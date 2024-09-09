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Германия (6730) Гебештрайт Штеффен (19) переговоры с Россией (727)

Мир между Украиной и Россией должен быть справедливым, а не продиктован Кремлем, - спикер правительства Германии Гебештрайт

Штеффен Гебештрайт

Мир в Украине должен быть справедливым, а не под диктатом РФ, не может идти речи и о замораживании ситуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил на брифинге в понедельник спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт.

Как подчеркнул Гебештрайт, мирный процесс длится уже "относительно долго", он был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским. Летом в Швейцарии состоялась мирная конференция, участие в которой приняли более 100 стран, и на ней была достигнута договоренность о проведении второго Саммита мира.

"Было общее ощущение, признание, консенсус, что следующая встреча должна состояться с участием России. Сейчас продолжаются усилия (по созыву второго саммита. - Ред.), хотя я не могу назвать дату. Но во всем мире есть понимание, что эта война должна завершиться как можно скорее, и Украина очень хочет этого", - отметил представитель правительства ФРГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц готовит "мирный план", который не исключает передачу России оккупированных территорий, - La Repubblica

Кроме того, Гебештрайт отметил: всем понятно, что мир должен быть справедливым, не мир под диктатом, речь не может идти о том, что Украина должна "выбросить белый флаг", или о том, чтобы об Украине говорили без участия Украины. Речь не идет о том, чтобы предоставить России паузу передохнуть и с новыми силами снова атаковать, как это уже было. Речь не может идти, в принципе, также о замораживании сложившейся ситуации, Россия должна вывести войска.

По его убеждению, персоной, которая может завершить войну немедленно, является российский президент, который уже 2,5 года ведет агрессивную войну, которая имеет "гигантскую цену" для самой России, но прежде всего для Украины, а также для тех, кто Украину поддерживает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Настало время для дискуссий, как ускорить завершение войны в Украине, - Шольц

Также Гебештрайт заверил, что Берлин находится в постоянном обмене мнениями с Украиной, с США, европейскими партнерами и тому подобное. Однако время, чтобы канцлер Олаф Шольц поговорил напрямую с президентом РФ, пока не наступило, хотя глава немецкого правительства неоднократно заявлял, что готов будет позвонить Путину, когда тот на самом деле будет настроен на конструктивные переговоры.

"Когда наступит время, что канцлер решит, что есть смысл позвонить, он не будет колебаться позвонить (Путину. - Ред.). Пока надо подождать", - подчеркнул спикер и напомнил, что последний телефонный разговор между двумя политиками состоялся в декабре 2022 года.
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Топ комментарии
+8
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09.09.2024 17:56
+6
Мир? Какой мир? Как можно смириться с раковой опухолью? Да и ***** ни разу не заявлял что хочет мира. ***** говорил что хочет захватить мир. Так что откорректируйте у себя там нормальный гугл перевод
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09.09.2024 17:59
+6
Справедливість і роzія речі несумісні!!!(((
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09.09.2024 18:09
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09.09.2024 17:56 Ответить
"Формула міра" штайнмайєра - шольца: "Україна не має програти, але не має виграти. Росія не має виграти, але не має й програти".
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09.09.2024 17:58 Ответить
Мир? Какой мир? Как можно смириться с раковой опухолью? Да и ***** ни разу не заявлял что хочет мира. ***** говорил что хочет захватить мир. Так что откорректируйте у себя там нормальный гугл перевод
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09.09.2024 17:59 Ответить
А Шольц каже: віддати території...
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09.09.2024 17:59 Ответить
Справедливість і роzія речі несумісні!!!(((
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09.09.2024 18:09 Ответить
Хм, даже якшо *уйло і підпише отой ''справедливий мир'' де гарантія що він наклепавши зброї не нападе на Україну? ''Будапешт'' він теж підписав-результат бачимо! А інші підписанти нічого *уйлу неможуть вдіяти! Сталий мир буде тоді коли в *уйла відберуть ядерну зброю! Америка в нас відібрала,має досвід. Отож в нехай і кацапів відбере!
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09.09.2024 18:22 Ответить
Ну, по-перше, сумнозвісний меморандум ***** не підписував. По-друге, очоливши рф він говорив, що не признає його і це були найперші дзвіночки щодо майбутньої війни. По-третє, як взагалі тепер можна відібрати ядерну зброю? Особливо у Росії?
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09.09.2024 19:09 Ответить
"миру" між сторонами бути не може, росія має бути знищена
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09.09.2024 18:24 Ответить
Як це зробити руками однієї невеликої позаблокової і безядерної країни?
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09.09.2024 18:28 Ответить
одна невелика позаблокова і безядерна країна не зможе, тільки коаліція
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09.09.2024 18:37 Ответить
Справедливий мир з цими?
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09.09.2024 18:30 Ответить
Интересно - куда пропала главная ФРАУ ПЛАНЕТЫ?
Та, которая путина обнимала нежно
Пылинки с него сдувала
Раком стояла сама
И всю Европу поставила раком
В обмен на кацапский газ
А теперь помалкивает- путинская ************!!!!
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09.09.2024 18:44 Ответить
Никакого "мира" с парашей быть не может. Этот спикер не понимает вообще ничего
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09.09.2024 18:52 Ответить
Зараз просто вибори скоро в Німеччині у Берлін у їх Верховну раду чи який там аналог має Бундестаг до українських інстанцій. Шольц і компанія втрачають популярність. АФД і блок німецької ''Юлії Володимирівни'' напівіранки Вагенкнехт популярні тільки у двох східних землях. Але вони популярні через те, що ллють у вуха виборцям популізм в стилі всіх виженем іноземців, і навіть громадян, які проти нас АФД будуть виступати і запануєм у своїй сторонці, або ''встановило мир'' з російськими нацистами, і заживемо як в бога за пазухою як каже німецька Вона.

Так ось щоб забрати голоси у крикнув популістів і канцлер і компанія і Мерц і його коллеги періодично заявляють речі навіть радикальніші за АФД.

Але це просто передвиборний намір, щоб вибити один в іншого голоси і втримати або набути владу. Популізм іншими словами.
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09.09.2024 19:56 Ответить
Жаль що адекватні є, але крикуни популісти лізуть людям межи очі.
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09.09.2024 19:57 Ответить
Мир колись буде. Але навряд чи ми всі його побачимо.
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09.09.2024 19:59 Ответить
 
 