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Международное право позволяет Украине бить по законным военным целям РФ, - Сибига

Андрій Сибіга

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны-союзники разрешить Украине наносить ответные удары западным оружием по целям на территории России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.

"Страна, которая защищается от агрессии, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, не может быть ограничена в своей защите. Международное право позволяет Украине наносить удары по законным военным целям на территории России. Позвольте Украине бить в ответ (#LetUkraineStrikeBack) чтобы спасти жизни", - написал он.

Читайте: Запрет на удары по РФ западным оружием является ошибкой, нам нужен этот дальнобойный потенциал, - Зеленский

Напомним, ранее сообщалось, что почти 60 евродепутатов призвали снять ограничения на использование Украиной западного оружия
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Топ комментарии
+8
То бийте!!! Потім мінует станцюєте!! Ви сотні життів врятуєте..
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08.09.2024 11:34
+8
Останнім часом був тільки один, міністр, хоч і "придворний", але ж в костюмі. А тепер ось ця сібіга - в північно-корейському(украіно-єврейському?) мілітарі стайлі!
Ну, що ж - лизати дупу "яйцесяйному" треба одразу...."тщатєльнєє", ну, шоб не відриватись від "стаї", тоб-то від всього ОПГ йЕрмака.
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08.09.2024 11:37
+6
Міжнародне право засунули в дупу кацапи за підтримки китайців ще у часи Афганістану. Иому кивати на міжнародне право як мінімум наївно.
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08.09.2024 11:36
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То бийте!!! Потім мінует станцюєте!! Ви сотні життів врятуєте..
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08.09.2024 11:34 Ответить
Станом на сьогодні, всі стратегічні об'єкти в глибині московії були атаковані виключно дронами та бпла.
Жодної Ракети!
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08.09.2024 11:51 Ответить
Від дронів теж гарно горить. Хоча, ракетами було б краще.
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08.09.2024 12:06 Ответить
Міжнародне право засунули в дупу кацапи за підтримки китайців ще у часи Афганістану. Иому кивати на міжнародне право як мінімум наївно.
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08.09.2024 11:36 Ответить
так-зване "міжнародне право"...-це просто шматок туалетного паперу....
ось що ТРЕБА знати в ХХІ сторіччі..
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08.09.2024 11:39 Ответить
Останнім часом був тільки один, міністр, хоч і "придворний", але ж в костюмі. А тепер ось ця сібіга - в північно-корейському(украіно-єврейському?) мілітарі стайлі!
Ну, що ж - лизати дупу "яйцесяйному" треба одразу...."тщатєльнєє", ну, шоб не відриватись від "стаї", тоб-то від всього ОПГ йЕрмака.
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08.09.2024 11:37 Ответить
Ви про того, що в костюмі та кросівках? Сраколизи при владі були завжди, а якщо по приході клінічних ідіотів, препізедентом із безмежною владою стає мізерне, злопам'ятне та недорозвинене чмо у котрого стояк від величі- навколо нього, досягають посад тільки безпринципні ********.
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08.09.2024 11:52 Ответить
Це треба робити,та не 3,14здіти опісля отримання посади.
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08.09.2024 11:43 Ответить
новий зе!дегенерат у всій красі!
такий же у мілітарі. і несе ту ж ахінею, що і їхній зе!лідор.
кароче, україна у повній безвихідній сраці, поки зе!шобло керує державою.
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08.09.2024 11:46 Ответить
Ну все ж вірно...!)
А от тільки де Українські далекобійні ракети ..?!!
Правильно- закатані в найпотужніший асфальт...
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08.09.2024 11:57 Ответить
До того ж, найпотужніше закатані.
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08.09.2024 12:04 Ответить
Международное право еще сегодня есть? Вот вам международное право, как директора МАГАТЕ Гросси радостно обнимается с террористами захватившими ЗАЕС и спрашивает как у них дела. Террористы так же радостно отвечают что дела у них хорошо благодаря МАГАТЕ и идут осматривать уничтоженные корпуса ЗАЕС.
https://www.unian.net/economics/energetics/grossi-pribyl-na-zaes-i-pobyval-na-unichtozhennoy-gradirne-chto-govorit-foto-video-12748074.html
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08.09.2024 12:00 Ответить
Морда у цього сибіги особисто у мене не викликає ніякої симпатії та довіри. Якесь одоробло типу стефанчука - із західної України теж бувають уроди
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08.09.2024 12:02 Ответить
Яке яке право?!
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08.09.2024 12:02 Ответить
Яким хером бити? - хіба по роялю
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08.09.2024 12:03 Ответить
Це право засунули в одне місце американці, коли дозволили анексувати Крим.
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08.09.2024 12:05 Ответить
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08.09.2024 12:08 Ответить
Ви там зі здоровим глуздом взагалі дружите!?
Про яке міжнародне право йдеться, коли ракети в цивільні будинки Українців влучають, людей цілими сім'ями вбивають?! Лупити мерзоту русовську усим, чим тільки можна!!! І не треба оглядатись ні на кого!!!
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08.09.2024 12:10 Ответить
Найкраще міжнародне право це збагатшення урану чуєш тюхтій !
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08.09.2024 12:22 Ответить
Ну посмотрим, чем Сибига отличатся от кулебы. Много текста, но мало смысла. Решать законность должен орган судебной власти, а не министр МИД Украины. Предыдущий про лопаты и бэби-бум вещал. Этот стартует с присвоения себе чужих функций.
Ну посмотрим, что будет дальше (ничего хорошего, я думаю).
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08.09.2024 12:24 Ответить
Зброя, за яку сплачено наші кошти, вже наша власність, і розпоряджатися маємо на власний розсуд , а що це за херня, ми купили річ віддали за неї гроші, а користуватися нею не маємио права
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08.09.2024 12:26 Ответить
Ми не купили. Нам "надали в користування".
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08.09.2024 13:26 Ответить
Якусь частину зброї можна купити
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08.09.2024 18:40 Ответить
Зброї для ведення війни в супермаркетах не продають. Завжди має бути політичне рішення уряду країни-виробника.
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08.09.2024 22:16 Ответить
Головне, побільше придумуйте собі червоних ліній, кацапи, цим не паряться...
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09.09.2024 20:45 Ответить
Ну так ніхто своїм і не забороняє лупити. Немає своїх? Ну то питання не до союзників адресуй!
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08.09.2024 12:28 Ответить
А де є бомажка що вони нам "повинні"?
Чи є така окончатєльнач бумажка? Фактичєская броня!!!
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08.09.2024 13:03 Ответить
Посткомуністична напів-УССР сама віддала все, бо дуже просила кредитів та інвестицій.
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08.09.2024 13:04 Ответить
Какая энергетика ! Сразу видно ,энерджайзер.
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08.09.2024 13:01 Ответить
Професор очевидність, вітаємо вас! Як вам на новій посаді?
Кондиціонери без обмежень? Всі умови є? Комфортно? Ситно?
Бур'яна не заважає?
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08.09.2024 13:01 Ответить
... зараз Вам відповість, що зарплата маловата - і що будете робити?
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08.09.2024 15:30 Ответить
Він говорить реальні речі,по закону. Усі так говорять ось тільки оп і укрсмі пишуть про якість дозволи. Надайте дані,де говориться про заборону
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08.09.2024 13:11 Ответить
акуітельно вумний
це мабудь йому араХамська за грою в покер розповів
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08.09.2024 13:16 Ответить
..це просто прорив в міжнародних відносинах!!!
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08.09.2024 13:17 Ответить
Гора, народила мишу...
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08.09.2024 14:18 Ответить
Сибіга виходить на арену....
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08.09.2024 15:29 Ответить
Так можна ж....
Але немає чим.
Я хрєн його знає, що там Южмаш робить. И чи робить?
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08.09.2024 18:30 Ответить
 
 