Шольц готує "мирний план", який не виключає передачу Росії окупованих територій, - La Repubblica

Канцлер Німеччини Олаф Шольц готує "мирний план", у війні Росії проти України, який передбачає збереження РФ раніше захоплених українських територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише італійська газета La Repubblica.

"Шольц вирішив увійти в історію як "канцлер миру", використавши війну в Україні, щоб повернути втрачені позиції.

Приголомшений руйнівними результатами виборів у Тюрінгії та Саксонії і переслідуваний дедалі наполегливішими чутками про те, що можлива поразка 22 вересня в Бранденбурзі може змусити його зробити крок назад, канцлер вирішив розіграти українську карту, щоб вибратися з глухого кута", - йдеться в матеріалі.

Журналісти, посилаючись на джерела в парламенті пишуть, що канцлер Німеччини працює разом із деякими однопартійцями "над свого роду "Мінськими угодами", які передбачають можливість передачі частин української території Москві. Джерело також додає, що "канцлер хоче прогнути Україну за будь-яку ціну".

Напередодні в інтерв'ю Шольц наголосив на необхідності провести новий саміт миру з метою врегулювання кризи в Україні з обов'язковою участю Росії. Він заявив, що зараз настав той момент, коли варто почати обговорення миру в Україні. За словами Шольца, він обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським, з яким у нього "хороші" стосунки. Той нібито погодився, що Росія має бути присутня на наступній мирній конференції.

Критика опозиції

В опозиційному блоці ХДС/ХСС вважають, що пропозиція Шольца запросити Росію на мирний саміт ставить під загрозу безпеку Німеччини.

"Крок канцлера був передбачуваний, оскільки він вписується у стратегію частини СДПН щодо дуже тонкого підштовхування України до фіктивного світу, який визначається Росією, в якому підтримка поступово скорочується, а замість неї потрібні фіктивні переговори. Шольц хоче зобразити канцлера світу, але при цьому погіршує ситуацію в Україні і тим самим послаблює безпеку Європи та Німеччини", - заявив депутат бундестагу Родеріх Кізеветтер.

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Політолог та професор Кельнського університету Томас Єгер вважає, що для Володимира Путіна війна та переговори - це два різні способи досягнення своїх цілей в Україні.

"Путін не зацікавлений у переговорах, якщо заздалегідь не буде зрозуміло, що він отримає частину України, демілітаризує її та отримає певні гарантії безпеки. Мета Путіна – роззброєння України та перемога Росії", - сказав Єгер.