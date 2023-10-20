Хорватія передала Україні всі свої гелікоптери Мі-8

Під час зустрічі міністрів оборони Хорватії Маріо Банозича та Міністра оборони США Ллойда Остіна в Пентагоні було оголошено про передачу гелікоптерів Мі-8.

Про це йдеться в стенограмі Міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми цінуємо непохитну відданість Хорватії надання допомоги Україні, і ми бачимо це у ваших численних пожертвуваннях військової техніки, включаючи всі ваші гелікоптери Мі-8", - заявив Остін.

Також Остін зазначив, що Хорватія прогресувала протягом 30 років, подолавши наслідки війни 1990-х років. Він сказав, що це вимагає напруженої роботи та продуманої політики, а також готовності відкинути розбіжності та дивитися у майбутнє.

"Ваше особисте лідерство, найбільш помітне в спільних зусиллях щодо надання допомоги Україні, захисту від російської агресії, демонструє нашу здатність відігравати кращу роль для нас і нашої нації для майбутніх поколінь. Хорватський народ і наш уряд розуміють це, і ми віддані цій справі стільки, скільки буде потрібно.", - заявив Банозич.

