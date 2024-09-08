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МИД (6807) дипломаты (629) Сибига (219)

Сибига рассказал о первых кадровых решениях на посту главы МИД: Послы не могут быть оторваны от реалий войны

Сибіга розповів про перші кадрові рішення на посту глави МЗС

В воскресенье, 8 сентября, новоназначенный глава МИД Украины Андрей Сибига провел совещание с украинскими послами и генконсулами, на котором сообщил о кадровых решениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра в социальной сети Facebook.

"Подчеркнул приоритеты украинской дипломатии, и безусловный приоритет - это оружие и другие потребности ВСУ. Украинская дипломатия должна работать на Силы Обороны ежедневно", - заявил глава МИД.

Кроме этого, на совещании Сибига "озвучил очень четкие критерии эффективности работы посла Украины".

"Это конкретный результат, смелость и проактивность. Послы страны в войне не могут быть оторванными от реалий войны", - заявил Сибига.

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Учитывая это, по словам министра, он решил прекратить долгосрочную командировку временно поверенного в Грузии Михаила Харишина.

Сибига отметил, что поверенного отзывают из-за "полного непонимания им реалий дипломатии воюющего государства".

Кроме этого, министр анонсировал новую структуру Министерства, также будут пересмотрены штатные расписания посольств.

"Мы нуждаемся в приходе молодежи к нам. Все условия для этого будут созданы - запланировал встречу с руководителями ведущих отраслевых университетов", - сказал глава ведомства.

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Также Сибига сообщил о внесении представления об увольнении заместителя министра Ирины Боровец.

"Убежден, что украинской дипломатии под силу то, что обычно называют невозможным. Мы это доказывали уже не раз. И сейчас как никогда должны сделать все от нас зависящее, чтобы Украина смогла победить, восстановить безопасность и завоевать справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир", - говорится в заявлении главы МИД.

Напомним, что 5 сентября ВР назначила Андрея Сибигу главой МИД Украины. Он заменил на этой должности Дмитрия Кулебу.

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Топ комментарии
+19
Заміниш Маркарову в США, яка переймається лише своїм бізнесом, Венедиктову, ескортницю з Болгарії, про роботу яких взагалі нічого не чутно? Чи "ета другоє"?
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08.09.2024 23:14
+14
Кулеба звісно рідкісне лайно, але цей їрмаковський кадр його ще тричі переплюне. Поставлений оформити те що зечмо підпише.
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08.09.2024 23:08
+9
Одягнете всіх послів в зелені френчі?
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08.09.2024 23:08
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тарана випхнеш нарешті? ти то інше?
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08.09.2024 22:59 Ответить
"Потребуємо приходу молоді": новий голова МЗС Андрій Сибіга анонсував нові перші кадрові рішення

знову "оболонский призыв" в керівні органи
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09.09.2024 01:44 Ответить
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08.09.2024 23:00 Ответить
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09.09.2024 01:42 Ответить
На рисунке метельщику 26 лет, метле -12. После его смерти, метла ещё 50 лет мела.
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09.09.2024 07:53 Ответить
Головне - щоб лопат для сексологiнь вистачило.
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08.09.2024 23:04 Ответить
Страшна асоціація
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08.09.2024 23:36 Ответить
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08.09.2024 23:47 Ответить
Кулеба звісно рідкісне лайно, але цей їрмаковський кадр його ще тричі переплюне. Поставлений оформити те що зечмо підпише.
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08.09.2024 23:08 Ответить
Погоджуюсь . Тільки так. А мені він навіть зовні колишнього друга Зе Сивохо нагадує.
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08.09.2024 23:25 Ответить
а мені нашого Гуншу
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09.09.2024 01:45 Ответить
чтоб только не обсцыкался
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09.09.2024 06:28 Ответить
Одягнете всіх послів в зелені френчі?
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08.09.2024 23:08 Ответить
Чє та ЗЄ записали спільний відосик

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09.09.2024 01:46 Ответить
Гє-ЗЄ "устал"

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09.09.2024 01:53 Ответить
Только всегда нужно помнить чем и как закончил преданный всеми, в том числе и ближайшими соратниками, садист и убийца Че. На майках нужно публиковать граффити с этой фотки.

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09.09.2024 12:14 Ответить
нова мітла, по-новому... гроші мете, ну а шо ото тільки тцк з прикордонниками з ухилянтів бабло стрегти ці теж карасіки жирненькі
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08.09.2024 23:10 Ответить
Зрозуміло, Залужний знову буде крайній
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08.09.2024 23:12 Ответить
Заміниш Маркарову в США, яка переймається лише своїм бізнесом, Венедиктову, ескортницю з Болгарії, про роботу яких взагалі нічого не чутно? Чи "ета другоє"?
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08.09.2024 23:14 Ответить
Та в нас посли в основному для блізіру -- якісь випадкові пасажири
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08.09.2024 23:15 Ответить
Воно відкіля? Дипломат? Як завжди: що це? Питають т.з. партнери, ой, вже не питають
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08.09.2024 23:18 Ответить
Не поверите, но он дипломат. Даже удивительно, что назначили министром, опытного в своей сфере. Но тут видимо за другие "таланты"...
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08.09.2024 23:28 Ответить
Де воно дипломатило? Як молька?
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08.09.2024 23:34 Ответить
Он долгое время работал в посольстве Украины в Польше. Был в послом в Турции.
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08.09.2024 23:36 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вікіпедія про Сибігу.
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08.09.2024 23:45 Ответить
Дипломати розмовляють мовою країни, де вони дипломатять, віталічка
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08.09.2024 23:51 Ответить
Неправда, в Генконсульстве Украины в Торонто между собой они разговаривают на сруцком. Знаю. Обращаться таки да, потрибно ридною.
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09.09.2024 00:02 Ответить
Воював, воював, таки недовоював. За що воював? За Канаду з українським сруськоьалакающим консульством?
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09.09.2024 00:09 Ответить
Ми с тамарой ходим парой. Увага! На зміну вийшли два брата акробата шкуропат ЕНД виталий
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09.09.2024 00:11 Ответить
оксана, мене не віталічкою звуть. Проте-відповім. Послу достатньо знати міждержавну мову, а саме-англійську. А також-мову власної країни.
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09.09.2024 00:29 Ответить
Таки як молька. Пас своїх
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08.09.2024 23:52 Ответить
Прямо істини народжує. Сонце сходить на Сході, а заходить на Заході!
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08.09.2024 23:23 Ответить
Гарно напрацював, потужно. Зерно, неізбивна Волинська різня тощо
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08.09.2024 23:48 Ответить
О том, что украинцам зарубежом невозможно в консульства на прием попасть, он ничего не говорил?
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08.09.2024 23:58 Ответить
Ой не 3,14 зди
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09.09.2024 00:03 Ответить
Ну так попробуй записать меня на прием в Торонто, а то у меня вопросов поднакопилось: на консульский учет стать, данные сверить, пенсию мою военную перевести в Канаду, оформить доверенность и получить справку о несудимости. Убедись сам. Премного буду благодарен.
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09.09.2024 00:20 Ответить
Повернись в Україну... Відпаде купа проблем!
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09.09.2024 01:00 Ответить
Та таких шо б да, так нема. Они так тоже говорят...возвращайтесь... Вернусь, если назначат меня комендантом, стрелять в лоб при попытке нападения, в затылок при попытке бегства, врагов нации, которые сейчас являются властьпридержащими.
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09.09.2024 01:09 Ответить
Справа за малим - приїдь і запропонуй свої послуги! У нас не вистачає кадрових офіцерів Я (на жаль) - уже не в тому віці Та й нога протезована І наводь порядок на довіреному тобі місці! А ти себе ведеш, як Толя Гриценко - "Призначте мене міністром оборони - то я всім ПОКАЖУ!" Але будучи авіаінженером - з 2014 року і носа не показує на якомусь з авіапідприємств!
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09.09.2024 01:18 Ответить
На своем месте в Украине наводил, теперь надо именно в этой должности.
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09.09.2024 01:27 Ответить
Так хто тобі заважає? Приїдь і займися! А не розказуй нам тут "О трудной жизни подростков в армии!"
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09.09.2024 01:30 Ответить
Давай відосік!!!
як сказав Р Безсмертний
-музиканту на барабані дали скрипку..
Думаю це перебільщення..
зелений бубен так і лишився в руках цього хлопця
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09.09.2024 00:26 Ответить
...сміливість та проактивність... це розісратись з тими пертнерами які ще залишились.
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09.09.2024 00:39 Ответить
Пока первые шаги Сибиги нормальные, не то что гнида Кулеба. Посмотрим как дальше. ГЛАВНОЕ для МИДа Украины -ВЫБИТЬ из старого падонка и маразматика Байдена разрешение стран НАТО бить дальнобойными ракеты вглубь параши.
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09.09.2024 00:41 Ответить
Т.е дальнобойные ракеты, в солидоле, лежат на наших складах, и ждут разрешения маразматика? Или в придачу к разрешению должны идти и сами ракеты? Как каша с топора
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09.09.2024 08:03 Ответить
Думаю штук 10 ракет АТАКАМС есть. Разрешения на их применение от Байдена НЕТ.
Понимаете логику ? НИЧЕГО вы от Байдена НЕ ПОЛУЧИТЕ. Вот вам 250 миллионов $ от проголосованных 65 миллиардов $.
Если вы ИДИОТЫ, продолжайте топить за камалку - левацкую ************. Вообще Украину потеряете.
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09.09.2024 15:08 Ответить
Хотелось бы ошибиться, но, думается мне, что новый министр будет таким же зиц-председателем, как и старый. А иностранными делами будут по прежнему заправлять из ОП. Кто уж там реально этим руководит, я не знаю, но, знаю точно, что он или идиот или враг Украины (судя по тем "номерам", какие Украина "откалывает" на международной арене с настойчивостью, достойной лучшего применения).
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09.09.2024 03:38 Ответить
еміне джапарова вчасно побігла. Кує просте жіноче щастя з підстаркуватим крадієм у Відні.
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09.09.2024 05:22 Ответить
То це вже було Вже набирали дипломатів по об'явам Буде більше об' яв?
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09.09.2024 06:11 Ответить
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09.09.2024 06:27 Ответить
Ни разу не слышал, не читал, что б посол в США встречалась с двумя кандидатами на пост президента. До выборов два месяца , эта овца должна жить в самолете между Флоридой и Вашингтоном, а ее вообще не видно. Может быть пану Себиге стоит начинать не с Грузии, а с более серьезных стран?
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09.09.2024 14:57 Ответить
 
 