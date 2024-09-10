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Шольц готовий переговорити з Путіним, якщо буде слушний момент, - речник уряду ФРН Гебештрайт

Канцлер ФРН Олаф Шольц готовий переговорити з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц без вагань проведе телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо вважатиме момент відповідним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bild,  про це повідомив речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт.

Шольц заявив про необхідність прискорення мирних ініціатив для завершення війни в Україні, однак федеральний уряд не має підстав для оптимізму.

Гебештрайт зауважив, що недавні заяви Кремля не свідчать про готовність до конструктивних мирних переговорів. Водночас за його словами, Шольц не уникнув би телефонної розмови з Путіним, якби вважав момент слушним.

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Речник також додав, що уряд Німеччини не може назвати конкретну дату проведення "наступної мирної конференції", яку згадував Шольц. Водночас він підкреслив, що світова спільнота загалом прагне якнайшвидшого завершення війни.

"Очевидно, що ми маємо таку ситуацію в усьому світі, що насправді скрізь є відчуття, що ця війна повинна закінчитися якомога швидше", – заявив посадовець.

Нагадаємо, Шольц готує "мирний план", у війні Росії проти України, який передбачає збереження РФ раніше захоплених українських територій.

Автор: 

Німеччина (7349) путін володимир (23798) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+10
Шольц, здається, саме з таких.
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10.09.2024 08:45
+4
Шольц, готовь парад українсько німецьких військ на червоній площі . Вот це буде помста
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10.09.2024 08:00
+3
Хоча кацапи ШОЛЬЦА затопчут - він занадто толерантен до них. Він Бучі злякався. А зараз йому не показують злодійства кацапів- так він знову лізе до мацкви
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10.09.2024 08:03
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Шольц, готовь парад українсько німецьких військ на червоній площі . Вот це буде помста
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10.09.2024 08:00 Відповісти
Хоча кацапи ШОЛЬЦА затопчут - він занадто толерантен до них. Він Бучі злякався. А зараз йому не показують злодійства кацапів- так він знову лізе до мацкви
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10.09.2024 08:03 Відповісти
«Парад українсько-німецьких військ у мацкві» - що ви там у Словаччині курите? З таким рівнем підтримки, стурбованості і «недопущення ескалації» разом із ситуацією на фронті срана русня має більше шансів провести парад в Києві при дуже поганому розвитку подій.
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10.09.2024 08:09 Відповісти
У кацапів не все так добре як здається на носі виконання угод з Китаєм які заплановані на січень 2025 року і яке москалі зазвичай не збираються виконувати.
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10.09.2024 08:12 Відповісти
ВСЕ БУДЕ -Україна
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10.09.2024 08:15 Відповісти
Ну если все будут продолжать играть по правилам ***** то даже не в Киеве а в Вашингтоне ***** парад проведет.
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10.09.2024 08:17 Відповісти
Моменто море
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10.09.2024 08:01 Відповісти
Шольц багато чого сказав але журнашлюхи витягли якраз цитату про "переговори". Голодній кумі одне на умі...
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10.09.2024 08:32 Відповісти
Шольц, здається, саме з таких.
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10.09.2024 08:45 Відповісти
Все правильно. Ми готові до миру, але путін *****.
Лавіюйте а то програєте вибори
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10.09.2024 08:55 Відповісти
Шольц закликає до компромісів на тлі перемог на земельних виборах проросійських партій - він уже вирішив, яку частину України він подарує хуьлу, щоб відібрати голоси у проросійських партій (AfD, BSW). Тільки в такий спосіб він збереже владу - федеральні вибори через рік.
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10.09.2024 13:04 Відповісти
там нема з ким зараз говорить - патологічні брехуни при владі
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10.09.2024 18:46 Відповісти
 
 