Шольц вважає, що настав момент для перемовин про справедливий мир для України
Німеччина надаватиме допомогу Україні у війні з РФ, втім вважає, що вже необхідно шукати шляхи політичного завершення війни.
Про це канцлер ФРН Олаф Шольц заявив у Бундестазі в середу під час дебатів, присвячених бюджету країни на наступний рік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це правильно, що ми підтримуємо Україну так довго, як це потрібно, і ми будемо це робити", - підкреслив політик.
Він зазначив, що Німеччина продовжить це робити за рахунок власних коштів, а також за допомогою кредиту на 50 млрд доларів, що його погодили країни G7 влітку цього року. З цими грошима Україна зможе зробити те, що необхідно для її оборони, додав канцлер.
"І одночасно ми будемо все робити для того, щоби стало можливим досягти миру, справедливого миру, не миру під диктатом, не капітуляції, а такого, який поважає суверенітет і територіальну цілісність України як країни, на яку напали", - заявив глава уряду.
Він зауважив, що для цього багато зроблено, зокрема, проведено низку конференції і зрештою саміт миру в Швейцарії.
"І тепер настав момент, настав час, коли ми маємо подивитися, які є можливості. І це правильно, коли український президент каже: ми потребуємо наступної мирної конференції, на якій за столом буде сидіти й Росія. І це завдання, з яким ми маємо наразі впоратися", - підкреслив Шольц.
Він назвав жахливим те, що 300-400 тисяч власне російських солдатів загинули або отримали важкі поранення тільки задля того, щоб колись у підручниках історії було написано, що їх очільник збільшив територію Росії на пару квадратних кілометрів.
Канцлер визнав також, що праві популісти мають підтримку чималої частини населення ФРН не в останню чергу тому, що ці люди не поділяють думку про необхідність підтримки України, і на це не можна закривати очі.
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Натомість у нас протиставляють тільки дрони кількість яких явно недостатня на багатьох напрямках, погано навчений особовий склад після 1.5 місяців навчання, зовсім не навчених сержантів яких совок до прикладу готував 6 місяців та відсутність якоїсь стратегії у навчанні офіцерів ... щодо останніх то їх ще й тупо втрачають збираючи в інститутах
Він з Нідерзаксена -- тієї ж федеральної землі, звідки Шрьодер.
пу********* аби воно теж захотіло "справедливого для України миру"?
Федеральний канцлер Німеччини може пропонувати нову реінкарнацію Мінських угод. Я не питаю навіть, навіщо це Україні. Мені важливо зрозуміти, навіщо це Путіну.
Німеччина під проводом партійки Меркел-Шольца роками сприяла роззброєнню України, вигодовувала Московщину та поширювала рузкімір. Навіть
Північні потоки вони будували, аби убезпечити постачання собі рідненьким московитського газу в очікуванні війни в Україні. Ці недоноски знали про неї наперед і хихотіли, що Київ не протримається і 72-ох годин.
Тож ці берлінські виродки винні нам дуже багато і зобов'язані сприяти нашій повній перемозі над Московщиною, а не белькотіти про "справедливий мир".
А без цього не буде ні 100 млрд... військового бюджету ні ******** зброї... та і в поляків уже дох.. хаймарсів і авіації
то чому б і не вшанувати пам'ять цих хароших уZZкіх?
А заразом і їх дєдов з Ваффен СС, кізячого корпусу СС, фашистської РОА, чия символіка є державною для РФ, найманців допоміжних підрозділів Вермахта та СС та й бабів з польових борделів не забудьмо.
"Свої" ж, холуї гітлерівські.
Окрім розбитої в кров пики московити інших аргументів не розуміють. Все інше для них - слабкість опонента.
Там патологічні брехуни, про що ви?
якщо вам це так не подобається шановні урапатреоти диванні, то тцк завжди чекає на вас, вони вас чекають 24\7. Вперед.
Лишилось сама малость - ***** в цьому переконати. І можна проволити переговори. Підказую, один з інструментів переконання називається "Таурус".