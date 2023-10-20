Хорватия передала Украине все свои вертолеты Ми-8
Во время встречи министров обороны Хорватии Марио Банозича и Министра обороны США Ллойда Остина в Пентагоне было объявлено о передаче вертолетов Ми-8.
Об этом говорится в стенограмме Министерства обороны США, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы ценим непреклонную преданность Хорватии оказанию помощи Украине, и мы видим это в ваших многочисленных пожертвованиях военной техники, включая все ваши вертолеты Ми-8", - заявил Остин.
Также Остин отметил, что Хорватия прогрессировала в течение 30 лет, преодолев последствия войны 90-х годов. Он сказал, что это требует напряженной работы и продуманной политики, а также готовности отбросить разногласия и смотреть в будущее.
"Ваше личное лидерство, наиболее заметное в совместных усилиях по оказанию помощи Украине, защите от российской агрессии, демонстрирует нашу способность играть лучшую роль для нас и нашей нации для будущих поколений. Хорватский народ и наше правительство понимают это, и мы преданы этому делу столько, сколько будет нужно.", - заявил Банозич.
