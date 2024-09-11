Хорватія надає Україні новий пакет військової допомоги та 5 млн євро на відновлення енергетики

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович оголосив про новий пакет військової допомоги Україні під час свого візиту до Києва, 11 вересня. Також Загреб виділяє 5 млн євро на українську енергетичну інфраструктуру.

Про це йдеться на сайті президента України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі з прем'єром Хорватії президент Володимир Зеленський подякував йому за особисту участь у четвертому саміті міжнародної Кримської платформи та відкритті Меморіалу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Крім цього, український лідер відзначив підтримку з боку Хорватії у протистоянні російській агресії й висловив подяку за оголошений під час візиту 11-й пакет військової допомоги.

Читайте також: Хорватія передала Україні всі свої гелікоптери Мі-8

Наразі вміст цього пакета допомоги не розкривається.

Також Хорватія додатково виділяє 5 млн євро українській енергетичній інфраструктурі.

Окрім цього, Зеленський і Пленкович обговорили рух України до ЄС і НАТО, підтримку українських біженців у Хорватії та співпрацю у розмінуванні.

Читайте також: Хорватія може надати Україні генерувальне енергообладнання