Мне ничего неизвестно о мирном плане Шольца, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что ему ничего не известно о так называемом мирном плане канцлера Германии Олафа Шольца.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"О мирном плане Шольца мне ничего неизвестно. Не может быть никаких планов об Украине без нас. Я не уверен, что такой план существует", - сказал Зеленский.
Напоминаем, в минувшее воскресенье канцлер Германии Шольц заявил, что "настал момент, когда надо подумать, как можно быстрее достичь мира", и призвал все стороны активизировать усилия для достижения мирного решения для завершения войны в Украине.
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"...the level of penetration of the intelligence structures of the Russian Federation into the system of state and military control has reached the level of "full operational and prospective awareness" regarding the decisions and planned actions of the leadership of Ukraine"
"...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України"
Ви образилися на ЦРУ за те що вони зробили висновок спираючися на вибір більшості українців - "проста перестать стрєлять" та "сайдьомся гдета пасрєдінє", та на дії блазневлади перед вторгненням?
але не дали втілити і тоді оман врятував президента від дфї мінських угод, а потім ще й стамбул...на все згоден аби не мінські угоди...
після оману, який приніс цю війну та стамбулу, де склали лапки і підписали, мінсь2 то план, який утримував ситуацію...а, що там шольц наговорив йому чи він поняв те, сказане чи не слухає німців, бо ті сосіски