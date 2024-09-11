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Новини
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Мені нічого невідомо про мирний план Шольца, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому нічого не відомо про так званий мирний план канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Про мирний план Шольца мені нічого невідомо. Не може бути жодних планів про Україну без нас. Я не впевнений, що такий план існує", - сказав Зеленський.

Нагадуємо, минулої неділі канцлер Німеччини Шольц заявив, що "настав момент, коли треба подумати, як якнайшвидше досягти миру", та закликав усі сторони активізувати зусилля для досягнення мирного рішення для завершення війни в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир між Україною і Росією має бути справедливим, а не продиктований Кремлем, - речник уряду Німеччини Гебештрайт

Автор: 

Німеччина (7350) Зеленський Володимир (23810) Шольц Олаф (1136) переговори з Росією (1079)


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Топ коментарі
+10
У буратінки є власний "мирний" план. Ще з часів Оману.
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11.09.2024 18:09
+10
- **** і голова в пісок - ******* страус...
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11.09.2024 18:17
+9
ти ж, падлюка зелена брехлива, тільки вчора з шольцем перехрипипів все...
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11.09.2024 18:21
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11.09.2024 18:08 Відповісти
У буратінки є власний "мирний" план. Ще з часів Оману.
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11.09.2024 18:09 Відповісти
Та скаже - Шольц - не буде ж він иого в собі тримати
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11.09.2024 18:13 Відповісти
Це зі звіту ЦРУ для Байдена (червень), Вова Стамбульський:
"...the level of penetration of the intelligence structures of the Russian Federation into the system of state and military control has reached the level of "full operational and prospective awareness" regarding the decisions and planned actions of the leadership of Ukraine"

"...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України"
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11.09.2024 18:14 Відповісти
Знатаки із ЦРУ. Київ впаде за 96 годин... Їх слова.? Правда коли за Курську операцію Єрмаку не повідомили,п.дари не взнали.
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11.09.2024 18:18 Відповісти
Навіщо змішувати прогноз з даними агентурної розвідки?
Ви образилися на ЦРУ за те що вони зробили висновок спираючися на вибір більшості українців - "проста перестать стрєлять" та "сайдьомся гдета пасрєдінє", та на дії блазневлади перед вторгненням?
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11.09.2024 18:27 Відповісти
Мені теж цікаво який мирний план у Штольца. Якщо їм ця війна і постійна допомога нам уже набридла, його план зрозумілий.
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11.09.2024 18:16 Відповісти
колись зеленський не знав про формулу штайнмайєра, але прагнув її втілювати, аби не мінські угоди...
але не дали втілити і тоді оман врятував президента від дфї мінських угод, а потім ще й стамбул...на все згоден аби не мінські угоди...
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11.09.2024 18:29 Відповісти
До чого тут мінські угоди до мирного плану Шольца? У нього що план це мінські угоди, які там за рахунком 3,4,5?
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11.09.2024 18:34 Відповісти
важко сказати, чому президент і досі згадує мінські угоди, як злочинні...
після оману, який приніс цю війну та стамбулу, де склали лапки і підписали, мінсь2 то план, який утримував ситуацію...а, що там шольц наговорив йому чи він поняв те, сказане чи не слухає німців, бо ті сосіски
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11.09.2024 18:42 Відповісти
- **** і голова в пісок - ******* страус...
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11.09.2024 18:17 Відповісти
в кокс.
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11.09.2024 18:18 Відповісти
навіть торчки не такі ******* як оцей...
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11.09.2024 18:25 Відповісти
бо воно набздюрене в усмерть.
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11.09.2024 18:44 Відповісти
ти ж, падлюка зелена брехлива, тільки вчора з шольцем перехрипипів все...
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11.09.2024 18:21 Відповісти
Шольц не приїхав до Києва?
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11.09.2024 18:24 Відповісти
Бреше як і Рижий Донні. Сам же Шольц казав, що з Сцаничем обговорював мирняк.
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11.09.2024 18:24 Відповісти
План таков - Putler - Hände hoch!
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11.09.2024 18:37 Відповісти
План Німеччини простий - за будь-яку ціну якомога швидше досягти перемир'я між Україною та Росією (ціну, звісно, ​​заплатить Україна) і повернутися до торгівлі з Росією, яка завжди була стратегічним союзником Німеччини. Крім того, екс-глава німецької розвідки заявив, що Україна повинна виплатити компенсацію у розмірі 30 млрд євро за зруйнований газопровід Nord Stream (який буде відремонтований і знову введений в експлуатацію).
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11.09.2024 18:40 Відповісти
а их никто не уполномочивал
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11.09.2024 18:42 Відповісти
І вони (німці) не питали довіреностей. Вони самопроголосили себе «лідерами Європи». Їх план передбачає витіснення США з Європи та розподіл сфер впливу з Росією. (можна здогадатися, якими будуть ці кордони в довгостроковій перспективі).
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11.09.2024 18:51 Відповісти
«Підтримка Туреччиною територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України є незмінною. Повернення Криму Україні - вимога міжнародного права» - Ердоган на з'їзді правлячої АК Партії
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11.09.2024 18:40 Відповісти
Гарний ракурс з мікрофонами на фоткі. Кловану пасує. Та і шольцу теж чесно кажучи.
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11.09.2024 18:43 Відповісти
Та да ...мені нічого не відомо про план... я про кокс більше знаю ...їдіть нах шашлик...и ! 🤡падло неголене , історичний український сором !!!
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11.09.2024 18:57 Відповісти
шо тобі, чмо, відомо?
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11.09.2024 21:13 Відповісти
 
 