Мені нічого невідомо про мирний план Шольца, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що йому нічого не відомо про так званий мирний план канцлера Німеччини Олафа Шольца.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Про мирний план Шольца мені нічого невідомо. Не може бути жодних планів про Україну без нас. Я не впевнений, що такий план існує", - сказав Зеленський.
Нагадуємо, минулої неділі канцлер Німеччини Шольц заявив, що "настав момент, коли треба подумати, як якнайшвидше досягти миру", та закликав усі сторони активізувати зусилля для досягнення мирного рішення для завершення війни в Україні.
Топ коментарі
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"...the level of penetration of the intelligence structures of the Russian Federation into the system of state and military control has reached the level of "full operational and prospective awareness" regarding the decisions and planned actions of the leadership of Ukraine"
"...рівень проникнення розвідувальних структур Російської Федерації в систему державного і військового управління досяг рівня «повної оперативної та перспективної поінформованості» щодо рішень і планованих дій керівництва України"
Ви образилися на ЦРУ за те що вони зробили висновок спираючися на вибір більшості українців - "проста перестать стрєлять" та "сайдьомся гдета пасрєдінє", та на дії блазневлади перед вторгненням?
але не дали втілити і тоді оман врятував президента від дфї мінських угод, а потім ще й стамбул...на все згоден аби не мінські угоди...
після оману, який приніс цю війну та стамбулу, де склали лапки і підписали, мінсь2 то план, який утримував ситуацію...а, що там шольц наговорив йому чи він поняв те, сказане чи не слухає німців, бо ті сосіски