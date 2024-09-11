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Новини Допомога Україні
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Хорватія надає Україні новий пакет військової допомоги та 5 млн євро на відновлення енергетики

Хорватія надасть Україні новий пакет військової допомоги та 5 млн євро на відновлення енергетики

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович оголосив про новий пакет військової допомоги Україні під час свого візиту до Києва, 11 вересня. Також Загреб виділяє 5 млн євро на українську енергетичну інфраструктуру.

Про це йдеться на сайті президента України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі з прем'єром Хорватії президент Володимир Зеленський подякував йому за особисту участь у четвертому саміті міжнародної Кримської платформи та відкритті Меморіалу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Крім цього, український лідер відзначив підтримку з боку Хорватії у протистоянні російській агресії й висловив подяку за оголошений під час візиту 11-й пакет військової допомоги.

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Наразі вміст цього пакета допомоги не розкривається.

Також Хорватія додатково виділяє 5 млн євро українській енергетичній інфраструктурі.

Окрім цього, Зеленський і Пленкович обговорили рух України до ЄС і НАТО, підтримку українських біженців у Хорватії та співпрацю у розмінуванні.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23810) допомога (8341) Хорватія (299) Пленкович Андрій (37)


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"Викінула в пропасть"...

Галущенко ще стотищ гігават атомних станцій набудує.
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11.09.2024 18:51 Відповісти
5 млн євро на відновлення енергетики???
Посміховисько. І на чверть футболіста рижому "енергетику" не хватить.
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11.09.2024 19:08 Відповісти
 
 