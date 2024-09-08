Міжнародне право дозволяє Україні бити по законних військових цілях РФ, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав країни-союзники дозволити Україні завдавати ударів у відповідь західною зброєю по цілях на території Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у соцмережі Х.

"Країна, яка захищається від агресії, відповідно до статті 51 Статуту ООН, не може бути обмежена у своєму захисті. Міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по законних військових цілях на території Росії. Дозвольте Україні бити у відповідь (#LetUkraineStrikeBack) щоб урятувати життя", - написав він.

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Нагадаємо, раніше повідомялося, що майже 60 євродепутатів закликали зняти обмеження на використання Україною західної зброї