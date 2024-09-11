Мне ничего неизвестно о мирном плане Шольца, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему ничего не известно о так называемом мирном плане канцлера Германии Олафа Шольца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"О мирном плане Шольца мне ничего неизвестно. Не может быть никаких планов об Украине без нас. Я не уверен, что такой план существует", - сказал Зеленский.

Напоминаем, в минувшее воскресенье канцлер Германии Шольц заявил, что "настал момент, когда надо подумать, как можно быстрее достичь мира", и призвал все стороны активизировать усилия для достижения мирного решения для завершения войны в Украине.

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