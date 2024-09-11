Мені нічого невідомо про мирний план Шольца, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому нічого не відомо про так званий мирний план канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Про мирний план Шольца мені нічого невідомо. Не може бути жодних планів про Україну без нас. Я не впевнений, що такий план існує", - сказав Зеленський.

Нагадуємо, минулої неділі канцлер Німеччини Шольц заявив, що "настав момент, коли треба подумати, як якнайшвидше досягти миру", та закликав усі сторони активізувати зусилля для досягнення мирного рішення для завершення війни в Україні.

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