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Шольц считает, что настал момент для переговоров о справедливом мире для Украины

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Германия будет оказывать помощь Украине в войне с РФ, впрочем считает, что уже необходимо искать пути политического завершения войны.

Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в Бундестаге в среду во время дебатов, посвященных бюджету страны на следующий год, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это правильно, что мы поддерживаем Украину так долго, как это нужно, и мы будем это делать", - подчеркнул политик.

Он отметил, что Германия продолжит это делать за счет собственных средств, а также с помощью кредита на 50 млрд долларов, который согласовали страны G7 летом этого года. С этими деньгами Украина сможет сделать то, что необходимо для ее обороны, добавил канцлер.

"И одновременно мы будем все делать для того, чтобы стало возможным достичь мира, справедливого мира, не мира под диктатом, не капитуляции, а такого, который уважает суверенитет и территориальную целостность Украины как страны, на которую напали", - заявил глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц готов переговорить с Путиным, если будет подходящий момент, - спикер правительства ФРГ Гебештрайт

Он отметил, что для этого много сделано, в частности, проведен ряд конференций и в конце концов саммит мира в Швейцарии.

"И теперь настал момент, настало время, когда мы должны посмотреть, какие есть возможности. И это правильно, когда украинский президент говорит: мы нуждаемся в следующей мирной конференции, на которой за столом будет сидеть и Россия. И это задача, с которой мы должны сейчас справиться", - подчеркнул Шольц.

Он назвал ужасным то, что 300-400 тысяч собственно российских солдат погибли или получили тяжелые ранения только ради того, чтобы когда-то в учебниках истории было написано, что их глава увеличил территорию России на пару квадратных километров.

Канцлер признал также, что правые популисты имеют поддержку немалой части населения ФРГ не в последнюю очередь потому, что эти люди не разделяют мнение о необходимости поддержки Украины, и на это нельзя закрывать глаза.

Автор: 

Германия (6952) переговоры (4936) Шольц Олаф (906) переговоры с Россией (962)


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Топ комментарии
+31
Ніхто ж не проти. Окупаційні війська в Україні повністю розброюються під наглядом ЗСУ, Червоного хреста, ОБСЄ та ООН. Особовий склад кацапні проходить фільтрацію на наявність воєнних злочинців та тих, хто порушував звичаї ведення війни. Вони передаються військовій службі правопорядку при ЗСУ. Інші отримають вироки за незаконний перетин кордону, незаконне використання та поводження зі зброєю і т.д. і тп. та під наглядом будуть виведені до пропускних пунктів на кордоні з орками. Ті у свою чергу доставлять до кордону всіх незаконно утриманих українців до тих же пропускних пунктів і відбудеться обмін всіх на всіх. А далі Міжнародні трибунали, репарації та вироки.
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11.09.2024 11:54
+16
А ***** не бажає справедливого миру для України, і що ти будеш з цим робити, Шольц?
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11.09.2024 11:52
+15
Чому Україна програє на фронті? Тому що ці всі шольці-сцикливі підараси. Навіть не звертаючи увагу на корупцію нашої зеленої ху#ні вони могли би вирішити питання з кацапню ще в 2022му.
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11.09.2024 11:57
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Шольц здувся. Що значить вплив свинорашиської пропаганди на маси- ліберальні шольци готові робити те, чого будуть вимагати маси, з рашистським гімном в голові
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11.09.2024 11:44 Ответить
Чому Україна програє на фронті? Тому що ці всі шольці-сцикливі підараси. Навіть не звертаючи увагу на корупцію нашої зеленої ху#ні вони могли би вирішити питання з кацапню ще в 2022му.
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11.09.2024 11:57 Ответить
Ой,***. Ну давайте почнемо чіплятися до слів,сенсів написаного та висновків. Зручненько? Та ні. Це нічого змінює.
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11.09.2024 12:14 Ответить
Тому що у орків велика перевага в Кабах, артилерії та тепер уже дронах.... добавляєм прильоти Іскандерів по скупченню особового складу, яких дальше не дуже розумні командири збирають близько до передової

Натомість у нас протиставляють тільки дрони кількість яких явно недостатня на багатьох напрямках, погано навчений особовий склад після 1.5 місяців навчання, зовсім не навчених сержантів яких совок до прикладу готував 6 місяців та відсутність якоїсь стратегії у навчанні офіцерів ... щодо останніх то їх ще й тупо втрачають збираючи в інститутах
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11.09.2024 12:14 Ответить
Писанина про яку і так відомо з 2022 року. І що далі? Писати та писати? А який вплив?
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11.09.2024 12:16 Ответить
Є велика різниця тепер з 22 роком, велика кількість дронів та кабів і з нашої сторони погано навчений особовий склад, яким відбили мотивацію при силовій погрузці у буси
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11.09.2024 12:30 Ответить
тих в кого є мотивація в буси пакувати не доводиться
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11.09.2024 13:40 Ответить
Маємо те що маємо всі з мотивацією завершились, держава багато в цьому нанесла шкоди
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11.09.2024 16:01 Ответить
тому що з приходом Зевилупка перестала готуватись до війни
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11.09.2024 13:34 Ответить
Ну ви - i турок. Мир не бачив.
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11.09.2024 12:24 Ответить
Ну так це краще, ніж повністю програти вибори ультраправим. Варіантів нема - це істинна демократія.
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11.09.2024 11:51 Ответить
Це Шольц має на увазі, мабуть час, після обстрілів прутіним, лікарні ОХМАДИТ чи інституту у Полтаві, а можливо, після підриву Каховської ГЕС ….???
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11.09.2024 11:49 Ответить
наврядчи справедливий. ти, що сидиш на шпагаті, справедливого не змайсруєш.
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11.09.2024 11:50 Ответить
Баварська ліверна сасіська.
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11.09.2024 11:50 Ответить
Ніякого стосунку до Баварії це безхребетне не має.

Він з Нідерзаксена -- тієї ж федеральної землі, звідки Шрьодер.
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11.09.2024 12:39 Ответить
А ***** не бажає справедливого миру для України, і що ти будеш з цим робити, Шольц?
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11.09.2024 11:52 Ответить
де ж ти був такий справедливий в лютому 2022 ?
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11.09.2024 11:52 Ответить
Ніхто ж не проти. Окупаційні війська в Україні повністю розброюються під наглядом ЗСУ, Червоного хреста, ОБСЄ та ООН. Особовий склад кацапні проходить фільтрацію на наявність воєнних злочинців та тих, хто порушував звичаї ведення війни. Вони передаються військовій службі правопорядку при ЗСУ. Інші отримають вироки за незаконний перетин кордону, незаконне використання та поводження зі зброєю і т.д. і тп. та під наглядом будуть виведені до пропускних пунктів на кордоні з орками. Ті у свою чергу доставлять до кордону всіх незаконно утриманих українців до тих же пропускних пунктів і відбудеться обмін всіх на всіх. А далі Міжнародні трибунали, репарації та вироки.
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11.09.2024 11:54 Ответить
+100500.
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11.09.2024 11:55 Ответить
Орки втікають з України, ***** здохло. Тому настав час для встановлення справедливого миру на основі дотримання норм міжнародного права. Чи я щось пропустив?
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11.09.2024 11:54 Ответить
Міжнародне право такий же фейк як комунізм
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11.09.2024 12:58 Ответить
Ну так красавчик,Олаф. Залишилося взяти білет на поїзд Берлін -Москва і сказати ***** щоб кацапські війська з'їбалися на кордони України з раzzeяю 1991 року👍
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11.09.2024 11:54 Ответить
а Шольц і нічого нам не винен... США і Англія гаранти нашої територіальної цілісністі...вони зобов'язані нам надати допомогу ( а не ту мілостиню що ми отримуємо)
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11.09.2024 11:55 Ответить
Німеччина під проводом партійки Меркел-Шольца роками сприяла роззброєнню України, вигодовувала Московщину та поширювала рузкімір. Навіть Північні потоки вони будували, аби убезпечити постачання собі рідненьким московитського газу в очікуванні війни в Україні. Ці недоноски знали про неї наперед і хихотіли, що Київ не протримається і 72-ох годин. Тож ці берлінські виродки винні нам дуже багато.
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11.09.2024 12:04 Ответить
осталось только чтобы и ***** это поняло. а то пока оно Украине только ультиматум предлагает
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11.09.2024 11:55 Ответить
Перевелись фрицы. А каже за своих дедов? Тьфу та й годi.
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11.09.2024 11:56 Ответить
А, Зєльц дедлайн влітку провалив, тепер вже Шольц торпедує мир пошвидше? По словам Шмиги, війну мали ще влітку закінчити, тому грошей зараз на ЗСУ немає. Інтєрєсно дєвкі пляшут за спинами наївних українців.
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11.09.2024 11:56 Ответить
І які у Вас, пане Щольц, будуть важелі впливу на пу********* аби воно теж захотіло "справедливого для України миру"?
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11.09.2024 11:58 Ответить
Віталій Портников:
Федеральний канцлер Німеччини може пропонувати нову реінкарнацію Мінських угод. Я не питаю навіть, навіщо це Україні. Мені важливо зрозуміти, навіщо це Путіну.
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11.09.2024 11:59 Ответить
Русіш яволь
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11.09.2024 12:01 Ответить
Шольц єдиний,хто реально дивиться на війну. Це ж так просто сказати *****,щоб забирав своїх орків з України. І ***** зразу ж і забере! Шольц-голова!
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11.09.2024 12:01 Ответить
Йому Зеля підсказав вже яки кордони будуть у країни.
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11.09.2024 13:55 Ответить
Нарешті!
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11.09.2024 12:02 Ответить
Яструб перетворився на перелякану мишку. Це через вибори в Німеччині, або він вірить що переможе Трамп?
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11.09.2024 12:04 Ответить
Ну-у-у... 1) Канцлер Шольц ніколи не був "яструбом". І 2) він заметушився через те, що його партія вже просрала вибори у двох землях, і йому здається, що своєю такою активністю він зможе якось виправити стан на виборах в інших землях.
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11.09.2024 13:22 Ответить
А путька хоче несправедливого миру, або взагалі не хоче. І що тут гер Щольц буде робити?
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11.09.2024 12:05 Ответить
Купа політиків наївних лохів , малюють собі якусь свою картинку про перемовини, Ердоган, Орбан, Макрон, Моді, Шольц та навіть на початку Папа Римський , великі миротворці..., а в реалі щотижня РФ просувається вперед, втративши величезну кількість солдат путіну не потрібні жодні переговори, йому потрібна капітуляція України і повний контроль над її територією...
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11.09.2024 12:06 Ответить
Капітуляція не тільки України. Навіщо тоді вони щорічно тренувались брати Рейхстаг?
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11.09.2024 12:44 Ответить
Для усіх Шольц-феарштейнерів:
Німеччина під проводом партійки Меркел-Шольца роками сприяла роззброєнню України, вигодовувала Московщину та поширювала рузкімір. Навіть
Північні потоки вони будували, аби убезпечити постачання собі рідненьким московитського газу в очікуванні війни в Україні. Ці недоноски знали про неї наперед і хихотіли, що Київ не протримається і 72-ох годин.
Тож ці берлінські виродки винні нам дуже багато і зобов'язані сприяти нашій повній перемозі над Московщиною, а не белькотіти про "справедливий мир".
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11.09.2024 12:11 Ответить
Действительно, зачем Украине ета война. Рашисты же идут На Берлин. Можем дать им коридор
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11.09.2024 12:12 Ответить
Їм ближче через Латвію
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11.09.2024 12:15 Ответить
Они хотят через Варшаву. Так им привычнее. Тем более в Варшаве у них свои проросийско настроенные проводники, которые перекрывали дорогу в Украину
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11.09.2024 12:17 Ответить
На Варшаву також простіше з бульбашів тільки вони не підуть туди, хто буде тоді купляти їх ресурси та поставляти їм ******* компоненти для озброєння...

А без цього не буде ні 100 млрд... військового бюджету ні ******** зброї... та і в поляків уже дох.. хаймарсів і авіації
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11.09.2024 12:25 Ответить
і які вона сс*ть застосовувати
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11.09.2024 23:45 Ответить
"Він назвав жахливим те, що 300-400 тисяч власне російських солдатів загинули або отримали важкі поранення...",-

то чому б і не вшанувати пам'ять цих хароших уZZкіх?
А заразом і їх дєдов з Ваффен СС, кізячого корпусу СС, фашистської РОА, чия символіка є державною для РФ, найманців допоміжних підрозділів Вермахта та СС та й бабів з польових борделів не забудьмо.
"Свої" ж, холуї гітлерівські.
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11.09.2024 12:15 Ответить
І які ж аргументи пан Шольц має для переконання кремлядів до "справедливого миру", де "поважається суверинітет та територіальна цілістність України"? Тим більш, що пуйло буде вказувати на свою конституцію, де Крим, Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області - їхні. А на міжнародне законодавство вони вже давно кладуть те, чим найвеличніше на піваніні грало - на болотах головним є своє законодавство, а не міжнародне.

Окрім розбитої в кров пики московити інших аргументів не розуміють. Все інше для них - слабкість опонента.
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11.09.2024 12:15 Ответить
Настав момент надати Україні ''тауруси'' та інші далекобійні ''смаколики''. Щоб було чим москалоту пригощати!
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11.09.2024 12:17 Ответить
Що він вважає справедливим?! Дуже цікаво дізнатися! Поділимо по "справедливості" або "по середині"?!(((
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11.09.2024 12:17 Ответить
Мир на условиях хутина- это по-шульцевски.
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11.09.2024 12:30 Ответить
Тим паче, як пишуть західні СМІ, Зеля при особистій зустрічі, активно вмовляв Шольца бути учасником переговорів з Пуйлом, і запевняв, що Україна готова поступитись територіями в обмін на мир.
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11.09.2024 12:26 Ответить
Зєльц профпригодний тільки в одній сфері - гецати на сцені з дурними малороськими жартами. Для керування країною у стані війни та геополітики цього замало.
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11.09.2024 12:44 Ответить
Найкраща підстава для перемовин - добре озброєне українське військо.
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11.09.2024 12:36 Ответить
Шулерц почав гру.
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11.09.2024 12:45 Ответить
Герр, воно недоговороздатне.
Там патологічні брехуни, про що ви?
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11.09.2024 12:54 Ответить
Українці та й увесь притОмний Світ вважає, що окупанти-Московія мають повернутися на кордони 2013го року, повернути УСИХ полонених Українців, а потім вже можливі перемовини про компенсації та подальшу долю неврівноваженої орди кацапів-дебілів... - звісно, якщо Еуропа й надалі бажає жирно їсти та солодко спати..
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11.09.2024 13:02 Ответить
О знову тут рожеві поні набігли у коментарі, "справедливий" мир на думку європейців це новий кордон по лінії ЛБЗ.
якщо вам це так не подобається шановні урапатреоти диванні, то тцк завжди чекає на вас, вони вас чекають 24\7. Вперед.
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11.09.2024 13:05 Ответить
Пішло на йу.
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11.09.2024 13:23 Ответить
***** ти сам підеш диванний воєн, коли через деякий час підпишуть "справедливий" мир на умовах параші.
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11.09.2024 14:36 Ответить
Іди ще на один.
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12.09.2024 17:40 Ответить
У нього таке ж бачення як і у Землі : по Дніпру !
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11.09.2024 13:44 Ответить
"І одночасно ми будемо все робити для того, щоби стало можливим досягти миру, справедливого миру, не миру під диктатом, не капітуляції, а такого, який поважає суверенітет і територіальну цілісність України як країни, на яку напали"

Лишилось сама малость - ***** в цьому переконати. І можна проволити переговори. Підказую, один з інструментів переконання називається "Таурус".
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11.09.2024 13:53 Ответить
ШОЛЬЦ гнилье внутри. пусть он кацапам свои немецкие земли отдает, саксонии, тюрингии и прочее, где дуже путлера любят. а Украинскими землями торговать не надо.
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11.09.2024 14:02 Ответить
Кривляется как кловун в цирке
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11.09.2024 15:15 Ответить
ХТО ХТО НО НЕ ОН ДОЛЖЕН ТАК ГОВОРИТЬ !)
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11.09.2024 23:27 Ответить
це " ми будемо з вами скільки треба" чи вже ні?
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11.09.2024 23:46 Ответить
Шольц новий Штанмаєр - курва циркова.
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13.09.2024 13:02 Ответить
 
 