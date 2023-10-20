РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3952 посетителя онлайн
Новости
6 458 13

Хорватия передала Украине все свои вертолеты Ми-8

мі-8

Во время встречи министров обороны Хорватии Марио Банозича и Министра обороны США Ллойда Остина в Пентагоне было объявлено о передаче вертолетов Ми-8.

Об этом говорится в стенограмме Министерства обороны США, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы ценим непреклонную преданность Хорватии оказанию помощи Украине, и мы видим это в ваших многочисленных пожертвованиях военной техники, включая все ваши вертолеты Ми-8", - заявил Остин.

Также Остин отметил, что Хорватия прогрессировала в течение 30 лет, преодолев последствия войны 90-х годов. Он сказал, что это требует напряженной работы и продуманной политики, а также готовности отбросить разногласия и смотреть в будущее.

"Ваше личное лидерство, наиболее заметное в совместных усилиях по оказанию помощи Украине, защите от российской агрессии, демонстрирует нашу способность играть лучшую роль для нас и нашей нации для будущих поколений. Хорватский народ и наше правительство понимают это, и мы преданы этому делу столько, сколько будет нужно.", - заявил Банозич.

Читайте: Украина и Хорватия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования, - Кабмин

Автор: 

Украина (45085) Хорватия (275) вертолёт (1114)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Хорватія передала Україні всі свої гелікоптери Мі-8. Серед цих вертольотів - 12 вертольотів Мі-8МТВ-1 та 2 вертольоти Мі-8Т. Їх зняли з озброєння Збройних сил Хорватії і зараз готують до відправки в Україну. Після цієї передачі Хорватія залишиться з 10 транспортними вертольотами Мі-171-Ш та 4 Black Hawk
показать весь комментарий
20.10.2023 07:20 Ответить
+10
Hvala Vam
показать весь комментарий
20.10.2023 08:14 Ответить
+7
Ризики є - там під боком рюські серби. Такіж кончені як і кацапи. Щось американці їм підкинуть.
показать весь комментарий
20.10.2023 07:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хорватія передала Україні всі свої гелікоптери Мі-8. Серед цих вертольотів - 12 вертольотів Мі-8МТВ-1 та 2 вертольоти Мі-8Т. Їх зняли з озброєння Збройних сил Хорватії і зараз готують до відправки в Україну. Після цієї передачі Хорватія залишиться з 10 транспортними вертольотами Мі-171-Ш та 4 Black Hawk
показать весь комментарий
20.10.2023 07:20 Ответить
Ризики є - там під боком рюські серби. Такіж кончені як і кацапи. Щось американці їм підкинуть.
показать весь комментарий
20.10.2023 07:35 Ответить
Сербы запомнили принуждение к миру от НАТО! После этого они способны только на мелкие пакости - в окружении стран НАТО не забалуешь.
показать весь комментарий
20.10.2023 09:23 Ответить
ЗБС !
показать весь комментарий
20.10.2023 07:55 Ответить
Согласно оценке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 Международного института стратегических исследований , в начале 2023 года на вооружении ВВС РФ имелось свыше 1150 боеспособных самолётов (всего около 1830), более 760 вертолётов и 714 пусковых установок https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 зенитных ракетных комплексов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-5 [5] .
Украине нужно штук 200 самых современных вертолётов, кто-то учит на них летать?
А эти вертолёты разработаны в 60-х. Лёгкая мишень для ПВО. Издалека разве что стрелять куда-то
Для хорватов это просто баласт, от которого надо избавиться и получить что-то современное
показать весь комментарий
20.10.2023 08:12 Ответить
В спам падаль кацапську!
показать весь комментарий
20.10.2023 08:22 Ответить
Хорватия, к слову, без вертолетов не останется. Вместо Ми-8, предоставленных Украине, США передадут ей Black Hawk. К середине 1990-х годов было построено более 2600 вертолётов.
На порядок лучше вертолёт, и их до фига
показать весь комментарий
20.10.2023 08:34 Ответить
Відповідно, РФ втратила половину гелікоптерів і третину танків, четверту частину літаків. І продовжує в тому ж дусі, вміючи клепати лише болванки з мінімум проводів.
показать весь комментарий
20.10.2023 09:32 Ответить
Нам от этого что? Какая разница сколько росия потеряла вертолётов? Посмотрите сколько они производят в год, больше 100 боевых вертолётов. Это расходник. Лётных училищ у них предостаточно
Нам важно сколько у нас современного оружия.
показать весь комментарий
20.10.2023 10:38 Ответить
А в реальности они производят 19-20. Такой большой, а в сказки верите - гляньте вон про трактор Добрыня). Еще и с поганым камовским двигателем вертолеты, который то и дело взрывается.
показать весь комментарий
20.10.2023 11:08 Ответить
Hvala Vam
показать весь комментарий
20.10.2023 08:14 Ответить
Главный вопрос - хватает ли у нас пилотов на все вертолеты советских моделей. И еще - если вертолетов уже больше чем пилотом то пора волонтерам дать команду закупить и начать выдавать парашюты экипажам.
показать весь комментарий
20.10.2023 09:26 Ответить
пусть зеля покупает...привыкли что всё волонтеры....а государство дороги делает из золота
показать весь комментарий
20.10.2023 14:38 Ответить
 
 