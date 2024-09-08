Міжнародне право дозволяє Україні бити по законних військових цілях РФ, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни-союзники дозволити Україні завдавати ударів у відповідь західною зброєю по цілях на території Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у соцмережі Х.
"Країна, яка захищається від агресії, відповідно до статті 51 Статуту ООН, не може бути обмежена у своєму захисті. Міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по законних військових цілях на території Росії. Дозвольте Україні бити у відповідь (#LetUkraineStrikeBack) щоб урятувати життя", - написав він.
Нагадаємо, раніше повідомялося, що майже 60 євродепутатів закликали зняти обмеження на використання Україною західної зброї
Топ коментарі
+8 Марина Нєчаєва 330e7c02
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+8 Сергей121
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+6 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар08.09.2024 11:36
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Будь ласка, зачекайте...
Жодної Ракети!
ось що ТРЕБА знати в ХХІ сторіччі..
Ну, що ж - лизати дупу "яйцесяйному" треба одразу...."тщатєльнєє", ну, шоб не відриватись від "стаї", тоб-то від всього ОПГ йЕрмака.
такий же у мілітарі. і несе ту ж ахінею, що і їхній зе!лідор.
кароче, україна у повній безвихідній сраці, поки зе!шобло керує державою.
А от тільки де Українські далекобійні ракети ..?!!
Правильно- закатані в найпотужніший асфальт...
https://www.unian.net/economics/energetics/grossi-pribyl-na-zaes-i-pobyval-na-unichtozhennoy-gradirne-chto-govorit-foto-video-12748074.html
Про яке міжнародне право йдеться, коли ракети в цивільні будинки Українців влучають, людей цілими сім'ями вбивають?! Лупити мерзоту русовську усим, чим тільки можна!!! І не треба оглядатись ні на кого!!!
Ну посмотрим, что будет дальше (ничего хорошего, я думаю).
Чи є така окончатєльнач бумажка? Фактичєская броня!!!
Кондиціонери без обмежень? Всі умови є? Комфортно? Ситно?
Бур'яна не заважає?
це мабудь йому араХамська за грою в покер розповів
Але немає чим.
Я хрєн його знає, що там Южмаш робить. И чи робить?