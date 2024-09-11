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Мне ничего неизвестно о мирном плане Шольца, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что ему ничего не известно о так называемом мирном плане канцлера Германии Олафа Шольца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"О мирном плане Шольца мне ничего неизвестно. Не может быть никаких планов об Украине без нас. Я не уверен, что такой план существует", - сказал Зеленский.

Напоминаем, в минувшее воскресенье канцлер Германии Шольц заявил, что "настал момент, когда надо подумать, как можно быстрее достичь мира", и призвал все стороны активизировать усилия для достижения мирного решения для завершения войны в Украине.

Также читайте: Шольц считает, что настал момент для переговоров о справедливом мире для Украины

Германия (6952) Зеленский Владимир (20348) Шольц Олаф (906) переговоры с Россией (962)


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Топ комментарии
+10
У буратінки є власний "мирний" план. Ще з часів Оману.
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11.09.2024 18:09
+10
- **** і голова в пісок - ******* страус...
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11.09.2024 18:17
+9
ти ж, падлюка зелена брехлива, тільки вчора з шольцем перехрипипів все...
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11.09.2024 18:21
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11.09.2024 18:08 Ответить
У буратінки є власний "мирний" план. Ще з часів Оману.
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11.09.2024 18:09 Ответить
Та скаже - Шольц - не буде ж він иого в собі тримати
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11.09.2024 18:13 Ответить
Це зі звіту ЦРУ для Байдена (червень), Вова Стамбульський:
"...the level of penetration of the intelligence structures of the Russian Federation into the system of state and military control has reached the level of "full operational and prospective awareness" regarding the decisions and planned actions of the leadership of Ukraine"

"...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України"
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11.09.2024 18:14 Ответить
Знатаки із ЦРУ. Київ впаде за 96 годин... Їх слова.? Правда коли за Курську операцію Єрмаку не повідомили,п.дари не взнали.
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11.09.2024 18:18 Ответить
Навіщо змішувати прогноз з даними агентурної розвідки?
Ви образилися на ЦРУ за те що вони зробили висновок спираючися на вибір більшості українців - "проста перестать стрєлять" та "сайдьомся гдета пасрєдінє", та на дії блазневлади перед вторгненням?
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11.09.2024 18:27 Ответить
Мені теж цікаво який мирний план у Штольца. Якщо їм ця війна і постійна допомога нам уже набридла, його план зрозумілий.
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11.09.2024 18:16 Ответить
колись зеленський не знав про формулу штайнмайєра, але прагнув її втілювати, аби не мінські угоди...
але не дали втілити і тоді оман врятував президента від дфї мінських угод, а потім ще й стамбул...на все згоден аби не мінські угоди...
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11.09.2024 18:29 Ответить
До чого тут мінські угоди до мирного плану Шольца? У нього що план це мінські угоди, які там за рахунком 3,4,5?
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11.09.2024 18:34 Ответить
важко сказати, чому президент і досі згадує мінські угоди, як злочинні...
після оману, який приніс цю війну та стамбулу, де склали лапки і підписали, мінсь2 то план, який утримував ситуацію...а, що там шольц наговорив йому чи він поняв те, сказане чи не слухає німців, бо ті сосіски
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11.09.2024 18:42 Ответить
- **** і голова в пісок - ******* страус...
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11.09.2024 18:17 Ответить
в кокс.
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11.09.2024 18:18 Ответить
навіть торчки не такі ******* як оцей...
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11.09.2024 18:25 Ответить
бо воно набздюрене в усмерть.
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11.09.2024 18:44 Ответить
ти ж, падлюка зелена брехлива, тільки вчора з шольцем перехрипипів все...
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11.09.2024 18:21 Ответить
Шольц не приїхав до Києва?
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11.09.2024 18:24 Ответить
Бреше як і Рижий Донні. Сам же Шольц казав, що з Сцаничем обговорював мирняк.
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11.09.2024 18:24 Ответить
План таков - Putler - Hände hoch!
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11.09.2024 18:37 Ответить
План Німеччини простий - за будь-яку ціну якомога швидше досягти перемир'я між Україною та Росією (ціну, звісно, ​​заплатить Україна) і повернутися до торгівлі з Росією, яка завжди була стратегічним союзником Німеччини. Крім того, екс-глава німецької розвідки заявив, що Україна повинна виплатити компенсацію у розмірі 30 млрд євро за зруйнований газопровід Nord Stream (який буде відремонтований і знову введений в експлуатацію).
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11.09.2024 18:40 Ответить
а их никто не уполномочивал
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11.09.2024 18:42 Ответить
І вони (німці) не питали довіреностей. Вони самопроголосили себе «лідерами Європи». Їх план передбачає витіснення США з Європи та розподіл сфер впливу з Росією. (можна здогадатися, якими будуть ці кордони в довгостроковій перспективі).
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11.09.2024 18:51 Ответить
«Підтримка Туреччиною територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України є незмінною. Повернення Криму Україні - вимога міжнародного права» - Ердоган на з'їзді правлячої АК Партії
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11.09.2024 18:40 Ответить
Гарний ракурс з мікрофонами на фоткі. Кловану пасує. Та і шольцу теж чесно кажучи.
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11.09.2024 18:43 Ответить
Та да ...мені нічого не відомо про план... я про кокс більше знаю ...їдіть нах шашлик...и ! 🤡падло неголене , історичний український сором !!!
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11.09.2024 18:57 Ответить
шо тобі, чмо, відомо?
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11.09.2024 21:13 Ответить
 
 