным военным целям на территории России. Позвольте Украине бить в ответ (#LetUkraineStrikeBack) чтобы спасти жизни", - написал он.

Читайте: Запрет на удары по РФ западным оружием является ошибкой, нам нужен этот дальнобойный потенциал, - Зеленский

Напомним, ранее сообщалось, что почти 60 евродепутатов призвали снять ограничения на использование Украиной западного оружия