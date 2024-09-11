Шольц считает, что настал момент для переговоров о справедливом мире для Украины
Германия будет оказывать помощь Украине в войне с РФ, впрочем считает, что уже необходимо искать пути политического завершения войны.
Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в Бундестаге в среду во время дебатов, посвященных бюджету страны на следующий год, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это правильно, что мы поддерживаем Украину так долго, как это нужно, и мы будем это делать", - подчеркнул политик.
Он отметил, что Германия продолжит это делать за счет собственных средств, а также с помощью кредита на 50 млрд долларов, который согласовали страны G7 летом этого года. С этими деньгами Украина сможет сделать то, что необходимо для ее обороны, добавил канцлер.
"И одновременно мы будем все делать для того, чтобы стало возможным достичь мира, справедливого мира, не мира под диктатом, не капитуляции, а такого, который уважает суверенитет и территориальную целостность Украины как страны, на которую напали", - заявил глава правительства.
Он отметил, что для этого много сделано, в частности, проведен ряд конференций и в конце концов саммит мира в Швейцарии.
"И теперь настал момент, настало время, когда мы должны посмотреть, какие есть возможности. И это правильно, когда украинский президент говорит: мы нуждаемся в следующей мирной конференции, на которой за столом будет сидеть и Россия. И это задача, с которой мы должны сейчас справиться", - подчеркнул Шольц.
Он назвал ужасным то, что 300-400 тысяч собственно российских солдат погибли или получили тяжелые ранения только ради того, чтобы когда-то в учебниках истории было написано, что их глава увеличил территорию России на пару квадратных километров.
Канцлер признал также, что правые популисты имеют поддержку немалой части населения ФРГ не в последнюю очередь потому, что эти люди не разделяют мнение о необходимости поддержки Украины, и на это нельзя закрывать глаза.
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Натомість у нас протиставляють тільки дрони кількість яких явно недостатня на багатьох напрямках, погано навчений особовий склад після 1.5 місяців навчання, зовсім не навчених сержантів яких совок до прикладу готував 6 місяців та відсутність якоїсь стратегії у навчанні офіцерів ... щодо останніх то їх ще й тупо втрачають збираючи в інститутах
Він з Нідерзаксена -- тієї ж федеральної землі, звідки Шрьодер.
пу********* аби воно теж захотіло "справедливого для України миру"?
Федеральний канцлер Німеччини може пропонувати нову реінкарнацію Мінських угод. Я не питаю навіть, навіщо це Україні. Мені важливо зрозуміти, навіщо це Путіну.
Німеччина під проводом партійки Меркел-Шольца роками сприяла роззброєнню України, вигодовувала Московщину та поширювала рузкімір. Навіть
Північні потоки вони будували, аби убезпечити постачання собі рідненьким московитського газу в очікуванні війни в Україні. Ці недоноски знали про неї наперед і хихотіли, що Київ не протримається і 72-ох годин.
Тож ці берлінські виродки винні нам дуже багато і зобов'язані сприяти нашій повній перемозі над Московщиною, а не белькотіти про "справедливий мир".
А без цього не буде ні 100 млрд... військового бюджету ні ******** зброї... та і в поляків уже дох.. хаймарсів і авіації
то чому б і не вшанувати пам'ять цих хароших уZZкіх?
А заразом і їх дєдов з Ваффен СС, кізячого корпусу СС, фашистської РОА, чия символіка є державною для РФ, найманців допоміжних підрозділів Вермахта та СС та й бабів з польових борделів не забудьмо.
"Свої" ж, холуї гітлерівські.
Окрім розбитої в кров пики московити інших аргументів не розуміють. Все інше для них - слабкість опонента.
Там патологічні брехуни, про що ви?
якщо вам це так не подобається шановні урапатреоти диванні, то тцк завжди чекає на вас, вони вас чекають 24\7. Вперед.
Лишилось сама малость - ***** в цьому переконати. І можна проволити переговори. Підказую, один з інструментів переконання називається "Таурус".