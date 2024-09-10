Шольц готов переговорить с Путиным, если будет подходящий момент, - спикер правительства ФРГ Гебештрайт

Канцлер Германии Олаф Шольц без колебаний проведет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, если сочтет момент подходящим.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild, об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт.

Шольц заявил о необходимости ускорения мирных инициатив для завершения войны в Украине, однако федеральное правительство не имеет оснований для оптимизма.

Гебештрайт отметил, что недавние заявления Кремля не свидетельствуют о готовности к конструктивным мирным переговорам. В то же время по его словам, Шольц не избегал бы телефонного разговора с Путиным, если бы считал момент подходящим.

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Представитель также добавил, что правительство Германии не может назвать конкретную дату проведения "следующей мирной конференции", о которой упоминал Шольц. В то же время он подчеркнул, что мировое сообщество в целом стремится к скорейшему завершению войны.

"Очевидно, что мы имеем такую ситуацию во всем мире, что на самом деле везде есть ощущение, что эта война должна закончиться как можно скорее", - заявил чиновник.

Напомним, Шольц готовит "мирный план", в войне России против Украины, который предусматривает сохранение РФ ранее захваченных украинских территорий.