Международное право позволяет Украине бить по законным военным целям РФ, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны-союзники разрешить Украине наносить ответные удары западным оружием по целям на территории России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.
"Страна, которая защищается от агрессии, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, не может быть ограничена в своей защите. Международное право позволяет Украине наносить удары по законным военным целям на территории России. Позвольте Украине бить в ответ (#LetUkraineStrikeBack) чтобы спасти жизни", - написал он.
Напомним, ранее сообщалось, что почти 60 евродепутатов призвали снять ограничения на использование Украиной западного оружия
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Жодної Ракети!
ось що ТРЕБА знати в ХХІ сторіччі..
Ну, що ж - лизати дупу "яйцесяйному" треба одразу...."тщатєльнєє", ну, шоб не відриватись від "стаї", тоб-то від всього ОПГ йЕрмака.
такий же у мілітарі. і несе ту ж ахінею, що і їхній зе!лідор.
кароче, україна у повній безвихідній сраці, поки зе!шобло керує державою.
А от тільки де Українські далекобійні ракети ..?!!
Правильно- закатані в найпотужніший асфальт...
https://www.unian.net/economics/energetics/grossi-pribyl-na-zaes-i-pobyval-na-unichtozhennoy-gradirne-chto-govorit-foto-video-12748074.html
Про яке міжнародне право йдеться, коли ракети в цивільні будинки Українців влучають, людей цілими сім'ями вбивають?! Лупити мерзоту русовську усим, чим тільки можна!!! І не треба оглядатись ні на кого!!!
Ну посмотрим, что будет дальше (ничего хорошего, я думаю).
Чи є така окончатєльнач бумажка? Фактичєская броня!!!
Кондиціонери без обмежень? Всі умови є? Комфортно? Ситно?
Бур'яна не заважає?
це мабудь йому араХамська за грою в покер розповів
Але немає чим.
Я хрєн його знає, що там Южмаш робить. И чи робить?