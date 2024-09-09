Мир между Украиной и Россией должен быть справедливым, а не продиктован Кремлем, - спикер правительства Германии Гебештрайт

Мир в Украине должен быть справедливым, а не под диктатом РФ, не может идти речи и о замораживании ситуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил на брифинге в понедельник спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт.

Как подчеркнул Гебештрайт, мирный процесс длится уже "относительно долго", он был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским. Летом в Швейцарии состоялась мирная конференция, участие в которой приняли более 100 стран, и на ней была достигнута договоренность о проведении второго Саммита мира.

"Было общее ощущение, признание, консенсус, что следующая встреча должна состояться с участием России. Сейчас продолжаются усилия (по созыву второго саммита. - Ред.), хотя я не могу назвать дату. Но во всем мире есть понимание, что эта война должна завершиться как можно скорее, и Украина очень хочет этого", - отметил представитель правительства ФРГ.

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Кроме того, Гебештрайт отметил: всем понятно, что мир должен быть справедливым, не мир под диктатом, речь не может идти о том, что Украина должна "выбросить белый флаг", или о том, чтобы об Украине говорили без участия Украины. Речь не идет о том, чтобы предоставить России паузу передохнуть и с новыми силами снова атаковать, как это уже было. Речь не может идти, в принципе, также о замораживании сложившейся ситуации, Россия должна вывести войска.

По его убеждению, персоной, которая может завершить войну немедленно, является российский президент, который уже 2,5 года ведет агрессивную войну, которая имеет "гигантскую цену" для самой России, но прежде всего для Украины, а также для тех, кто Украину поддерживает.

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Также Гебештрайт заверил, что Берлин находится в постоянном обмене мнениями с Украиной, с США, европейскими партнерами и тому подобное. Однако время, чтобы канцлер Олаф Шольц поговорил напрямую с президентом РФ, пока не наступило, хотя глава немецкого правительства неоднократно заявлял, что готов будет позвонить Путину, когда тот на самом деле будет настроен на конструктивные переговоры.

"Когда наступит время, что канцлер решит, что есть смысл позвонить, он не будет колебаться позвонить (Путину. - Ред.). Пока надо подождать", - подчеркнул спикер и напомнил, что последний телефонный разговор между двумя политиками состоялся в декабре 2022 года.