Хорватія надає Україні новий пакет військової допомоги та 5 млн євро на відновлення енергетики
Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович оголосив про новий пакет військової допомоги Україні під час свого візиту до Києва, 11 вересня. Також Загреб виділяє 5 млн євро на українську енергетичну інфраструктуру.
Про це йдеться на сайті президента України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Під час зустрічі з прем'єром Хорватії президент Володимир Зеленський подякував йому за особисту участь у четвертому саміті міжнародної Кримської платформи та відкритті Меморіалу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
Крім цього, український лідер відзначив підтримку з боку Хорватії у протистоянні російській агресії й висловив подяку за оголошений під час візиту 11-й пакет військової допомоги.
Наразі вміст цього пакета допомоги не розкривається.
Також Хорватія додатково виділяє 5 млн євро українській енергетичній інфраструктурі.
Окрім цього, Зеленський і Пленкович обговорили рух України до ЄС і НАТО, підтримку українських біженців у Хорватії та співпрацю у розмінуванні.
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Галущенко ще стотищ гігават атомних станцій набудує.
Посміховисько. І на чверть футболіста рижому "енергетику" не хватить.