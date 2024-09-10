Зеленський представив Сибігу колективу МЗС: Цього року Україні потрібен другий результативний Саміт миру

Президент Володимир Зеленський представив колективу Міністерства закордонних справ України новопризначеного очільника відомства Андрія Сибігу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

За словами глави держави, стандартом для дипломатичних працівників України за кордоном має бути глибоке розуміння країни перебування. Ще одним пріоритетом Зеленський назвав збільшення уваги до відносин із країнами – сусідками України.

"Ми розуміємо, як складно триває політичний процес, наприклад, зараз у Польщі. А надто, що там невдовзі розпочнеться новий виборчий процес. Розуміємо ситуацію в Угорщині, Словаччині, у Молдові, у Румунії. Все це потребує делікатності, наполегливості та захисту українських інтересів, а також наших спільних інтересів із сусідами", – наголосив Зеленський.

Президент також зауважив, що Україну мають чути й знати в усіх регіонах світу. Для цього вже багато зроблено, але потрібно ще більше. Зокрема, він акцентував на посиленні роботи в Латинській Америці, Африці, країнах Азії.

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Надважливим питанням є нагальні потреби фронту й забезпечення стійкості всієї держави. Оборонні пакети, які оголошуються, мають постачатися максимально оперативно.

"Наші партнери мають знати кожну нашу потребу й кожну можливість нашої з ними співпраці. Забезпечення фронту, спільне оборонне виробництво, відбудова в Україні, посилення санкцій проти Росії та використання російських активів заради українського захисту, підтримка наших спільнот за кордоном – це має бути напрямками постійної роботи кожного українського дипломата", – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що цього року Україні потрібен другий результативний Саміт миру.

"Всі мають розуміти, що мир для України та справедливе закінчення цієї війни є не просто історичною місією, але щоденною й дуже кропіткою роботою. Я впевнений, що Україна здатна виконати таку роботу – перемогти в цій війні та забезпечити мир", – зазначив Зеленський.

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Нагадуємо, Верховна Рада 5 вересня призначила Андрія Сибігу главою МЗС України замість Дмитра Кулеби.