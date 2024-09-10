Шольц готовий переговорити з Путіним, якщо буде слушний момент, - речник уряду ФРН Гебештрайт

Канцлер Німеччини Олаф Шольц без вагань проведе телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо вважатиме момент відповідним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bild, про це повідомив речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт.

Шольц заявив про необхідність прискорення мирних ініціатив для завершення війни в Україні, однак федеральний уряд не має підстав для оптимізму.

Гебештрайт зауважив, що недавні заяви Кремля не свідчать про готовність до конструктивних мирних переговорів. Водночас за його словами, Шольц не уникнув би телефонної розмови з Путіним, якби вважав момент слушним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Настав час для дискусій, як прискорити завершення війни в Україні, - Шольц

Речник також додав, що уряд Німеччини не може назвати конкретну дату проведення "наступної мирної конференції", яку згадував Шольц. Водночас він підкреслив, що світова спільнота загалом прагне якнайшвидшого завершення війни.

"Очевидно, що ми маємо таку ситуацію в усьому світі, що насправді скрізь є відчуття, що ця війна повинна закінчитися якомога швидше", – заявив посадовець.

Нагадаємо, Шольц готує "мирний план", у війні Росії проти України, який передбачає збереження РФ раніше захоплених українських територій.