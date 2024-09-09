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Німеччина (7101) Гебештрайт Штеффен (25) переговори з Росією (842)

Мир між Україною і Росією має бути справедливим, а не продиктований Кремлем, - речник уряду Німеччини Гебештрайт

Штеффен Гебештрайт

Мир в Україні має бути справедливим, а не під диктатом РФ, не може йтися й про замороження ситуації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив на брифінгу в понеділок речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт.

Як наголосив Гебештрайт, мирний процес триває вже "відносно довго", він був ініційований президентом України Володимиром Зеленським. Улітку в Швейцарії відбулася мирна конференція, участь у якій взяли понад 100 країн, і на ній було домовлено про проведення другого Саміту миру.

"Було спільне відчуття, визнання, консенсус, що наступна зустріч має відбутися за участі Росії. Наразі тривають зусилля (щодо скликання другого саміту. - Ред.), хоча я не можу назвати дату. Але в усьому світі є розуміння, що ця війна має завершитися якнайскоріше, і Україна дуже прагне цього", - зазначив речник уряду ФРН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц готує "мирний план", який не виключає передачу Росії окупованих територій, - La Repubblica

Крім того, Гебештрайт зауважив: усім зрозуміло, що мир має бути справедливим, не мир під диктатом, не може йтися про те, що Україна має "викинути білий прапор", чи про те, щоб про Україну говорили без участі України. Не йдеться про те, щоб надати Росії паузу передихнути та з новими силами знову атакувати, як це вже було. Не може йтися, в принципі, також про замороження ситуації, яка склалася, Росія має вивести війська.

На його переконання, персоною, яка може зевершити війну негайно, є російський президент, який уже 2,5 року веде агресивну війну, яка має "гігантську ціну" для самої Росії, але насамперед для України, а також для тих, хто Україну підтримує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Настав час для дискусій, як прискорити завершення війни в Україні, - Шольц

Також Гебештрайт запевнив, що Берлін перебуває в постійному обміні думками з Україною, зі США, європейськими партнерами тощо. Однак час, щоб канцлер Олаф Шольц поговорив напряму з президентом РФ, поки не настав, хоча глава німецького уряду неодноразово заявляв, що готовий буде зателефонувати Путіну, коли той насправді буде налаштований на конструктивні переговори.

"Коли настане час, що канцлер вирішить, що є сенс зателефонувати, він не буде вагатися зателефонувати (Путіну. - Ред.). Поки треба почекати", - наголосив речник і нагадав, що остання телефонна розмова між двома політиками відбулася у грудні 2022 року.

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Топ коментарі
+8
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09.09.2024 17:56
+6
Мир? Какой мир? Как можно смириться с раковой опухолью? Да и ***** ни разу не заявлял что хочет мира. ***** говорил что хочет захватить мир. Так что откорректируйте у себя там нормальный гугл перевод
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09.09.2024 17:59
+6
Справедливість і роzія речі несумісні!!!(((
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09.09.2024 18:09
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09.09.2024 17:56 Відповісти
"Формула міра" штайнмайєра - шольца: "Україна не має програти, але не має виграти. Росія не має виграти, але не має й програти".
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09.09.2024 17:58 Відповісти
Мир? Какой мир? Как можно смириться с раковой опухолью? Да и ***** ни разу не заявлял что хочет мира. ***** говорил что хочет захватить мир. Так что откорректируйте у себя там нормальный гугл перевод
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09.09.2024 17:59 Відповісти
А Шольц каже: віддати території...
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09.09.2024 17:59 Відповісти
Справедливість і роzія речі несумісні!!!(((
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09.09.2024 18:09 Відповісти
Хм, даже якшо *уйло і підпише отой ''справедливий мир'' де гарантія що він наклепавши зброї не нападе на Україну? ''Будапешт'' він теж підписав-результат бачимо! А інші підписанти нічого *уйлу неможуть вдіяти! Сталий мир буде тоді коли в *уйла відберуть ядерну зброю! Америка в нас відібрала,має досвід. Отож в нехай і кацапів відбере!
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09.09.2024 18:22 Відповісти
Ну, по-перше, сумнозвісний меморандум ***** не підписував. По-друге, очоливши рф він говорив, що не признає його і це були найперші дзвіночки щодо майбутньої війни. По-третє, як взагалі тепер можна відібрати ядерну зброю? Особливо у Росії?
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09.09.2024 19:09 Відповісти
"миру" між сторонами бути не може, росія має бути знищена
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09.09.2024 18:24 Відповісти
Як це зробити руками однієї невеликої позаблокової і безядерної країни?
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09.09.2024 18:28 Відповісти
одна невелика позаблокова і безядерна країна не зможе, тільки коаліція
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09.09.2024 18:37 Відповісти
Справедливий мир з цими?
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09.09.2024 18:30 Відповісти
Интересно - куда пропала главная ФРАУ ПЛАНЕТЫ?
Та, которая путина обнимала нежно
Пылинки с него сдувала
Раком стояла сама
И всю Европу поставила раком
В обмен на кацапский газ
А теперь помалкивает- путинская ************!!!!
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09.09.2024 18:44 Відповісти
Никакого "мира" с парашей быть не может. Этот спикер не понимает вообще ничего
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09.09.2024 18:52 Відповісти
Зараз просто вибори скоро в Німеччині у Берлін у їх Верховну раду чи який там аналог має Бундестаг до українських інстанцій. Шольц і компанія втрачають популярність. АФД і блок німецької ''Юлії Володимирівни'' напівіранки Вагенкнехт популярні тільки у двох східних землях. Але вони популярні через те, що ллють у вуха виборцям популізм в стилі всіх виженем іноземців, і навіть громадян, які проти нас АФД будуть виступати і запануєм у своїй сторонці, або ''встановило мир'' з російськими нацистами, і заживемо як в бога за пазухою як каже німецька Вона.

Так ось щоб забрати голоси у крикнув популістів і канцлер і компанія і Мерц і його коллеги періодично заявляють речі навіть радикальніші за АФД.

Але це просто передвиборний намір, щоб вибити один в іншого голоси і втримати або набути владу. Популізм іншими словами.
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09.09.2024 19:56 Відповісти
Жаль що адекватні є, але крикуни популісти лізуть людям межи очі.
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09.09.2024 19:57 Відповісти
Мир колись буде. Але навряд чи ми всі його побачимо.
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09.09.2024 19:59 Відповісти
 
 