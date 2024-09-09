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Німеччина (7101) Шольц Олаф (1081)

Шольц готує "мирний план", який не виключає передачу Росії окупованих територій, - La Repubblica

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц готує "мирний план", у війні Росії проти України, який передбачає збереження РФ раніше захоплених українських територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише італійська газета La Repubblica.

"Шольц вирішив увійти в історію як "канцлер миру", використавши війну в Україні, щоб повернути втрачені позиції.

Приголомшений руйнівними результатами виборів у Тюрінгії та Саксонії і переслідуваний дедалі наполегливішими чутками про те, що можлива поразка 22 вересня в Бранденбурзі може змусити його зробити крок назад, канцлер вирішив розіграти українську карту, щоб вибратися з глухого кута", - йдеться в матеріалі.

Журналісти, посилаючись на джерела в парламенті пишуть, що канцлер Німеччини працює разом із деякими однопартійцями "над свого роду "Мінськими угодами", які передбачають можливість передачі частин української території Москві. Джерело також додає, що "канцлер хоче прогнути Україну за будь-яку ціну".

Напередодні в інтерв'ю Шольц наголосив на необхідності провести новий саміт миру з метою врегулювання кризи в Україні з обов'язковою участю Росії.  Він заявив, що зараз настав той момент, коли варто почати обговорення миру в Україні. За словами Шольца, він обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським, з яким у нього "хороші" стосунки. Той нібито погодився, що Росія має бути присутня на наступній мирній конференції.

Критика опозиції

В опозиційному блоці ХДС/ХСС вважають, що пропозиція Шольца запросити Росію на мирний саміт ставить під загрозу безпеку Німеччини.

"Крок канцлера був передбачуваний, оскільки він вписується у стратегію частини СДПН щодо дуже тонкого підштовхування України до фіктивного світу, який визначається Росією, в якому підтримка поступово скорочується, а замість неї потрібні фіктивні переговори. Шольц хоче зобразити канцлера світу, але при цьому погіршує ситуацію в Україні і тим самим послаблює безпеку Європи та Німеччини", - заявив депутат бундестагу Родеріх Кізеветтер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина залишається найсильнішим прихильником України в Європі, - Шольц

Політолог та професор Кельнського університету Томас Єгер вважає, що для Володимира Путіна війна та переговори - це два різні способи досягнення своїх цілей в Україні.

"Путін не зацікавлений у переговорах, якщо заздалегідь не буде зрозуміло, що він отримає частину України, демілітаризує її та отримає певні гарантії безпеки. Мета Путіна – роззброєння України та перемога Росії", - сказав Єгер.

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Топ коментарі
+61
Щось ця інфа дуже...********* відвертою кацапською ІПСО, спрямованою на підрив довіри до Шольца і взагалі до Німеччини, як до партнера. Ми вже багато чого пережили за останні роки і порозумнішали(не всі, правда!).
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09.09.2024 13:15
+23
https://t.me/Ol_Sharp/20478 Олег Шарп (Oleg Sharp):

Одну погана новина і дві гарні. Почну з поганої, а про гарні розкажу найближчими днями...
На сьогодні Шостий президент не зміг переконати союзників дозволити завдавати ударів по території Росії. Зеленський не вміє розташовувати до себе людей і не має дару переконання.
Після зустрічі Зеленського та глави Пентагону Захід проігнорував заклик українського президента про зняття заборони на завдання таких ударів.
Але… У найближчі дні Зеленський летить до Нью-Йорка, де пройде його остання зустріч з Байденом у якості президента. Від цієї зустрічі залежитиме, як підуть справи на фронті восени, і в якій позиції опиниться Україна до того моменту, коли в Білий дім в'їде її новий господар.
Вже давно стало зрозумілим, що Зеленський не вміє розташовувати до себе людей і не має дару переконання. Цьому маса доказів. Взяти хоча б його спілкування з пресою або поведінку на самітах НАТО.
Думаю, саме тому - безпосередньо перед поїздкою у Нью-Йорк він поміняв Кулебу на більш класичного дипломата, який вміє знаходити потрібні аргументи та є спецом у міжнародно-правовій царині.
На цей час вирішується, чи полетить у США Єрмак, бо з ним всі відмовились зустрічатись, окрім Саллівана. Проте ставлю долар проти цента, що полетить. Скоріше Зеленський не полетить, а цей полетить.
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09.09.2024 13:22
+23
Искусство договариваться - здесь ни при чем
Просто союзники знают про Зеленского такое
Что он для них сегодня
Зло - не меньшее, чем путин
Все,что союзники делают сегодня
Это из чувства гуманности
Им все - таки жалко нас
И они думают про будущее для всего мира
А Зеленский для них - такая же сволочь ,как и путин
Союзники же не виноваты
Что украинцы выбрали во время войны в президенты
ТАКУЮ ЖЕ СВОЛОЧЬ, как и путин....
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09.09.2024 13:36
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Як на мене - відверта ІПСятина! Хоча б цей витяг:

"Крок канцлера був передбачуваний, оскільки він вписується у стратегію частини СДПН щодо дуже тонкого підштовхування України до фіктивного світу... Шольц хоче зобразити канцлера світу..."

Тобто перекладали гугл-перекладачем з російської, бо тільки там мир та світ - омоніми!
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09.09.2024 18:17 Відповісти
Сразу фтопку тот мирный план.
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09.09.2024 18:50 Відповісти
Шольц просто вчергове як і раніше щось сказав про майбутні переговори. Інші його розкритикували. В німецьких новинах про мирний план не написано нічого.
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09.09.2024 20:02 Відповісти
Що зараз в німецькій політиці? Майбутні вибори у Верховну раду Бундестаг у 2025. Партія Шольца і уряд світлофорів втратив рейтинги через свою внутрішню політику вже давно. АФД і німецька ''Вона'' напівіранка Вагенкнехт популярні в двох східних землях через свій популізм в стилі виженемо всіх іноземців (і навіть громадян, хто проти нас АФД) з країни і запануєм у своїй сторонці. І помиримося з рос.нацистами і заживемо ''як раніше''. І з цими ідеями вони капають на мізки ''малоосвічених'' і місцевих ватників.

Щоб забрати голоси у цих вищезгаданих крикунів популістів правляча коаліція і навіть опозиційний Мерц, Зьодер і подібні починають виголошувати ще більш радикальні заяви навіть за АФД чи Вону.

Але українцям потрібно спокійніше відноситися до цього передвиборного лементу і відстоювати власні позиції.
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09.09.2024 20:12 Відповісти
Такими темпами західна демократія знову обере якогось нового австрійського художника
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09.09.2024 23:53 Відповісти
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09.09.2024 20:35 Відповісти
Набагато більш небезпечна є заява лаврова, яка передбачає втягування України в "русский мир" , шляхом відмови від НАТО і Євросоюзу, втягування України в економічні і культурні стосунки з росією.
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09.09.2024 22:15 Відповісти
Шольц гомік
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09.09.2024 23:21 Відповісти
Нужен канцлер типа могучего старика Аденауэра :

а этот Шольц всего лишь лево-социалистический кабинетный политик из породы соглашателей-оппортунистов а ля Вилли Брандт, позорно и покорно сдавший уже на официальном уровне в 1978 году восточную Германию и 17 миллионов своих немецких соотечественников под оккупацию Москвы.
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10.09.2024 01:14 Відповісти
суто інформаційний лайно - вкид та ще й з якого джерела!
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09.09.2024 23:51 Відповісти
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