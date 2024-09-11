Шольц считает, что настал момент для переговоров о справедливом мире для Украины

Германия будет оказывать помощь Украине в войне с РФ, впрочем считает, что уже необходимо искать пути политического завершения войны.

Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в Бундестаге в среду во время дебатов, посвященных бюджету страны на следующий год, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это правильно, что мы поддерживаем Украину так долго, как это нужно, и мы будем это делать", - подчеркнул политик.

Он отметил, что Германия продолжит это делать за счет собственных средств, а также с помощью кредита на 50 млрд долларов, который согласовали страны G7 летом этого года. С этими деньгами Украина сможет сделать то, что необходимо для ее обороны, добавил канцлер.

"И одновременно мы будем все делать для того, чтобы стало возможным достичь мира, справедливого мира, не мира под диктатом, не капитуляции, а такого, который уважает суверенитет и территориальную целостность Украины как страны, на которую напали", - заявил глава правительства.

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Он отметил, что для этого много сделано, в частности, проведен ряд конференций и в конце концов саммит мира в Швейцарии.

"И теперь настал момент, настало время, когда мы должны посмотреть, какие есть возможности. И это правильно, когда украинский президент говорит: мы нуждаемся в следующей мирной конференции, на которой за столом будет сидеть и Россия. И это задача, с которой мы должны сейчас справиться", - подчеркнул Шольц.

Он назвал ужасным то, что 300-400 тысяч собственно российских солдат погибли или получили тяжелые ранения только ради того, чтобы когда-то в учебниках истории было написано, что их глава увеличил территорию России на пару квадратных километров.

Канцлер признал также, что правые популисты имеют поддержку немалой части населения ФРГ не в последнюю очередь потому, что эти люди не разделяют мнение о необходимости поддержки Украины, и на это нельзя закрывать глаза.