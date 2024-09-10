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Зеленський представив Сибігу колективу МЗС: Цього року Україні потрібен другий результативний Саміт миру

зеленський,сибіга

Президент Володимир Зеленський представив колективу Міністерства закордонних справ України новопризначеного очільника відомства Андрія Сибігу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

За словами глави держави, стандартом для дипломатичних працівників України за кордоном має бути глибоке розуміння країни перебування. Ще одним пріоритетом Зеленський назвав збільшення уваги до відносин із країнами – сусідками України.

"Ми розуміємо, як складно триває політичний процес, наприклад, зараз у Польщі. А надто, що там невдовзі розпочнеться новий виборчий процес. Розуміємо ситуацію в Угорщині, Словаччині, у Молдові, у Румунії. Все це потребує делікатності, наполегливості та захисту українських інтересів, а також наших спільних інтересів із сусідами", – наголосив Зеленський.

Президент також зауважив, що Україну мають чути й знати в усіх регіонах світу. Для цього вже багато зроблено, але потрібно ще більше. Зокрема, він акцентував на посиленні роботи в Латинській Америці, Африці, країнах Азії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга розповів про перші кадрові рішення на посту глави МЗС: Посли не можуть бути відірваними від реалій війни

Надважливим питанням є нагальні потреби фронту й забезпечення стійкості всієї держави. Оборонні пакети, які оголошуються, мають постачатися максимально оперативно.

"Наші партнери мають знати кожну нашу потребу й кожну можливість нашої з ними співпраці. Забезпечення фронту, спільне оборонне виробництво, відбудова в Україні, посилення санкцій проти Росії та використання російських активів заради українського захисту, підтримка наших спільнот за кордоном – це має бути напрямками постійної роботи кожного українського дипломата", – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що цього року Україні потрібен другий результативний Саміт миру.

"Всі мають розуміти, що мир для України та справедливе закінчення цієї війни є не просто історичною місією, але щоденною й дуже кропіткою роботою. Я впевнений, що Україна здатна виконати таку роботу – перемогти в цій війні та забезпечити мир", – зазначив Зеленський.

Також читайте: Найкращий спосіб наростити військову допомогу Україні - купувати зброю в українських виробників, - Сибіга

Нагадуємо, Верховна Рада 5 вересня призначила Андрія Сибігу главою МЗС України замість Дмитра Кулеби.

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) МЗС (4121) Сибіга Андрій (400) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+7
"Рекомендований самим Єрмаком, тому прошу поважати".
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10.09.2024 19:55
+5
А перший результативний? Зійшлися потранділи розбіглися!
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10.09.2024 19:48
+5
Тоб-то Кулебу викинули як використаний контрацептив.
Тримайте новий з ЗЕєРмак присмаком.
Цей присмак з новою назвою "сибіга"...
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10.09.2024 19:51
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10.09.2024 19:41 Відповісти
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10.09.2024 20:53 Відповісти
А перший результативний? Зійшлися потранділи розбіглися!
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10.09.2024 19:48 Відповісти
Тоб-то Кулебу викинули як використаний контрацептив.
Тримайте новий з ЗЕєРмак присмаком.
Цей присмак з новою назвою "сибіга"...
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10.09.2024 19:51 Відповісти
То називається приплили . Нас повинні знати в Африці , Латинській Америці , Мікронезії , Океанії , тому що в Європі і Північній Америці ми вже найух не потрібні.
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10.09.2024 19:52 Відповісти
"Рекомендований самим Єрмаком, тому прошу поважати".
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10.09.2024 19:55 Відповісти
Такий самий як перший?
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10.09.2024 20:06 Відповісти
і одєт нє по формє - в чорному сюртуку замість замизьганої ЗЄльоной тєльняшкі
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10.09.2024 20:55 Відповісти
так а перший про що був і що дав
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10.09.2024 20:07 Відповісти
Та ти хоч десять самітів миру проведи результат буде нульовий ,допоки рашиський виродок не зупинить цю війну ,а це може повпливати лише три фактори ,перший це завдати таких втрат що б ворог зрозумів що Україна йому не по зубах,друге це економічне виснаження економіки росії що призвиде до нестабільності і зубожіння і третє це внутрішні проблеми на росії наприклад здохне путін почнется нестабільність в регіонах та національних окраїнах. А так краще подумай як зупинити ворога на Донбасі.
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10.09.2024 20:21 Відповісти
Сибіга типова зеленкувата гидота - ще не всиг прийняти обов"язки як поспішив обісрати свого попередника.
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10.09.2024 20:28 Відповісти
всі вже забули, але кажуть, що будо паттужно
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10.09.2024 20:57 Відповісти
Зеленський призначив https://bastion.tv/zelenskij-priznachiv-svoyim-radnikom-rosijskogo-propagandista_n65145 своїм радником російського пропагандиста
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10.09.2024 21:44 Відповісти
Цікаво, як довго він пропрацює!
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10.09.2024 20:30 Відповісти


Можливо ішаку і потрібен т.з. саміт, але Україні ні. Протерміноване чмо хоче вирішити без думки суспільства. Безтолковий ішак і український народ - різні категорії.
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10.09.2024 20:38 Відповісти
А можна почути чим був результативний перший?
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10.09.2024 21:18 Відповісти
ЗЕ потрібен другий Саміт миру
для нових відосіків
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10.09.2024 21:59 Відповісти
Від голосу гундоса, який нагадує каркання ворони на купі сміття, стає нудно, а його марні ідеї типу саміту миру, без призми сарказму, не сприймаються.
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10.09.2024 22:25 Відповісти
И клоуны и цирк не уехал.
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10.09.2024 23:13 Відповісти
Хочу спитати,за чий рахунок цей банкет? Перший безуспішний нічому не навчив?
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11.09.2024 06:29 Відповісти
 
 