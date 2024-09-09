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Германия (6730) Шольц Олаф (851)

Шольц готовит "мирный план", не исключающий передачу России оккупированных территорий, - La Repubblica

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц готовит "мирный план", в войне России против Украины, который предусматривает сохранение РФ ранее захваченных украинских территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

"Шольц решил войти в историю как "канцлер мира", использовав войну в Украине, чтобы вернуть утраченные позиции.

Ошеломленный разрушительными результатами выборов в Тюрингии и Саксонии и преследуемый все более настойчивыми слухами о том, что возможное поражение 22 сентября в Бранденбурге может заставить его сделать шаг назад, канцлер решил разыграть украинскую карту, чтобы выбраться из тупика", - говорится в материале.

Журналисты, ссылаясь на источники в парламенте пишут, что канцлер Германии работает вместе с некоторыми однопартийцами "над своего рода "Минскими соглашениями", которые предусматривают возможность передачи частей украинской территории Москве. Источник также добавляет, что "канцлер хочет прогнуть Украину любой ценой".

Накануне в интервью Шольц отметил необходимость провести новый саммит мира с целью урегулирования кризиса в Украине с обязательным участием России. Он заявил, что сейчас настал тот момент, когда стоит начать обсуждение мира в Украине. По словам Шольца, он обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым у него "хорошие" отношения. Тот якобы согласился, что Россия должна присутствовать на следующей мирной конференции.

Критика оппозиции

В оппозиционном блоке ХДС/ХСС считают, что предложение Шольца пригласить Россию на мирный саммит ставит под угрозу безопасность Германии.

"Шаг канцлера был предсказуем, поскольку он вписывается в стратегию части СДПГ по очень тонкому подталкиванию Украины к фиктивному миру, который определяется Россией, в котором поддержка постепенно сокращается, а вместо нее нужны фиктивные переговоры. Шольц хочет изобразить канцлера мира, но при этом ухудшает ситуацию в Украине и тем самым ослабляет безопасность Европы и Германии", - заявил депутат бундестага Родерих Кизеветтер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия остается сильнейшим сторонником Украины в Европе, - Шольц

Политолог и профессор Кельнского университета Томас Егер считает, что для Владимира Путина война и переговоры - это два разных способа достижения своих целей в Украине.

"Путин не заинтересован в переговорах, если заранее не будет понятно, что он получит часть Украины, демилитаризует ее и получит определенные гарантии безопасности. Цель Путина - разоружение Украины и победа России", - сказал Егерь.
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Топ комментарии
+61
Щось ця інфа дуже...********* відвертою кацапською ІПСО, спрямованою на підрив довіри до Шольца і взагалі до Німеччини, як до партнера. Ми вже багато чого пережили за останні роки і порозумнішали(не всі, правда!).
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09.09.2024 13:15
+23
https://t.me/Ol_Sharp/20478 Олег Шарп (Oleg Sharp):

Одну погана новина і дві гарні. Почну з поганої, а про гарні розкажу найближчими днями...
На сьогодні Шостий президент не зміг переконати союзників дозволити завдавати ударів по території Росії. Зеленський не вміє розташовувати до себе людей і не має дару переконання.
Після зустрічі Зеленського та глави Пентагону Захід проігнорував заклик українського президента про зняття заборони на завдання таких ударів.
Але… У найближчі дні Зеленський летить до Нью-Йорка, де пройде його остання зустріч з Байденом у якості президента. Від цієї зустрічі залежитиме, як підуть справи на фронті восени, і в якій позиції опиниться Україна до того моменту, коли в Білий дім в'їде її новий господар.
Вже давно стало зрозумілим, що Зеленський не вміє розташовувати до себе людей і не має дару переконання. Цьому маса доказів. Взяти хоча б його спілкування з пресою або поведінку на самітах НАТО.
Думаю, саме тому - безпосередньо перед поїздкою у Нью-Йорк він поміняв Кулебу на більш класичного дипломата, який вміє знаходити потрібні аргументи та є спецом у міжнародно-правовій царині.
На цей час вирішується, чи полетить у США Єрмак, бо з ним всі відмовились зустрічатись, окрім Саллівана. Проте ставлю долар проти цента, що полетить. Скоріше Зеленський не полетить, а цей полетить.
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09.09.2024 13:22
+23
Искусство договариваться - здесь ни при чем
Просто союзники знают про Зеленского такое
Что он для них сегодня
Зло - не меньшее, чем путин
Все,что союзники делают сегодня
Это из чувства гуманности
Им все - таки жалко нас
И они думают про будущее для всего мира
А Зеленский для них - такая же сволочь ,как и путин
Союзники же не виноваты
Что украинцы выбрали во время войны в президенты
ТАКУЮ ЖЕ СВОЛОЧЬ, как и путин....
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09.09.2024 13:36
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Як на мене - відверта ІПСятина! Хоча б цей витяг:

"Крок канцлера був передбачуваний, оскільки він вписується у стратегію частини СДПН щодо дуже тонкого підштовхування України до фіктивного світу... Шольц хоче зобразити канцлера світу..."

Тобто перекладали гугл-перекладачем з російської, бо тільки там мир та світ - омоніми!
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09.09.2024 18:17 Ответить
Сразу фтопку тот мирный план.
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09.09.2024 18:50 Ответить
Шольц просто вчергове як і раніше щось сказав про майбутні переговори. Інші його розкритикували. В німецьких новинах про мирний план не написано нічого.
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09.09.2024 20:02 Ответить
Що зараз в німецькій політиці? Майбутні вибори у Верховну раду Бундестаг у 2025. Партія Шольца і уряд світлофорів втратив рейтинги через свою внутрішню політику вже давно. АФД і німецька ''Вона'' напівіранка Вагенкнехт популярні в двох східних землях через свій популізм в стилі виженемо всіх іноземців (і навіть громадян, хто проти нас АФД) з країни і запануєм у своїй сторонці. І помиримося з рос.нацистами і заживемо ''як раніше''. І з цими ідеями вони капають на мізки ''малоосвічених'' і місцевих ватників.

Щоб забрати голоси у цих вищезгаданих крикунів популістів правляча коаліція і навіть опозиційний Мерц, Зьодер і подібні починають виголошувати ще більш радикальні заяви навіть за АФД чи Вону.

Але українцям потрібно спокійніше відноситися до цього передвиборного лементу і відстоювати власні позиції.
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09.09.2024 20:12 Ответить
Такими темпами західна демократія знову обере якогось нового австрійського художника
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09.09.2024 23:53 Ответить
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09.09.2024 20:35 Ответить
Набагато більш небезпечна є заява лаврова, яка передбачає втягування України в "русский мир" , шляхом відмови від НАТО і Євросоюзу, втягування України в економічні і культурні стосунки з росією.
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09.09.2024 22:15 Ответить
Шольц гомік
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09.09.2024 23:21 Ответить
Нужен канцлер типа могучего старика Аденауэра :

а этот Шольц всего лишь лево-социалистический кабинетный политик из породы соглашателей-оппортунистов а ля Вилли Брандт, позорно и покорно сдавший уже на официальном уровне в 1978 году восточную Германию и 17 миллионов своих немецких соотечественников под оккупацию Москвы.
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10.09.2024 01:14 Ответить
суто інформаційний лайно - вкид та ще й з якого джерела!
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09.09.2024 23:51 Ответить
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