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МЗС (4024) дипломати (559) Сибіга (223)

Сибіга розповів про перші кадрові рішення на посту глави МЗС: Посли не можуть бути відірваними від реалій війни

Сибіга розповів про перші кадрові рішення на посту глави МЗС

У неділю, 8 вересня, новопризначений очільник МЗС України Андрій Сибіга провів нараду з українськими послами та генконсулами, на якій повідомив про кадрові рішення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву міністра у соціальній мережі Facebook.

"Наголосив на пріоритетах української дипломатії, і безумовний пріоритет - це зброя та інші потреби ЗСУ. Українська дипломатія має працювати на Сили Оборони щоденно", - заявив глава МЗС.

Крім цього, на нараді Сибіга "озвучив дуже чіткі критерії ефективності роботи посла України".

"Це конкретний результат, сміливість та проактивність. Посли країни у війні не можуть бути відірваними від реалій війни", - заявив Сибіга.

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З огляду на це, за словами міністра, він вирішив припинити довготермінове відрядження тимчасово повіреного в Грузії Михайла Харишина.

Сибіга зазначив, що повіреного відкликають через "повне нерозуміння ним реалій дипломатії держави, що воює".

Крім цього, міністр анонсував нову структуру Міністерства, також будуть переглянуті штатні розклади посольств.

"Ми потребуємо приходу молоді до нас. Всі умови для цього будуть створені - запланував зустріч із керівниками провідних галузевих університетів", - сказав очільник відомства.

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Також Сибіга повідомив про внесення подання про звільнення заступниці міністра Ірини Боровець.

"Переконаний, що українській дипломатії під силу те, що зазвичай називають неможливим. Ми це доводили вже не раз. І зараз як ніколи маємо зробити все від нас залежне, щоб Україна змогла перемогти, відновити безпеку та вибороти справедливий, всеохоплюючий і сталий мир", - йдеться у заяві глави МЗС.

Нагадаємо, що 5 вересня ВР призначила Андрія Сибігу головою МЗС України. Він замінив на цій посаді Дмитра Кулебу.

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Топ коментарі
+19
Заміниш Маркарову в США, яка переймається лише своїм бізнесом, Венедиктову, ескортницю з Болгарії, про роботу яких взагалі нічого не чутно? Чи "ета другоє"?
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08.09.2024 23:14
+14
Кулеба звісно рідкісне лайно, але цей їрмаковський кадр його ще тричі переплюне. Поставлений оформити те що зечмо підпише.
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08.09.2024 23:08
+9
Одягнете всіх послів в зелені френчі?
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08.09.2024 23:08
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тарана випхнеш нарешті? ти то інше?
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08.09.2024 22:59 Відповісти
"Потребуємо приходу молоді": новий голова МЗС Андрій Сибіга анонсував нові перші кадрові рішення

знову "оболонский призыв" в керівні органи
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09.09.2024 01:44 Відповісти
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08.09.2024 23:00 Відповісти
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09.09.2024 01:42 Відповісти
На рисунке метельщику 26 лет, метле -12. После его смерти, метла ещё 50 лет мела.
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09.09.2024 07:53 Відповісти
Головне - щоб лопат для сексологiнь вистачило.
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08.09.2024 23:04 Відповісти
Страшна асоціація
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08.09.2024 23:36 Відповісти
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08.09.2024 23:47 Відповісти
Кулеба звісно рідкісне лайно, але цей їрмаковський кадр його ще тричі переплюне. Поставлений оформити те що зечмо підпише.
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08.09.2024 23:08 Відповісти
Погоджуюсь . Тільки так. А мені він навіть зовні колишнього друга Зе Сивохо нагадує.
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08.09.2024 23:25 Відповісти
а мені нашого Гуншу
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09.09.2024 01:45 Відповісти
чтоб только не обсцыкался
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09.09.2024 06:28 Відповісти
Одягнете всіх послів в зелені френчі?
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08.09.2024 23:08 Відповісти
Чє та ЗЄ записали спільний відосик

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09.09.2024 01:46 Відповісти
Гє-ЗЄ "устал"

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09.09.2024 01:53 Відповісти
Только всегда нужно помнить чем и как закончил преданный всеми, в том числе и ближайшими соратниками, садист и убийца Че. На майках нужно публиковать граффити с этой фотки.

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09.09.2024 12:14 Відповісти
нова мітла, по-новому... гроші мете, ну а шо ото тільки тцк з прикордонниками з ухилянтів бабло стрегти ці теж карасіки жирненькі
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08.09.2024 23:10 Відповісти
Зрозуміло, Залужний знову буде крайній
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08.09.2024 23:12 Відповісти
Заміниш Маркарову в США, яка переймається лише своїм бізнесом, Венедиктову, ескортницю з Болгарії, про роботу яких взагалі нічого не чутно? Чи "ета другоє"?
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08.09.2024 23:14 Відповісти
Та в нас посли в основному для блізіру -- якісь випадкові пасажири
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08.09.2024 23:15 Відповісти
Воно відкіля? Дипломат? Як завжди: що це? Питають т.з. партнери, ой, вже не питають
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08.09.2024 23:18 Відповісти
Не поверите, но он дипломат. Даже удивительно, что назначили министром, опытного в своей сфере. Но тут видимо за другие "таланты"...
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08.09.2024 23:28 Відповісти
Де воно дипломатило? Як молька?
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08.09.2024 23:34 Відповісти
Он долгое время работал в посольстве Украины в Польше. Был в послом в Турции.
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08.09.2024 23:36 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вікіпедія про Сибігу.
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08.09.2024 23:45 Відповісти
Дипломати розмовляють мовою країни, де вони дипломатять, віталічка
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08.09.2024 23:51 Відповісти
Неправда, в Генконсульстве Украины в Торонто между собой они разговаривают на сруцком. Знаю. Обращаться таки да, потрибно ридною.
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09.09.2024 00:02 Відповісти
Воював, воював, таки недовоював. За що воював? За Канаду з українським сруськоьалакающим консульством?
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09.09.2024 00:09 Відповісти
Ми с тамарой ходим парой. Увага! На зміну вийшли два брата акробата шкуропат ЕНД виталий
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09.09.2024 00:11 Відповісти
оксана, мене не віталічкою звуть. Проте-відповім. Послу достатньо знати міждержавну мову, а саме-англійську. А також-мову власної країни.
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09.09.2024 00:29 Відповісти
Таки як молька. Пас своїх
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08.09.2024 23:52 Відповісти
Прямо істини народжує. Сонце сходить на Сході, а заходить на Заході!
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08.09.2024 23:23 Відповісти
Гарно напрацював, потужно. Зерно, неізбивна Волинська різня тощо
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08.09.2024 23:48 Відповісти
О том, что украинцам зарубежом невозможно в консульства на прием попасть, он ничего не говорил?
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08.09.2024 23:58 Відповісти
Ой не 3,14 зди
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09.09.2024 00:03 Відповісти
Ну так попробуй записать меня на прием в Торонто, а то у меня вопросов поднакопилось: на консульский учет стать, данные сверить, пенсию мою военную перевести в Канаду, оформить доверенность и получить справку о несудимости. Убедись сам. Премного буду благодарен.
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09.09.2024 00:20 Відповісти
Повернись в Україну... Відпаде купа проблем!
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09.09.2024 01:00 Відповісти
Та таких шо б да, так нема. Они так тоже говорят...возвращайтесь... Вернусь, если назначат меня комендантом, стрелять в лоб при попытке нападения, в затылок при попытке бегства, врагов нации, которые сейчас являются властьпридержащими.
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09.09.2024 01:09 Відповісти
Справа за малим - приїдь і запропонуй свої послуги! У нас не вистачає кадрових офіцерів Я (на жаль) - уже не в тому віці Та й нога протезована І наводь порядок на довіреному тобі місці! А ти себе ведеш, як Толя Гриценко - "Призначте мене міністром оборони - то я всім ПОКАЖУ!" Але будучи авіаінженером - з 2014 року і носа не показує на якомусь з авіапідприємств!
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09.09.2024 01:18 Відповісти
На своем месте в Украине наводил, теперь надо именно в этой должности.
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09.09.2024 01:27 Відповісти
Так хто тобі заважає? Приїдь і займися! А не розказуй нам тут "О трудной жизни подростков в армии!"
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09.09.2024 01:30 Відповісти
Давай відосік!!!
як сказав Р Безсмертний
-музиканту на барабані дали скрипку..
Думаю це перебільщення..
зелений бубен так і лишився в руках цього хлопця
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09.09.2024 00:26 Відповісти
...сміливість та проактивність... це розісратись з тими пертнерами які ще залишились.
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09.09.2024 00:39 Відповісти
Пока первые шаги Сибиги нормальные, не то что гнида Кулеба. Посмотрим как дальше. ГЛАВНОЕ для МИДа Украины -ВЫБИТЬ из старого падонка и маразматика Байдена разрешение стран НАТО бить дальнобойными ракеты вглубь параши.
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09.09.2024 00:41 Відповісти
Т.е дальнобойные ракеты, в солидоле, лежат на наших складах, и ждут разрешения маразматика? Или в придачу к разрешению должны идти и сами ракеты? Как каша с топора
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09.09.2024 08:03 Відповісти
Думаю штук 10 ракет АТАКАМС есть. Разрешения на их применение от Байдена НЕТ.
Понимаете логику ? НИЧЕГО вы от Байдена НЕ ПОЛУЧИТЕ. Вот вам 250 миллионов $ от проголосованных 65 миллиардов $.
Если вы ИДИОТЫ, продолжайте топить за камалку - левацкую ************. Вообще Украину потеряете.
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09.09.2024 15:08 Відповісти
Хотелось бы ошибиться, но, думается мне, что новый министр будет таким же зиц-председателем, как и старый. А иностранными делами будут по прежнему заправлять из ОП. Кто уж там реально этим руководит, я не знаю, но, знаю точно, что он или идиот или враг Украины (судя по тем "номерам", какие Украина "откалывает" на международной арене с настойчивостью, достойной лучшего применения).
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09.09.2024 03:38 Відповісти
еміне джапарова вчасно побігла. Кує просте жіноче щастя з підстаркуватим крадієм у Відні.
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09.09.2024 05:22 Відповісти
То це вже було Вже набирали дипломатів по об'явам Буде більше об' яв?
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09.09.2024 06:11 Відповісти
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09.09.2024 06:27 Відповісти
Ни разу не слышал, не читал, что б посол в США встречалась с двумя кандидатами на пост президента. До выборов два месяца , эта овца должна жить в самолете между Флоридой и Вашингтоном, а ее вообще не видно. Может быть пану Себиге стоит начинать не с Грузии, а с более серьезных стран?
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09.09.2024 14:57 Відповісти
 
 