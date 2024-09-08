УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7426 відвідувачів онлайн
Новини
2 769 44
зброя (7281) росія (63594) Сибіга (223)

Міжнародне право дозволяє Україні бити по законних військових цілях РФ, - Сибіга

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни-союзники дозволити Україні завдавати ударів у відповідь західною зброєю по цілях на території Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у соцмережі Х.

"Країна, яка захищається від агресії, відповідно до статті 51 Статуту ООН, не може бути обмежена у своєму захисті. Міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по законних військових цілях на території Росії. Дозвольте Україні бити у відповідь (#LetUkraineStrikeBack) щоб урятувати життя", - написав він.

Також читайте: Заборона на удари по РФ західною зброєю є помилкою, нам треба цей далекобійний потенціал, - Зеленський

Нагадаємо, раніше повідомялося, що майже 60 євродепутатів закликали зняти обмеження на використання Україною західної зброї

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
То бийте!!! Потім мінует станцюєте!! Ви сотні життів врятуєте..
показати весь коментар
08.09.2024 11:34
+8
Останнім часом був тільки один, міністр, хоч і "придворний", але ж в костюмі. А тепер ось ця сібіга - в північно-корейському(украіно-єврейському?) мілітарі стайлі!
Ну, що ж - лизати дупу "яйцесяйному" треба одразу...."тщатєльнєє", ну, шоб не відриватись від "стаї", тоб-то від всього ОПГ йЕрмака.
показати весь коментар
08.09.2024 11:37
+6
Міжнародне право засунули в дупу кацапи за підтримки китайців ще у часи Афганістану. Иому кивати на міжнародне право як мінімум наївно.
показати весь коментар
08.09.2024 11:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То бийте!!! Потім мінует станцюєте!! Ви сотні життів врятуєте..
показати весь коментар
08.09.2024 11:34 Відповісти
Станом на сьогодні, всі стратегічні об'єкти в глибині московії були атаковані виключно дронами та бпла.
Жодної Ракети!
показати весь коментар
08.09.2024 11:51 Відповісти
Від дронів теж гарно горить. Хоча, ракетами було б краще.
показати весь коментар
08.09.2024 12:06 Відповісти
Міжнародне право засунули в дупу кацапи за підтримки китайців ще у часи Афганістану. Иому кивати на міжнародне право як мінімум наївно.
показати весь коментар
08.09.2024 11:36 Відповісти
так-зване "міжнародне право"...-це просто шматок туалетного паперу....
ось що ТРЕБА знати в ХХІ сторіччі..
показати весь коментар
08.09.2024 11:39 Відповісти
Останнім часом був тільки один, міністр, хоч і "придворний", але ж в костюмі. А тепер ось ця сібіга - в північно-корейському(украіно-єврейському?) мілітарі стайлі!
Ну, що ж - лизати дупу "яйцесяйному" треба одразу...."тщатєльнєє", ну, шоб не відриватись від "стаї", тоб-то від всього ОПГ йЕрмака.
показати весь коментар
08.09.2024 11:37 Відповісти
Ви про того, що в костюмі та кросівках? Сраколизи при владі були завжди, а якщо по приході клінічних ідіотів, препізедентом із безмежною владою стає мізерне, злопам'ятне та недорозвинене чмо у котрого стояк від величі- навколо нього, досягають посад тільки безпринципні ********.
показати весь коментар
08.09.2024 11:52 Відповісти
Це треба робити,та не 3,14здіти опісля отримання посади.
показати весь коментар
08.09.2024 11:43 Відповісти
новий зе!дегенерат у всій красі!
такий же у мілітарі. і несе ту ж ахінею, що і їхній зе!лідор.
кароче, україна у повній безвихідній сраці, поки зе!шобло керує державою.
показати весь коментар
08.09.2024 11:46 Відповісти
Ну все ж вірно...!)
А от тільки де Українські далекобійні ракети ..?!!
Правильно- закатані в найпотужніший асфальт...
показати весь коментар
08.09.2024 11:57 Відповісти
До того ж, найпотужніше закатані.
показати весь коментар
08.09.2024 12:04 Відповісти
Международное право еще сегодня есть? Вот вам международное право, как директора МАГАТЕ Гросси радостно обнимается с террористами захватившими ЗАЕС и спрашивает как у них дела. Террористы так же радостно отвечают что дела у них хорошо благодаря МАГАТЕ и идут осматривать уничтоженные корпуса ЗАЕС.
https://www.unian.net/economics/energetics/grossi-pribyl-na-zaes-i-pobyval-na-unichtozhennoy-gradirne-chto-govorit-foto-video-12748074.html
показати весь коментар
08.09.2024 12:00 Відповісти
Морда у цього сибіги особисто у мене не викликає ніякої симпатії та довіри. Якесь одоробло типу стефанчука - із західної України теж бувають уроди
показати весь коментар
08.09.2024 12:02 Відповісти
Яке яке право?!
показати весь коментар
08.09.2024 12:02 Відповісти
Яким хером бити? - хіба по роялю
показати весь коментар
08.09.2024 12:03 Відповісти
Це право засунули в одне місце американці, коли дозволили анексувати Крим.
показати весь коментар
08.09.2024 12:05 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2024 12:08 Відповісти
Ви там зі здоровим глуздом взагалі дружите!?
Про яке міжнародне право йдеться, коли ракети в цивільні будинки Українців влучають, людей цілими сім'ями вбивають?! Лупити мерзоту русовську усим, чим тільки можна!!! І не треба оглядатись ні на кого!!!
показати весь коментар
08.09.2024 12:10 Відповісти
Найкраще міжнародне право це збагатшення урану чуєш тюхтій !
показати весь коментар
08.09.2024 12:22 Відповісти
Ну посмотрим, чем Сибига отличатся от кулебы. Много текста, но мало смысла. Решать законность должен орган судебной власти, а не министр МИД Украины. Предыдущий про лопаты и бэби-бум вещал. Этот стартует с присвоения себе чужих функций.
Ну посмотрим, что будет дальше (ничего хорошего, я думаю).
показати весь коментар
08.09.2024 12:24 Відповісти
Зброя, за яку сплачено наші кошти, вже наша власність, і розпоряджатися маємо на власний розсуд , а що це за херня, ми купили річ віддали за неї гроші, а користуватися нею не маємио права
показати весь коментар
08.09.2024 12:26 Відповісти
Ми не купили. Нам "надали в користування".
показати весь коментар
08.09.2024 13:26 Відповісти
Якусь частину зброї можна купити
показати весь коментар
08.09.2024 18:40 Відповісти
Зброї для ведення війни в супермаркетах не продають. Завжди має бути політичне рішення уряду країни-виробника.
показати весь коментар
08.09.2024 22:16 Відповісти
Головне, побільше придумуйте собі червоних ліній, кацапи, цим не паряться...
показати весь коментар
09.09.2024 20:45 Відповісти
Ну так ніхто своїм і не забороняє лупити. Немає своїх? Ну то питання не до союзників адресуй!
показати весь коментар
08.09.2024 12:28 Відповісти
А де є бомажка що вони нам "повинні"?
Чи є така окончатєльнач бумажка? Фактичєская броня!!!
показати весь коментар
08.09.2024 13:03 Відповісти
Посткомуністична напів-УССР сама віддала все, бо дуже просила кредитів та інвестицій.
показати весь коментар
08.09.2024 13:04 Відповісти
Какая энергетика ! Сразу видно ,энерджайзер.
показати весь коментар
08.09.2024 13:01 Відповісти
Професор очевидність, вітаємо вас! Як вам на новій посаді?
Кондиціонери без обмежень? Всі умови є? Комфортно? Ситно?
Бур'яна не заважає?
показати весь коментар
08.09.2024 13:01 Відповісти
... зараз Вам відповість, що зарплата маловата - і що будете робити?
показати весь коментар
08.09.2024 15:30 Відповісти
Він говорить реальні речі,по закону. Усі так говорять ось тільки оп і укрсмі пишуть про якість дозволи. Надайте дані,де говориться про заборону
показати весь коментар
08.09.2024 13:11 Відповісти
акуітельно вумний
це мабудь йому араХамська за грою в покер розповів
показати весь коментар
08.09.2024 13:16 Відповісти
..це просто прорив в міжнародних відносинах!!!
показати весь коментар
08.09.2024 13:17 Відповісти
Гора, народила мишу...
показати весь коментар
08.09.2024 14:18 Відповісти
Сибіга виходить на арену....
показати весь коментар
08.09.2024 15:29 Відповісти
Так можна ж....
Але немає чим.
Я хрєн його знає, що там Южмаш робить. И чи робить?
показати весь коментар
08.09.2024 18:30 Відповісти
 
 