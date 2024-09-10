РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9349 посетителей онлайн
Новости
1 892 12
Германия (6732) путин (30489) Шольц Олаф (852)

Шольц готов переговорить с Путиным, если будет подходящий момент, - спикер правительства ФРГ Гебештрайт

Канцлер ФРН Олаф Шольц готовий переговорити з Путіним

Канцлер Германии Олаф Шольц без колебаний проведет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, если сочтет момент подходящим.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild, об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт.

Шольц заявил о необходимости ускорения мирных инициатив для завершения войны в Украине, однако федеральное правительство не имеет оснований для оптимизма.

Гебештрайт отметил, что недавние заявления Кремля не свидетельствуют о готовности к конструктивным мирным переговорам. В то же время по его словам, Шольц не избегал бы телефонного разговора с Путиным, если бы считал момент подходящим.

Читайте также: Настало время для дискуссий, как ускорить завершение войны в Украине, - Шольц

Представитель также добавил, что правительство Германии не может назвать конкретную дату проведения "следующей мирной конференции", о которой упоминал Шольц. В то же время он подчеркнул, что мировое сообщество в целом стремится к скорейшему завершению войны.

"Очевидно, что мы имеем такую ситуацию во всем мире, что на самом деле везде есть ощущение, что эта война должна закончиться как можно скорее", - заявил чиновник.

Напомним, Шольц готовит "мирный план", в войне России против Украины, который предусматривает сохранение РФ ранее захваченных украинских территорий.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Шольц, здається, саме з таких.
показать весь комментарий
10.09.2024 08:45
+4
Шольц, готовь парад українсько німецьких військ на червоній площі . Вот це буде помста
показать весь комментарий
10.09.2024 08:00
+3
Хоча кацапи ШОЛЬЦА затопчут - він занадто толерантен до них. Він Бучі злякався. А зараз йому не показують злодійства кацапів- так він знову лізе до мацкви
показать весь комментарий
10.09.2024 08:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шольц, готовь парад українсько німецьких військ на червоній площі . Вот це буде помста
показать весь комментарий
10.09.2024 08:00 Ответить
Хоча кацапи ШОЛЬЦА затопчут - він занадто толерантен до них. Він Бучі злякався. А зараз йому не показують злодійства кацапів- так він знову лізе до мацкви
показать весь комментарий
10.09.2024 08:03 Ответить
«Парад українсько-німецьких військ у мацкві» - що ви там у Словаччині курите? З таким рівнем підтримки, стурбованості і «недопущення ескалації» разом із ситуацією на фронті срана русня має більше шансів провести парад в Києві при дуже поганому розвитку подій.
показать весь комментарий
10.09.2024 08:09 Ответить
У кацапів не все так добре як здається на носі виконання угод з Китаєм які заплановані на січень 2025 року і яке москалі зазвичай не збираються виконувати.
показать весь комментарий
10.09.2024 08:12 Ответить
ВСЕ БУДЕ -Україна
показать весь комментарий
10.09.2024 08:15 Ответить
Ну если все будут продолжать играть по правилам ***** то даже не в Киеве а в Вашингтоне ***** парад проведет.
показать весь комментарий
10.09.2024 08:17 Ответить
Моменто море
показать весь комментарий
10.09.2024 08:01 Ответить
Шольц багато чого сказав але журнашлюхи витягли якраз цитату про "переговори". Голодній кумі одне на умі...
показать весь комментарий
10.09.2024 08:32 Ответить
Шольц, здається, саме з таких.
показать весь комментарий
10.09.2024 08:45 Ответить
Все правильно. Ми готові до миру, але путін *****.
Лавіюйте а то програєте вибори
показать весь комментарий
10.09.2024 08:55 Ответить
Шольц закликає до компромісів на тлі перемог на земельних виборах проросійських партій - він уже вирішив, яку частину України він подарує хуьлу, щоб відібрати голоси у проросійських партій (AfD, BSW). Тільки в такий спосіб він збереже владу - федеральні вибори через рік.
показать весь комментарий
10.09.2024 13:04 Ответить
там нема з ким зараз говорить - патологічні брехуни при владі
показать весь комментарий
10.09.2024 18:46 Ответить
 
 