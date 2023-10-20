УКР
Хорватія передала Україні всі свої гелікоптери Мі-8

мі-8

Під час зустрічі міністрів оборони Хорватії Маріо Банозича та Міністра оборони США Ллойда Остіна в Пентагоні було оголошено про передачу гелікоптерів Мі-8.

Про це йдеться в стенограмі Міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми цінуємо непохитну відданість Хорватії надання допомоги Україні, і ми бачимо це у ваших численних пожертвуваннях військової техніки, включаючи всі ваші гелікоптери Мі-8", - заявив Остін.

Також Остін зазначив, що Хорватія прогресувала протягом 30 років, подолавши наслідки війни 1990-х років. Він сказав, що це вимагає напруженої роботи та продуманої політики, а також готовності відкинути розбіжності та дивитися у майбутнє.

"Ваше особисте лідерство, найбільш помітне в спільних зусиллях щодо надання допомоги Україні, захисту від російської агресії, демонструє нашу здатність відігравати кращу роль для нас і нашої нації для майбутніх поколінь. Хорватський народ і наш уряд розуміють це, і ми віддані цій справі стільки, скільки буде потрібно.", - заявив Банозич.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд Хорватії виділить Україні на гуманітарне розмінування ще 5 млн євро

+11
Хорватія передала Україні всі свої гелікоптери Мі-8. Серед цих вертольотів - 12 вертольотів Мі-8МТВ-1 та 2 вертольоти Мі-8Т. Їх зняли з озброєння Збройних сил Хорватії і зараз готують до відправки в Україну. Після цієї передачі Хорватія залишиться з 10 транспортними вертольотами Мі-171-Ш та 4 Black Hawk
20.10.2023 07:20 Відповісти
+10
Hvala Vam
20.10.2023 08:14 Відповісти
+7
Ризики є - там під боком рюські серби. Такіж кончені як і кацапи. Щось американці їм підкинуть.
20.10.2023 07:35 Відповісти
Сербы запомнили принуждение к миру от НАТО! После этого они способны только на мелкие пакости - в окружении стран НАТО не забалуешь.
20.10.2023 09:23 Відповісти
ЗБС !
20.10.2023 07:55 Відповісти
Согласно оценке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Международного института стратегических исследований , в начале 2023 года на вооружении ВВС РФ имелось свыше 1150 боеспособных самолётов (всего около 1830), более 760 вертолётов и 714 пусковых установок https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 зенитных ракетных комплексов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-5 [5] .
Украине нужно штук 200 самых современных вертолётов, кто-то учит на них летать?
А эти вертолёты разработаны в 60-х. Лёгкая мишень для ПВО. Издалека разве что стрелять куда-то
Для хорватов это просто баласт, от которого надо избавиться и получить что-то современное
20.10.2023 08:12 Відповісти
В спам падаль кацапську!
20.10.2023 08:22 Відповісти
Хорватия, к слову, без вертолетов не останется. Вместо Ми-8, предоставленных Украине, США передадут ей Black Hawk. К середине 1990-х годов было построено более 2600 вертолётов.
На порядок лучше вертолёт, и их до фига
20.10.2023 08:34 Відповісти
Відповідно, РФ втратила половину гелікоптерів і третину танків, четверту частину літаків. І продовжує в тому ж дусі, вміючи клепати лише болванки з мінімум проводів.
20.10.2023 09:32 Відповісти
Нам от этого что? Какая разница сколько росия потеряла вертолётов? Посмотрите сколько они производят в год, больше 100 боевых вертолётов. Это расходник. Лётных училищ у них предостаточно
Нам важно сколько у нас современного оружия.
20.10.2023 10:38 Відповісти
А в реальности они производят 19-20. Такой большой, а в сказки верите - гляньте вон про трактор Добрыня). Еще и с поганым камовским двигателем вертолеты, который то и дело взрывается.
20.10.2023 11:08 Відповісти
Главный вопрос - хватает ли у нас пилотов на все вертолеты советских моделей. И еще - если вертолетов уже больше чем пилотом то пора волонтерам дать команду закупить и начать выдавать парашюты экипажам.
20.10.2023 09:26 Відповісти
пусть зеля покупает...привыкли что всё волонтеры....а государство дороги делает из золота
20.10.2023 14:38 Відповісти
 
 