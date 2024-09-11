УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11497 відвідувачів онлайн
Новини
8 738 71

Шольц вважає, що настав момент для перемовин про справедливий мир для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Німеччина надаватиме допомогу Україні у війні з РФ, втім вважає, що вже необхідно шукати шляхи політичного завершення війни.

Про це канцлер ФРН Олаф Шольц заявив у Бундестазі в середу під час дебатів, присвячених бюджету країни на наступний рік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це правильно, що ми підтримуємо Україну так довго, як це потрібно, і ми будемо це робити", - підкреслив політик.

Він зазначив, що Німеччина продовжить це робити за рахунок власних коштів, а також за допомогою кредиту на 50 млрд доларів, що його погодили країни G7 влітку цього року. З цими грошима Україна зможе зробити те, що необхідно для її оборони, додав канцлер.

"І одночасно ми будемо все робити для того, щоби стало можливим досягти миру, справедливого миру, не миру під диктатом, не капітуляції, а такого, який поважає суверенітет і територіальну цілісність України як країни, на яку напали", - заявив глава уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц готовий переговорити з Путіним, якщо буде слушний момент, - речник уряду ФРН Гебештрайт

Він зауважив, що для цього багато зроблено, зокрема, проведено низку конференції і зрештою саміт миру в Швейцарії.

"І тепер настав момент, настав час, коли ми маємо подивитися, які є можливості. І це правильно, коли український президент каже: ми потребуємо наступної мирної конференції, на якій за столом буде сидіти й Росія. І це завдання, з яким ми маємо наразі впоратися", - підкреслив Шольц.

Він назвав жахливим те, що 300-400 тисяч власне російських солдатів загинули або отримали важкі поранення тільки задля того, щоб колись у підручниках історії було написано, що їх очільник збільшив територію Росії на пару квадратних кілометрів.

Канцлер визнав також, що праві популісти мають підтримку чималої частини населення ФРН не в останню чергу тому, що ці люди не поділяють думку про необхідність підтримки України, і на це не можна закривати очі.

Автор: 

Німеччина (7350) перемовини (2873) Шольц Олаф (1136) переговори з Росією (1079)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
Ніхто ж не проти. Окупаційні війська в Україні повністю розброюються під наглядом ЗСУ, Червоного хреста, ОБСЄ та ООН. Особовий склад кацапні проходить фільтрацію на наявність воєнних злочинців та тих, хто порушував звичаї ведення війни. Вони передаються військовій службі правопорядку при ЗСУ. Інші отримають вироки за незаконний перетин кордону, незаконне використання та поводження зі зброєю і т.д. і тп. та під наглядом будуть виведені до пропускних пунктів на кордоні з орками. Ті у свою чергу доставлять до кордону всіх незаконно утриманих українців до тих же пропускних пунктів і відбудеться обмін всіх на всіх. А далі Міжнародні трибунали, репарації та вироки.
показати весь коментар
11.09.2024 11:54
+16
А ***** не бажає справедливого миру для України, і що ти будеш з цим робити, Шольц?
показати весь коментар
11.09.2024 11:52
+15
Чому Україна програє на фронті? Тому що ці всі шольці-сцикливі підараси. Навіть не звертаючи увагу на корупцію нашої зеленої ху#ні вони могли би вирішити питання з кацапню ще в 2022му.
показати весь коментар
11.09.2024 11:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шольц здувся. Що значить вплив свинорашиської пропаганди на маси- ліберальні шольци готові робити те, чого будуть вимагати маси, з рашистським гімном в голові
показати весь коментар
11.09.2024 11:44 Відповісти
Чому Україна програє на фронті? Тому що ці всі шольці-сцикливі підараси. Навіть не звертаючи увагу на корупцію нашої зеленої ху#ні вони могли би вирішити питання з кацапню ще в 2022му.
показати весь коментар
11.09.2024 11:57 Відповісти
Ой,***. Ну давайте почнемо чіплятися до слів,сенсів написаного та висновків. Зручненько? Та ні. Це нічого змінює.
показати весь коментар
11.09.2024 12:14 Відповісти
Тому що у орків велика перевага в Кабах, артилерії та тепер уже дронах.... добавляєм прильоти Іскандерів по скупченню особового складу, яких дальше не дуже розумні командири збирають близько до передової

Натомість у нас протиставляють тільки дрони кількість яких явно недостатня на багатьох напрямках, погано навчений особовий склад після 1.5 місяців навчання, зовсім не навчених сержантів яких совок до прикладу готував 6 місяців та відсутність якоїсь стратегії у навчанні офіцерів ... щодо останніх то їх ще й тупо втрачають збираючи в інститутах
показати весь коментар
11.09.2024 12:14 Відповісти
Писанина про яку і так відомо з 2022 року. І що далі? Писати та писати? А який вплив?
показати весь коментар
11.09.2024 12:16 Відповісти
Є велика різниця тепер з 22 роком, велика кількість дронів та кабів і з нашої сторони погано навчений особовий склад, яким відбили мотивацію при силовій погрузці у буси
показати весь коментар
11.09.2024 12:30 Відповісти
тих в кого є мотивація в буси пакувати не доводиться
показати весь коментар
11.09.2024 13:40 Відповісти
Маємо те що маємо всі з мотивацією завершились, держава багато в цьому нанесла шкоди
показати весь коментар
11.09.2024 16:01 Відповісти
тому що з приходом Зевилупка перестала готуватись до війни
показати весь коментар
11.09.2024 13:34 Відповісти
Ну ви - i турок. Мир не бачив.
показати весь коментар
11.09.2024 12:24 Відповісти
Ну так це краще, ніж повністю програти вибори ультраправим. Варіантів нема - це істинна демократія.
показати весь коментар
11.09.2024 11:51 Відповісти
Це Шольц має на увазі, мабуть час, після обстрілів прутіним, лікарні ОХМАДИТ чи інституту у Полтаві, а можливо, після підриву Каховської ГЕС ….???
показати весь коментар
11.09.2024 11:49 Відповісти
наврядчи справедливий. ти, що сидиш на шпагаті, справедливого не змайсруєш.
показати весь коментар
11.09.2024 11:50 Відповісти
Баварська ліверна сасіська.
показати весь коментар
11.09.2024 11:50 Відповісти
Ніякого стосунку до Баварії це безхребетне не має.

Він з Нідерзаксена -- тієї ж федеральної землі, звідки Шрьодер.
показати весь коментар
11.09.2024 12:39 Відповісти
А ***** не бажає справедливого миру для України, і що ти будеш з цим робити, Шольц?
показати весь коментар
11.09.2024 11:52 Відповісти
де ж ти був такий справедливий в лютому 2022 ?
показати весь коментар
11.09.2024 11:52 Відповісти
Ніхто ж не проти. Окупаційні війська в Україні повністю розброюються під наглядом ЗСУ, Червоного хреста, ОБСЄ та ООН. Особовий склад кацапні проходить фільтрацію на наявність воєнних злочинців та тих, хто порушував звичаї ведення війни. Вони передаються військовій службі правопорядку при ЗСУ. Інші отримають вироки за незаконний перетин кордону, незаконне використання та поводження зі зброєю і т.д. і тп. та під наглядом будуть виведені до пропускних пунктів на кордоні з орками. Ті у свою чергу доставлять до кордону всіх незаконно утриманих українців до тих же пропускних пунктів і відбудеться обмін всіх на всіх. А далі Міжнародні трибунали, репарації та вироки.
показати весь коментар
11.09.2024 11:54 Відповісти
+100500.
показати весь коментар
11.09.2024 11:55 Відповісти
Орки втікають з України, ***** здохло. Тому настав час для встановлення справедливого миру на основі дотримання норм міжнародного права. Чи я щось пропустив?
показати весь коментар
11.09.2024 11:54 Відповісти
Міжнародне право такий же фейк як комунізм
показати весь коментар
11.09.2024 12:58 Відповісти
Ну так красавчик,Олаф. Залишилося взяти білет на поїзд Берлін -Москва і сказати ***** щоб кацапські війська з'їбалися на кордони України з раzzeяю 1991 року👍
показати весь коментар
11.09.2024 11:54 Відповісти
а Шольц і нічого нам не винен... США і Англія гаранти нашої територіальної цілісністі...вони зобов'язані нам надати допомогу ( а не ту мілостиню що ми отримуємо)
показати весь коментар
11.09.2024 11:55 Відповісти
Німеччина під проводом партійки Меркел-Шольца роками сприяла роззброєнню України, вигодовувала Московщину та поширювала рузкімір. Навіть Північні потоки вони будували, аби убезпечити постачання собі рідненьким московитського газу в очікуванні війни в Україні. Ці недоноски знали про неї наперед і хихотіли, що Київ не протримається і 72-ох годин. Тож ці берлінські виродки винні нам дуже багато.
показати весь коментар
11.09.2024 12:04 Відповісти
осталось только чтобы и ***** это поняло. а то пока оно Украине только ультиматум предлагает
показати весь коментар
11.09.2024 11:55 Відповісти
Перевелись фрицы. А каже за своих дедов? Тьфу та й годi.
показати весь коментар
11.09.2024 11:56 Відповісти
А, Зєльц дедлайн влітку провалив, тепер вже Шольц торпедує мир пошвидше? По словам Шмиги, війну мали ще влітку закінчити, тому грошей зараз на ЗСУ немає. Інтєрєсно дєвкі пляшут за спинами наївних українців.
показати весь коментар
11.09.2024 11:56 Відповісти
І які у Вас, пане Щольц, будуть важелі впливу на пу********* аби воно теж захотіло "справедливого для України миру"?
показати весь коментар
11.09.2024 11:58 Відповісти
Віталій Портников:
Федеральний канцлер Німеччини може пропонувати нову реінкарнацію Мінських угод. Я не питаю навіть, навіщо це Україні. Мені важливо зрозуміти, навіщо це Путіну.
показати весь коментар
11.09.2024 11:59 Відповісти
Русіш яволь
показати весь коментар
11.09.2024 12:01 Відповісти
Шольц єдиний,хто реально дивиться на війну. Це ж так просто сказати *****,щоб забирав своїх орків з України. І ***** зразу ж і забере! Шольц-голова!
показати весь коментар
11.09.2024 12:01 Відповісти
Йому Зеля підсказав вже яки кордони будуть у країни.
показати весь коментар
11.09.2024 13:55 Відповісти
Нарешті!
показати весь коментар
11.09.2024 12:02 Відповісти
Яструб перетворився на перелякану мишку. Це через вибори в Німеччині, або він вірить що переможе Трамп?
показати весь коментар
11.09.2024 12:04 Відповісти
Ну-у-у... 1) Канцлер Шольц ніколи не був "яструбом". І 2) він заметушився через те, що його партія вже просрала вибори у двох землях, і йому здається, що своєю такою активністю він зможе якось виправити стан на виборах в інших землях.
показати весь коментар
11.09.2024 13:22 Відповісти
А путька хоче несправедливого миру, або взагалі не хоче. І що тут гер Щольц буде робити?
показати весь коментар
11.09.2024 12:05 Відповісти
Купа політиків наївних лохів , малюють собі якусь свою картинку про перемовини, Ердоган, Орбан, Макрон, Моді, Шольц та навіть на початку Папа Римський , великі миротворці..., а в реалі щотижня РФ просувається вперед, втративши величезну кількість солдат путіну не потрібні жодні переговори, йому потрібна капітуляція України і повний контроль над її територією...
показати весь коментар
11.09.2024 12:06 Відповісти
Капітуляція не тільки України. Навіщо тоді вони щорічно тренувались брати Рейхстаг?
показати весь коментар
11.09.2024 12:44 Відповісти
Для усіх Шольц-феарштейнерів:
Німеччина під проводом партійки Меркел-Шольца роками сприяла роззброєнню України, вигодовувала Московщину та поширювала рузкімір. Навіть
Північні потоки вони будували, аби убезпечити постачання собі рідненьким московитського газу в очікуванні війни в Україні. Ці недоноски знали про неї наперед і хихотіли, що Київ не протримається і 72-ох годин.
Тож ці берлінські виродки винні нам дуже багато і зобов'язані сприяти нашій повній перемозі над Московщиною, а не белькотіти про "справедливий мир".
показати весь коментар
11.09.2024 12:11 Відповісти
Действительно, зачем Украине ета война. Рашисты же идут На Берлин. Можем дать им коридор
показати весь коментар
11.09.2024 12:12 Відповісти
Їм ближче через Латвію
показати весь коментар
11.09.2024 12:15 Відповісти
Они хотят через Варшаву. Так им привычнее. Тем более в Варшаве у них свои проросийско настроенные проводники, которые перекрывали дорогу в Украину
показати весь коментар
11.09.2024 12:17 Відповісти
На Варшаву також простіше з бульбашів тільки вони не підуть туди, хто буде тоді купляти їх ресурси та поставляти їм ******* компоненти для озброєння...

А без цього не буде ні 100 млрд... військового бюджету ні ******** зброї... та і в поляків уже дох.. хаймарсів і авіації
показати весь коментар
11.09.2024 12:25 Відповісти
і які вона сс*ть застосовувати
показати весь коментар
11.09.2024 23:45 Відповісти
"Він назвав жахливим те, що 300-400 тисяч власне російських солдатів загинули або отримали важкі поранення...",-

то чому б і не вшанувати пам'ять цих хароших уZZкіх?
А заразом і їх дєдов з Ваффен СС, кізячого корпусу СС, фашистської РОА, чия символіка є державною для РФ, найманців допоміжних підрозділів Вермахта та СС та й бабів з польових борделів не забудьмо.
"Свої" ж, холуї гітлерівські.
показати весь коментар
11.09.2024 12:15 Відповісти
І які ж аргументи пан Шольц має для переконання кремлядів до "справедливого миру", де "поважається суверинітет та територіальна цілістність України"? Тим більш, що пуйло буде вказувати на свою конституцію, де Крим, Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області - їхні. А на міжнародне законодавство вони вже давно кладуть те, чим найвеличніше на піваніні грало - на болотах головним є своє законодавство, а не міжнародне.

Окрім розбитої в кров пики московити інших аргументів не розуміють. Все інше для них - слабкість опонента.
показати весь коментар
11.09.2024 12:15 Відповісти
Настав момент надати Україні ''тауруси'' та інші далекобійні ''смаколики''. Щоб було чим москалоту пригощати!
показати весь коментар
11.09.2024 12:17 Відповісти
Що він вважає справедливим?! Дуже цікаво дізнатися! Поділимо по "справедливості" або "по середині"?!(((
показати весь коментар
11.09.2024 12:17 Відповісти
Мир на условиях хутина- это по-шульцевски.
показати весь коментар
11.09.2024 12:30 Відповісти
Тим паче, як пишуть західні СМІ, Зеля при особистій зустрічі, активно вмовляв Шольца бути учасником переговорів з Пуйлом, і запевняв, що Україна готова поступитись територіями в обмін на мир.
показати весь коментар
11.09.2024 12:26 Відповісти
Зєльц профпригодний тільки в одній сфері - гецати на сцені з дурними малороськими жартами. Для керування країною у стані війни та геополітики цього замало.
показати весь коментар
11.09.2024 12:44 Відповісти
Найкраща підстава для перемовин - добре озброєне українське військо.
показати весь коментар
11.09.2024 12:36 Відповісти
Шулерц почав гру.
показати весь коментар
11.09.2024 12:45 Відповісти
Герр, воно недоговороздатне.
Там патологічні брехуни, про що ви?
показати весь коментар
11.09.2024 12:54 Відповісти
Українці та й увесь притОмний Світ вважає, що окупанти-Московія мають повернутися на кордони 2013го року, повернути УСИХ полонених Українців, а потім вже можливі перемовини про компенсації та подальшу долю неврівноваженої орди кацапів-дебілів... - звісно, якщо Еуропа й надалі бажає жирно їсти та солодко спати..
показати весь коментар
11.09.2024 13:02 Відповісти
О знову тут рожеві поні набігли у коментарі, "справедливий" мир на думку європейців це новий кордон по лінії ЛБЗ.
якщо вам це так не подобається шановні урапатреоти диванні, то тцк завжди чекає на вас, вони вас чекають 24\7. Вперед.
показати весь коментар
11.09.2024 13:05 Відповісти
Пішло на йу.
показати весь коментар
11.09.2024 13:23 Відповісти
***** ти сам підеш диванний воєн, коли через деякий час підпишуть "справедливий" мир на умовах параші.
показати весь коментар
11.09.2024 14:36 Відповісти
Іди ще на один.
показати весь коментар
12.09.2024 17:40 Відповісти
У нього таке ж бачення як і у Землі : по Дніпру !
показати весь коментар
11.09.2024 13:44 Відповісти
"І одночасно ми будемо все робити для того, щоби стало можливим досягти миру, справедливого миру, не миру під диктатом, не капітуляції, а такого, який поважає суверенітет і територіальну цілісність України як країни, на яку напали"

Лишилось сама малость - ***** в цьому переконати. І можна проволити переговори. Підказую, один з інструментів переконання називається "Таурус".
показати весь коментар
11.09.2024 13:53 Відповісти
ШОЛЬЦ гнилье внутри. пусть он кацапам свои немецкие земли отдает, саксонии, тюрингии и прочее, где дуже путлера любят. а Украинскими землями торговать не надо.
показати весь коментар
11.09.2024 14:02 Відповісти
Кривляется как кловун в цирке
показати весь коментар
11.09.2024 15:15 Відповісти
ХТО ХТО НО НЕ ОН ДОЛЖЕН ТАК ГОВОРИТЬ !)
показати весь коментар
11.09.2024 23:27 Відповісти
це " ми будемо з вами скільки треба" чи вже ні?
показати весь коментар
11.09.2024 23:46 Відповісти
Шольц новий Штанмаєр - курва циркова.
показати весь коментар
13.09.2024 13:02 Відповісти
 
 